Олег Михайлик - український активіст з Одеси та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тоталітаризм".

В Одесі Олег Михайлик відомий як один з лідерів партії "Сила людей", громадський діяч. Навесні 2018 року на той момент 43-річний активіст заявив про намір балотуватися на посаду мера Одеси. Михайлик відомий своєю критикою на адресу місцевої влади та правоохоронних органів, а також як борець з незаконними та несумлінними забудовами. 22 вересня 2018 року на Олега Михайлика було вчинено збройний напад. Він зазнав серйозного вогнепального поранення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.