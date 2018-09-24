 Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа

На церемонії в Парижі Олег Сенцов заявив, що боротиметься за звільнення українських політв'язнів, та попросив владу французької столиці підтримати його в цьому.

Frankreich Oleg Senzow in Paris (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

Український режисер Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії вручила мерка французької столиці Анн Ідальго.

DW.COM

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов перед отриманням премії заявив, що вважає переговори в "нормандському форматі" пасткою для українського президента Володимира Зеленського. (26.11.2019)

Олег Сенцов зазначив, що час зацікавленості ним триватиме недовго, а його поїздки треба зробити більш професійними. Можливо, він створить фонд власного імені. (22.10.2019)

За словами мерки Парижа Анн Ідальго, рішення визнати Олега Сенцова почесним громадянином міста - це "символічний акт" і "акт надії". (24.09.2018)

Не всі українські політв'язні звільнені, заявив під час заходу Сенцов. Він запевнив, що боротиметься за те, щоб вони вийшли на свободу, та висловив сподівання, що влада Парижа підтримає його в цьому.

Нагадаємо, що мерія французької столиці ухвалила рішення присвоїти режисеру почесне громадянство у вересні 2018 року. Це було зроблено з ініціативи Анн Ідальго, яка тоді заявила, що Сенцов має бути звільнений з російського ув'язнення.

Навесні 2014 року Сенцова затримали в Криму, а в серпні 2015 року його засудили в Ростові-на-Дону до 20 років ув'язнення за звинуваченням у створенні в анексованому Росією Криму "терористичного співтовариства". Звільнили Сенцова в вересні 2019 року. Після цього він заявив, що створить громадську організацію, яка буде, зокрема, вести правозахисну діяльність.

Дивитись відео 08:58

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (27.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (27.11.2019)  

Також за темою

Ukraine Oleh Senzow Regisseur vor dem Gericht in Rostow am Don

Сенцов став почесним громадянином Парижа 24.09.2018

За словами мерки Парижа Анн Ідальго, рішення визнати Олега Сенцова почесним громадянином міста - це "символічний акт" і "акт надії".

Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris

Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро 16.04.2019

На відновлення собору Паризької Богоматері жертвують і великі концерни, і приватні особи. Сума пожертв сягнула 600 мільйонів євро.

Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris

На відбудову Нотр-Дам де Парі пожертвували вже 360 мільйонів євро 16.04.2019

Власники двох великих концернів пообіцяли 300 мільйонів євро на відбудову постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері. Ще 60 мільйонів євро виділять мерія міста та паризький регіон.

Реклама

Докладно

Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

За п'ять років конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, з яких понад три тисячі - цивільні.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  