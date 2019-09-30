 Олег Сенцов створить громадську організацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Новини

Олег Сенцов створить громадську організацію

Олег Сенцов зазначив, що час зацікавленості ним триватиме недовго, а його поїздки треба зробити більш професійними. Можливо, він створить фонд власного імені.

Олег Сенцов в Києві у перший день після звільнення з ув'язнення (вересень 2019 року)

Олег Сенцов в Києві у перший день після звільнення з ув'язнення (вересень 2019 року)

Олег Сенцов, який п'ять років провів у російських в'язницях та звільнений у вересні в рамках обміну полоненими між Росією і Україною, оголосив про створення своєї громадської організації. У промові після отримання премії Ukrainian ID Awards в понеділок, 21 жовтня, Сенцов заявив, що час, коли він "скрізь катається і всім цікавий" триватиме недовго, тож треба "робити це" більш професійно. "І тому я сьогодні ухвалив рішення про створення громадської організації, в якій я займатимусь досить широким спектром громадської роботи, правозахисної та культурної", - заявив режисер.

Сенцов допустив, що для функціонування цієї організації може бути створений фонд. "Може, навіть я назву його своїм іменем, щоб під своє ім'я брати гроші", - зазначив він. Напередодні Сенцов повернувся з Франкфурта-на-Майні, де представляв свою книгу на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Олег Сенцов, який мешкав у Криму, був затриманий навесні 2014 року і в серпні 2015-го засуджений в Ростові-на-Дону до 20 років позбавлення волі. У Росії його засудили за створення в Криму терористичної угруповання.

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Режисер і письменник Олег Сенцов презентував у Львові свою чергову книжку "Маркетер", яку він написав в ув'язненні. У ній він описує своє студентське життя у Криму у 1990-х роках. (22.09.2019)

Особливу увагу на цьогорічному Франкфуртському книжковому ярмарку приділять норвезькій літературі за новим формам оповідання. Україну на заході представлятимуть Олег Сенцов, Сергій Жадан та Юрій Андрухович. (16.10.2019)

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