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Олег Сенцов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Сенцов".

Олег Сенцов - український кінорежисер та громадський активіст. Українського кінорежисера Олега Сенцова 11 травня 2014 року викрали в Криму силовики РФ. Його звинуватили в підготовці терактів. 25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбування покарання в колонії суворого режиму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну 13.02.2022

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Порошенко в інтерв'ю FAZ am Sonntag: Не довіряйте Путіну

Порошенко в інтерв'ю FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну" 13.12.2021

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю газеті FAZ am Sonntag про скупчення російських військ на кордоні, його контакти з Путіним та енергетичну безпеку Європи.
Носоріг Сенцова. Бандитів з України 1990-х покажуть у Венеції

"Носоріг" Сенцова. Бандитів з України 1990-х покажуть у Венеції 09.09.2021

На Венеційському кінофестивалі вперше покажуть фільм "Носоріг". У ньому режисер Олег Сенцов розповідає про те, як кримінальні банди заправляли в Україні 1990-х років.

Засуджений за тероризм у Криму Олексій Чирній повернувся до України

Засуджений за "тероризм" у Криму Олексій Чирній повернувся до України 07.05.2021

Після семи років ув'язнення Олексій Чирній повернувся на батьківщину, повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021) 09.02.2021

У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.
Ця посада не для Зеленського - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео) 18.12.2020

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.

Сенцов про хейтинг Зеленського, водопостачання Криму і підніжку Путіна (18.12.2020) 18.12.2020

Олег Сенцов, найвідоміший український політв’язень Кремля, вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це, а також стратегію деокупації Криму і Донбасу Сенцов розповів в інтерв'ю DW.
У Києві побили Володимира Балуха

У Києві побили Володимира Балуха 08.09.2020

Уночі на Володимира Балуха було скоєно напад, його жорстоко побили. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Фільм Сенцова Носоріг отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко

Фільм Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко 09.07.2020

Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео)

Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео) 21.04.2020

Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до досягнень?

Рік після обрання Зеленського: три здобутки і провали (20.04.2020) 20.04.2020

Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок попередника Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до своїх досягнень?

Олег Сенцов про свій новий фільм "Номери" на "Берлінале" (21.02.2020) 21.02.2020

Кінострічка "Номери" святкує прем'єрний показ на цьогорічному "Берлінале". Це другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Він особисто не брав участі у зйомках, бо перебував у російській тюрмі, але контролював підготовку. Як йому це вдавалось?
Прем'єра стрічки Номери Олега Сенцова в Берліні напередодні кінофестивалю

Прем'єра стрічки "Номери" Олега Сенцова в Берліні напередодні кінофестивалю 19.02.2020

Український кінорежисер Олег Сенцов вийшов з російської в'язниці у вересні 2019 року. На той час друзі вже зняли його останній фільм. Прем'єра "Номерів" відбулася у Театрі імені Максима Горького в Берліні.
Росія збирає в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій

Росія "збирає" в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій 30.01.2020

У 2019 році в Криму незаконно позбавили волі 43 людини, більшість з них через релігійні переконання. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи.

На Берлінале вперше покажуть фільм Сенцова Номери

На "Берлінале" вперше покажуть фільм Сенцова "Номери" 22.01.2020

На німецькому кінофестивалі "Берлінале" відбудеться світова прем'єра фільму "Номери" українського режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова.
Олег Сенцов прокоментував обмін утримуваними особами

Олег Сенцов прокоментував обмін утримуваними особами 29.12.2019

Український режисер Олег Сенцов наголосив, що Україна повинна повертати своїх людей, "але не ціною паплюження цінностей". Також він нагадав, що не всі українці будуть звільнені з в'язниць ОРДЛО.
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