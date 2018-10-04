Олег Сенцов: голодування завершено, боротьба за звільнення триває

Олег Сенцов заявив про вимушене припинення голодування, яке він тримав протягом 145-ти днів, перебуваючи в російській в’язниці у місті Лабитнангі. Про це він повідомив у листі, який у п’ятницю, 5 жовтня, передав його адвокат Дмитро Дінзе після зустрічі із Сенцовим у колонії.

"У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами, що почалися у внутрішніх органах, найближчим часом до мене заплановано застосування примусового годування. Моя думка при цьому вже не враховується - нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я і небезпеки, які йому загрожують", - написав у своєму зверненні Олег Сенцов. Він зазначив, що примусове годування "буде проводитися в рамках реанімаційних заходів з порятунку життя пацієнта. У даних умовах я змушений припинити своє голодування з завтрашнього числа", тобто з 6 жовтня.

Сенцов під час медичного огляду в Лабитнангі, 28 вересня 2018 року,

Також Сенцов зазначив, що за 145 днів втратив 20 кілограмів ваги, однак мета голодування не була досягнута. "Я вдячний всім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів...", - написав він.

Дмитро Дінзе додав, що, за словами лікарів, у внутрішніх органах Олега Сенцова розпочалися незворотні процеси. "У Олега почала розпадатися печінка, нирки вже настільки забиті, що вони практично не функціонують. Почалися великі проблеми з кишечником і шлунком. Також у нього почалася ішемія серця. Звісно, він не хотів припиняти голодування. Це - вимушений крок", - повідомив адвокат Сенцова у коментарі "Радіо Свобода".

Сестра кінорежисера Наталя Каплан, коментуючи ситуацію, зазначила, що наразі ніхто не може з впевненістю сказати, чи переживе Сенцов вихід із голодування. "Голодування б все одно припинилося, питання в тому, як - тортурами або спробою вижити. Олег вибрав спробу вижити, сподіваюся, він вибереться", - написала вона на своїй сторінці Facebook.

Як відомо, українець оголосив безстрокове голодування у травні з єдиною вимогою звільнення усіх українських політв'язнів у Росії.

Перші реакції

Як повідомили DW в українському офісі Amnesty International, вони з повагою ставляться до рішення Олега Сенцова. "Тримати голодування, як і його завершувати - це право Олега Сенцова, яке ми поважаємо. Але для нас по факту це нічого не змінює. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну громадськість та політиків, щоб вони й надалі чинили тиск на Росію заради найшвидшого звільнення українського політв’язня", - повідомила прес-спікерка Amnesty International Ukraine, Марія Гур’єва.

З радістю і полегшенням сприйняли цю новину найближчі друзі Олега Сенцова. "Днями я отримав листа від Олега, у якому він писав, що щодо нього можуть розпочати примусове годування. Це страшні тортури, які вкрай складно витримати. Я дуже поважаю вимоги Олега, які він оголосив на початку голодування. Але я хочу, щоб він жив. Не можна казати, що загроза минула, адже вихід із голодування - це не менший ризик для життя", - прокоментував DW рішення Сенцова його друг, актор Євген Черников.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов добровільно припиняє голодування. Також Максименко додав, що "найкращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування".

У свою чергу, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала стан Олега Сенцова критичним, а також зазначила, що він "фактично на межі". Денисова вимагає від російської сторони терміново допустити її до українського кінорежисера та забезпечити йому медичний супровід європейських або українських лікарів.