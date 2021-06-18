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Олександр Новіков

Олександр Новіков - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Новіков".

Українського юриста Олександра Новікова в грудні 2019 року конкурсна комісія обрала головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). До цього Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України (ГПУ). Він здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з правознавства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка

НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка 18.06.2021

ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК у "безпрецедентні" для українського правосуддя строки, вважає голова НАЗК Новіков.
НАЗК: Вітренко був призначений главою Нафтогазу незаконно

НАЗК: Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" незаконно 15.06.2021

Юрій Вітренко під час роботи в міненерго ухвалював рішення щодо "Нафтогазу", тому його призначення головою НАК є незаконним, заявили в НАЗК. Вітренко відповів, що не мав таких повноважень.
НАЗК склало адмінпротокол на голову КСУ Олександра Тупицького

НАЗК склало адмінпротокол на голову КСУ Олександра Тупицького 26.03.2021

Протокол на голову Конституційного суду Олександра Тупицького складено через неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів, коли він скасовував засідання суду щодо власного дисциплінарного проступку.
НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів

НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів 11.03.2021

Завдяки оновленому Реєстру корупціонерів можна дізнатися кількість осіб, яких засудили за корупцію, заявили в НАЗК. Також оновлений Реєстр містить інтерактивну карту правопорушень.
Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.
Голова НАЗК: Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів

Голова НАЗК: Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів 14.12.2020

Голова НАЗК звернув увагу, що рішення КСУ не може бути достатньою підставою для закриття справ про правопорушення, які пов'язані з конфліктом інтересів.
НАЗК не зможе перевірити Зеленського і Порошенка (відео)

НАЗК не зможе перевірити Зеленського і Порошенка (відео) 05.11.2020

Після рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції має можливість перевіряти лише суддів, перевірки чинного та колишнього президентів заблоковані, пояснив DW глава агентства Олександр Новіков.

"КСУ вчинив конституційний переворот" - голова НАЗК Новіков (04.11.2020) 04.11.2020

Через рішення КСУ уникнути відповідальності можуть майже 3 тисячі чиновників, проти яких ведуть справи НАЗК, НАБУ, ДБР та інші правоохоронні органи. Про наслідки голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю DW.
НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ

НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ 28.10.2020

Голова НАЗК назвав рішення КС поверненням України в 1991 рік, коли взагалі в принципі не існувало антикорупційного законодавства.
Боротьба з корупцією: Зеленський вимагає ухвалення стратегії

Боротьба з корупцією: Зеленський вимагає ухвалення стратегії 28.09.2020

У НАЗК стверджують, що результати від впровадження стратегії кожен громадянин України зможе відчути "вже за рік-два", та спрогнозували скорочення збитків від корупції на 200 мільярдів гривень на рік.
Стильні корупціонери. Як НАЗК вивчатиме стиль життя чиновників

"Стильні" корупціонери. Як НАЗК вивчатиме стиль життя чиновників 20.07.2020

Новий шеф НАЗК анонсував початок моніторингу способу життя українських чиновників. Але навіть антикорупційні активісти не знають, як саме це відбуватиметься.
Продав-купив ОВДП і не повідомив: Зеленський зізнався у порушенні закону

Продав-купив ОВДП і не повідомив: Зеленський зізнався у порушенні закону 07.07.2020

У 2019 році сім'я президента України провела операції з продажу та купівлі облігацій внутрішньої державної позики на суми в понад п'ять мільйонів гривень і не внесла ці дані до реєстру декларацій.
Перезавантаження НАЗК: що обіцяє новий очільник агентства

Перезавантаження НАЗК: що обіцяє новий очільник агентства 15.01.2020

Уряд України призначив нового голову Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова. Західні дипломати й антикорупціонери сподіваються на прорив у боротьбі з хабарництвом.
Уряд України призначив Олександра Новікова головою НАЗК

Уряд України призначив Олександра Новікова головою НАЗК 15.01.2020

Український уряд призначив Олександра Новікова головою Національного агентства з питань запобігання корупції. Раніше він обіймав посаду прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.
Новим головою НАЗК стане Олександр Новіков

Новим головою НАЗК стане Олександр Новіков 16.12.2019

В Україні обрали нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ним стане прокурор Олександр Новіков.