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Олег Сенцов - український кінорежисер та громадський активіст. Українського кінорежисера Олега Сенцова 11 травня 2014 року викрали в Криму силовики РФ. Його звинуватили в підготовці терактів. 25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбування покарання в колонії суворого режиму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.