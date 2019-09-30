Олег Сенцов створить громадську організацію

Олег Сенцов, який п'ять років провів у російських в'язницях та звільнений у вересні в рамках обміну полоненими між Росією і Україною, оголосив про створення своєї громадської організації. У промові після отримання премії Ukrainian ID Awards в понеділок, 21 жовтня, Сенцов заявив, що час, коли він "скрізь катається і всім цікавий" триватиме недовго, тож треба "робити це" більш професійно. "І тому я сьогодні ухвалив рішення про створення громадської організації, в якій я займатимусь досить широким спектром громадської роботи, правозахисної та культурної", - заявив режисер.

Сенцов допустив, що для функціонування цієї організації може бути створений фонд. "Може, навіть я назву його своїм іменем, щоб під своє ім'я брати гроші", - зазначив він. Напередодні Сенцов повернувся з Франкфурта-на-Майні, де представляв свою книгу на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Олег Сенцов, який мешкав у Криму, був затриманий навесні 2014 року і в серпні 2015-го засуджений в Ростові-на-Дону до 20 років позбавлення волі. У Росії його засудили за створення в Криму терористичної угруповання.