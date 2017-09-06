Олександр Лукашенко: Ми готові ввести на Донбас миротворців

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону. Про це в четвер, 26 вересня, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, який зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - цитує Лукашенка агенція "РБК-Україна".

За словами президента Білорусі, Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на Сході України. Лукашенко також зазначив, що білоруська влада готова взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу. "Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до миру. Ті кроки, які потрібні будуть учасникам цього конфлікту, перш за все українському народу", - цитує президента білоруська державна інформагенція "БелТА".

У Кремлі, однак, у відповідь на пропозицію Лукашенка заявили, що в тексті мінських угод немає пунктів щодо направлення білоруських миротворців на Донбас. "Ще раз хочу звернутися до мінських домовленостей. У тексті мінських домовленостей і в плані дій такого пункту немає", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".