Олександр Новіков - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Новіков".

Українського юриста Олександра Новікова в грудні 2019 року конкурсна комісія обрала головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). До цього Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України (ГПУ). Він здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з правознавства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.