 Олександр Лукашенко: Ми готові ввести на Донбас миротворців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Олександр Лукашенко: Ми готові ввести на Донбас миротворців

Білорусь готова взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону та ввести миротворців на Донбас, заявив президент країни Олександр Лукашенко. У Кремлі зауважили, що це не передбачено мінськими домовленостями.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону. Про це в четвер, 26 вересня, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, який зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - цитує Лукашенка агенція "РБК-Україна".

За словами президента Білорусі, Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на Сході України. Лукашенко також зазначив, що білоруська влада готова взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу. "Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до миру. Ті кроки, які потрібні будуть учасникам цього конфлікту, перш за все українському народу", - цитує президента білоруська державна інформагенція "БелТА".

У Кремлі, однак, у відповідь на пропозицію Лукашенка заявили, що в тексті мінських угод немає пунктів щодо направлення білоруських миротворців на Донбас. "Ще раз хочу звернутися до мінських домовленостей. У тексті мінських домовленостей і в плані дій такого пункту немає", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

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