 Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п′ять років за ґратами | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.05.2019

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Україна

Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п'ять років за ґратами

10 травня 2014 року в Сімферополі російські силовики заарештували режисера Олега Сенцова, за тиждень - студента Олександра Кольченка. DW нагадує подальшу долю перших бранців Кремля в Криму.

Олег Сенцов (ліворуч) та Олександр Кольченко в суді в Ростові на Дону

Олег Сенцов (ліворуч) та Олександр Кольченко в суді в Ростові на Дону (липень 2015 року)

"З перших днів окупації було зрозуміло, що російській владі рано чи пізно знадобиться показова кримінальна справа проти українських активістів, щоб легітимізувати подальші репресії", - пригадує кримчанин Максим Осадчук, який покинув півострів після переслідування в березні 2014 року. Як і Олександр Кольченко, і Олег Сенцов він входив до неформальної групи активістів, котрі взимку 2014 року підтримували Євромайдан та сподівались на демократизацію життя на півострові. "Ми зустрічалися в кафе, думали, як актуалізувати протести в Криму, охороняли проукраїнські мітинги в Сімферополі", - розповідає Осадчук.

З початком анексії частина активістів стикнулася із переслідуванням і покинула півострів. Інша - в тому числі Кольченко і Сенцов - обмірковували тактику подальшої боротьби. "Щодо Олега, я дуже добре пам'ятаю його слова про те, що жодних радикальних дій в Криму бути не може - тільки мирні акції", - пригадуватиме пізніше Галина Джикаєва, художня керівниця арт-центру, в якому збиралась група.

Обмовлення в тероризмі

Сенцова схопили в під'їзді власного будинку, з мішком на голові відвезли в колишню будівлю СБУ в Сімферополі. Там катували, вимагаючи зізнатись у планах підірвати місцевий пам'ятник Леніну та дати свідчення проти керівництва Євромайдану. "Якщо це вони дали наказ, отримаєш сім років. Ні  -  зробимо керівником тебе і отримаєш 20", -  згадував потім режисер.

Олександр Кольченко в суді в Ростові-на-Дону (архівне фото)

Кольченко: "Усе, що сталося і відбувається - не дарма. З того боку паркану боротьба триває, саме в цей час будується новий світ"

За тиждень після арешту Сенцова ФСБ затримала студента Таврійського університету Олександра Кольченка, трохи раніше фотографа Геннадія Афанасьєва та історика Олексія Чирнія. Останні двоє назвуть Сенцова керівником терористичної групи, яка в квітні влаштувала два нічних підпали - дверей офісу "Єдиної Росії" й громадської організації "Російська громада Криму". Крім того, Сенцова звинуватили в підготовці та координації запланованих вибухів пам'ятника Леніну й меморіалу "Вічний вогонь", а лівого анархіста Кольченка в членстві в "Правому секторі".

Пізніше в суді Афанасьєв відмовиться від свідчень, даних після затримання, заявивши про тортури, але суд проігнорує його заяву. Не свідчитиме в суді й Чирній - натомість судді зачитуватимуть його попередні свідчення та продемонструють запис стеження, на якому Чирній чітко каже, що підриватиме пам'ятник Леніну самостійно.

Суворий вирок

Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону розглядав справу Сенцова-Кольченка з липня по серпень 2015 року. Афанасьєв та Чирній на той момент через співпрацю зі слідством уже отримали більш м'які вироки по сім років позбавлення волі кожний.

Суд у Ростові-на-Дону відправив Сенцова (ліворуч) на 20 років за ґрати. Кольченка (праворуч) засудили до десяти років позбавлення волі

Суд у Ростові-на-Дону відправив Сенцова (ліворуч) на 20 років за ґрати. Кольченка (праворуч) засудили до десяти років позбавлення волі

25 серпня 2015 року суд визнав Сенцова винним у створені та керівництві терористичної групи, вчинені та готуванні до терористичних актів, а також незаконному зберіганні зброї та вибухівки. Режисер був засуджений до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Олександра Кольченка визнали винним в участі в терористичній групі та співучасті в теракті. Він отримав 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Вироки викликали великий резонанс, у тому числі через запитання щодо пропорційності винесеного судом покарання. У листопаді 2015 року обидва вердикти підтвердив Верховний суд Росії.

"Майдан - це головний вчинок, який я зробив у своєму житті. Але це не означає, що я радикал, спалював "Беркут" або пив чиюсь кров… Ніколи я не закликав до жодних дій, які могли б призвести до жертв, не створював терористичних організацій і тим більше не мав відношення до "Правого сектору", - заявив Сенцов на суді.

За полярним колом

У лютому 2016 року Сенцова етапували для відбуття покарання до колонії у Якутську, пізніше - до селища Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. З жовтня 2017 року він перебуває в колонії суворого режиму "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі. Олександр Кольченко відбуває покарання в одній з колоній поблизу Челябінська.

На Міжнародному кінофестивалі в Берліні в 2017 році показали фільм російського режисера Аскольда Курова Процес про суд над Сенцовим

На Міжнародному кінофестивалі в Берліні в 2017 році показали фільм російського режисера Аскольда Курова "Процес" про суд над Сенцовим

Геннадій Афанасьєв 2015 року етапували до республіки Комі. В червні 2016 року його помилував президент РФ Володимир Путін. Афанасьєва та ще одного українського політв'язня Юрія Солошенка обміняли на українських громадян Олену Глищинську ті Віталія Діденко, підозрюваних у сепаратизмі на Одещині.

Українська влада, а також численні міжнародні організації, кінематографічна спільнота та російські правозахисники неодноразово закликали помилувати також Сенцова та Кольченка. "Скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер, а це доведено в суді, готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер?" - відповідав натомість Володимир Путін. Ані Сенцов, ані Кольченко просити про помилування не захотіли.

Хоча обоє в'язнів мають тільки українські паспорти, переслідувалися вони як громадяни Росії. Через це в міністерстві юстиції РФ відмовляють у видачі Сенцова та Кольченка Україні для відбування покарання на батьківщині, стверджуючи, що відповідно до закону про так зване приєднання Криму до Росії вони стали громадянами РФ.

Голодний протест

14 травня 2018 Олег Сенцов оголосив про безстрокове голодування. Його головною  вимогою було звільнення з російських в'язниць 64 українських політв'язнів, про яких на той час заявляв український МЗС.

Олег Сенцов у колонії в місті Лабітангі. Фото зроблене наприкінці вересня 2018 року

Олег Сенцов у колонії в місті Лабітангі. Фото зроблене наприкінці вересня 2018 року

Протест Сенцова збігся в часі з проведенням в Росії Чемпіонату світу з футболу. Наприкінці травня до голодування приєднався і Олександр Кольченко, однак за тиждень через різке погіршення стану здоров'я був змушений почати приймату їжу.

Олег Сенцов голодував 145 днів, та відмовився від протесту лише в жовтні 2018 року через погрози примусового годування.

У грудні 2018 року Європарламент присудив Сенцову премію імені Сахарова "За свободу думки". Її за режисера отримувала його двоюрідна сестра Наталія Каплан. "Я не можу зараз бути присутнім у цій залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх виголосить хтось інший. Слово - головний інструмент людини, а часто і його єдиний, особливо коли у нього забрали все інше", - цитувала вона лист брата  з колонії.

Довгі роки попереду?

Адвокати та правозахисники, яким вдається відвідувати Олега Сенцова, стверджують, що після припинення голодування він досить швидко набрав вагу та відновлює здоров'я. "У вільний від обов'язкової стройової підготовки час він займається спортом та творчістю, пише сценарії. От тільки через заборону на користування програвачем, не може подивитись, що знімають його колеги",- розповідає DW адвокатка Ольга Дінзе, яка останньою відвідувала режисера на початку березня 2019 року.

Олександр Кольченко в переданому через адвокатів письмовому інтерв'ю "Громадському ТВ" розповідав, що приймає ліки від аритмії. На Новий рік через порушення правил внутрішнього розпорядку він був на 10 діб поміщений до штрафного ізолятору. "Можливо, декому з нас доведеться відсидіти весь свій термін. Але все, що сталося і відбувається - не дарма. З того боку паркану боротьба триває, саме в цей час будується новий світ - світ, де не буде ані пана, ані холопа, ані жодних в’язнів. Нам треба бути готовими до того, щоб поповнити лави цих будівельників вільного світу”,- зазначив Кольченко в листі.

  • Павло Гриб

    Українські політв'язні в Росії

    Павло Гриб

    20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ukraine Krimkonflikt Alexander Kostenko (Imago/Alexei Pavlishak/TASS)

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Костенко

    Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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