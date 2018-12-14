Олександр Лукашенко: Конфлікт на Донбасі не врегулювати без США

Без участі Вашингтона конфлікт на Донбасі навряд чи можна врегулювати, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі із заступником держсекретаря США.
Конфлікт на Сході України навряд чи можливо припинити без участі США, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив про це під час зустрічі із заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Гейлом у вівторок, 17 вересня, в Мінську.
"США могли б посприяти врегулюванню цього конфлікту", - цитує президента Білорусі державна інформагенція "БелТА". "Стосовно проблем Європи, особливо Східної Європи, зокрема України, я цілковито переконаний сьогодні, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде", - зауважив Лукашенко. На думку білоруського лідера, якщо переговірникам не вдається домовитися, то мають з'явитися "нові ідеї".
Вашингтон і Мінськ поновлюють відносини на рівні послів
Білорусь і США ухвалили рішення поновити дипломатичні відносини на рівні послів. Про це повідомив заступник держсекретаря США Девід Гейл. Сторони привітали це рішення й підкреслили його важливість. Заступник держсекретаря США назвав це "історичним моментом" відносин Вашингтона й Мінська.
Після дипломатичного скандалу 2008 року Вашингтон і Мінськ відкликали послів і скоротили до мінімуму штат дипломатичних представництв. У січні 2018 року Мінськ зняв обмеження на кількість американських дипломатів у Білорусі. Відносини двох держав були затьмарені також санкціями США щодо білоруських підприємств, чиновників і посадовців.
Представник Держдепу також підкреслив зацікавленість Вашингтона у збереженні суверенітету Білорусі. "Для нас дуже важливий цей регіон і ми дуже уважно ставимося до загроз безпеці, також і тому, що ми неабияк підтримуємо суверенітет і незалежність Білорусі", - цитує американського дипломата "БелТА".