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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Сенцов".
Олег Сенцов - український кінорежисер та громадський активіст. Українського кінорежисера Олега Сенцова 11 травня 2014 року викрали в Криму силовики РФ. Його звинуватили в підготовці терактів. 25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбування покарання в колонії суворого режиму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.
Олег Сенцов, найвідоміший український політв’язень Кремля, вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це, а також стратегію деокупації Криму і Донбасу Сенцов розповів в інтерв'ю DW.
Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок попередника Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до своїх досягнень?
Кінострічка "Номери" святкує прем'єрний показ на цьогорічному "Берлінале". Це другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Він особисто не брав участі у зйомках, бо перебував у російській тюрмі, але контролював підготовку. Як йому це вдавалось?