Український режисер Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії вручила мерка французької столиці Анн Ідальго.

Не всі українські політв'язні звільнені, заявив під час заходу Сенцов. Він запевнив, що боротиметься за те, щоб вони вийшли на свободу, та висловив сподівання, що влада Парижа підтримає його в цьому.

Нагадаємо, що мерія французької столиці ухвалила рішення присвоїти режисеру почесне громадянство у вересні 2018 року. Це було зроблено з ініціативи Анн Ідальго, яка тоді заявила, що Сенцов має бути звільнений з російського ув'язнення.

Навесні 2014 року Сенцова затримали в Криму, а в серпні 2015 року його засудили в Ростові-на-Дону до 20 років ув'язнення за звинуваченням у створенні в анексованому Росією Криму "терористичного співтовариства". Звільнили Сенцова в вересні 2019 року. Після цього він заявив, що створить громадську організацію, яка буде, зокрема, вести правозахисну діяльність.