 Олег Сенцов: голодування завершено, боротьба за звільнення триває | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.10.2018

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Україна

Олег Сенцов: голодування завершено, боротьба за звільнення триває

Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває покарання в російській в’язниці, через свого адвоката повідомив, що з 6 жовтня вимушено припиняє голодування. Перші реакції друзів та правозахисників на крок Сенцова.

Олег Сенцов під час суду, 2015 рік

Олег Сенцов під час суду, 2015 рік

Олег Сенцов заявив про вимушене припинення голодування, яке він тримав протягом 145-ти днів, перебуваючи в російській в’язниці у місті Лабитнангі. Про це він повідомив у листі, який у п’ятницю, 5 жовтня, передав його адвокат Дмитро Дінзе після зустрічі із Сенцовим у колонії.

"У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами, що почалися у внутрішніх органах, найближчим часом до мене заплановано застосування примусового годування. Моя думка при цьому вже не враховується - нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я і небезпеки, які йому загрожують", - написав у своєму зверненні Олег Сенцов. Він зазначив, що примусове годування "буде проводитися в рамках реанімаційних заходів з порятунку життя пацієнта. У даних умовах я змушений припинити своє голодування з завтрашнього числа", тобто з 6 жовтня.

Сенцов під час медичного огляду в Лабитнангі, 28 вересня 2018 року

Сенцов під час медичного огляду в Лабитнангі, 28 вересня 2018 року,

Також Сенцов зазначив, що за 145 днів втратив 20 кілограмів ваги, однак мета голодування не була досягнута. "Я вдячний всім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів...", - написав він.

Дмитро Дінзе додав, що, за словами лікарів, у внутрішніх органах Олега Сенцова розпочалися незворотні процеси. "У Олега почала розпадатися печінка, нирки вже настільки забиті, що вони практично не функціонують. Почалися великі проблеми з кишечником і шлунком. Також у нього почалася ішемія серця. Звісно, він не хотів припиняти голодування. Це - вимушений крок", - повідомив адвокат Сенцова у коментарі "Радіо Свобода".

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Українська омбудсменка переконана, що Олег Сенцов "у критичному стані". Вона вимагає допуску до ув'язненого та закликала Росію надати Сенцову найкращих незалежних медичних спеціалістів. (05.10.2018)

Сестра кінорежисера Наталя Каплан, коментуючи ситуацію, зазначила, що наразі ніхто не може з впевненістю сказати, чи переживе Сенцов вихід із голодування. "Голодування б все одно припинилося, питання в тому, як - тортурами або спробою вижити. Олег вибрав спробу вижити, сподіваюся, він вибереться", - написала вона на своїй сторінці Facebook.

Як відомо, українець оголосив безстрокове голодування у травні з єдиною вимогою звільнення усіх українських політв'язнів у Росії.

Перші реакції

Як повідомили DW в українському офісі Amnesty International, вони з повагою ставляться до рішення Олега Сенцова. "Тримати голодування, як і його завершувати - це право Олега Сенцова, яке ми поважаємо. Але для нас по факту це нічого не змінює. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну громадськість та політиків, щоб вони й надалі чинили тиск на Росію заради найшвидшого звільнення українського політв’язня", - повідомила прес-спікерка Amnesty International Ukraine, Марія Гур’єва.

З радістю і полегшенням сприйняли цю новину найближчі друзі Олега Сенцова. "Днями я отримав листа від Олега, у якому він писав, що щодо нього можуть розпочати примусове годування. Це страшні тортури, які вкрай складно витримати. Я дуже поважаю вимоги Олега, які він оголосив на початку голодування. Але я хочу, щоб він жив. Не можна казати, що загроза минула, адже вихід із голодування - це не менший ризик для життя", - прокоментував DW рішення Сенцова його друг, актор Євген Черников.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов добровільно припиняє голодування. Також Максименко додав, що "найкращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування".

У свою чергу, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала стан Олега Сенцова  критичним, а також зазначила, що він "фактично на межі". Денисова вимагає від російської сторони терміново допустити її до українського кінорежисера та забезпечити йому медичний супровід європейських або українських лікарів.

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