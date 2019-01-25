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Олег Михайлик

Олег Михайлик - український активіст з Одеси та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тоталітаризм".

В Одесі Олег Михайлик відомий як один з лідерів партії "Сила людей", громадський діяч. Навесні 2018 року на той момент 43-річний активіст заявив про намір балотуватися на посаду мера Одеси. Михайлик відомий своєю критикою на адресу місцевої влади та правоохоронних органів, а також як борець з незаконними та несумлінними забудовами. 22 вересня 2018 року на Олега Михайлика було вчинено збройний напад. Він зазнав серйозного вогнепального поранення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поранений в Одесі активіст пройшов лікування у Мюнхені: репортаж DW

Поранений в Одесі активіст пройшов лікування у Мюнхені: репортаж DW 25.01.2019

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого вчинили напад, не довіряє українським правоохоронцям. Експертизу вилученої у Мюнхені кулі можуть зробити німецькі судмедексперти. DW з'ясовувала деталі.
Замах на Олега Михайлика: що буде з кулею і до чого тут німці (відео)

Замах на Олега Михайлика: що буде з кулею і до чого тут німці (відео) 24.01.2019

Одеському активісту Олегу Михайлику, на якого у вересні минулого року вчинили замах, провели операцію в Мюнхені. Головна інтрига - де буде проводитися експертиза вилученої кулі. Репортаж DW.

Замах на Михайлика: що буде з кулею (24.01.2019) 24.01.2019

Одеському активісту Олегу Михайлику, на якого у вересні минулого року вчинили замах, зняли післяопераційні сталеві кріплення, і незабаром він повернеться з Німеччини в Україну. Головна проблема: де проводитимуть експертизу вилученої кулі. Активіст не довіряє українським правоохоронцям. Репортаж DW з Мюнхена.

Одеського активіста Олега Михайлика прооперували в Німеччині

Одеського активіста Олега Михайлика прооперували в Німеччині 11.01.2019

У Німеччині прооперували одеського активіста Олега Михайлика, який постраждав від замаху в вересні 2018 року. Національна поліція України надіслала до ФРН запит на збереження речового доказу - вилученої кулі.
Суд заарештував підозрюваних у нападі на одеського активіста Михайлика

Суд заарештував підозрюваних у нападі на одеського активіста Михайлика 27.09.2018

Трьом громадянам Грузії, яких підозрюють у замаху на Олега Михайлика, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Затримано трьох підозрюваних у замаху на Михайлика - прокуратура

Затримано трьох підозрюваних у замаху на Михайлика - прокуратура 25.09.2018

У прокуратурі Одеської області повідомили про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста Олега Михайлика. Прокуратура звернулася до суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.
Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика? 24.09.2018

В Одесі тяжко поранили пострілом громадського діяча та одного з місцевих лідерів партії "Сила людей" Олега Михайлика. Слідство розглядає п'ять версій злочину. Розповідаємо, що відомо про напад.
На одеського активіста Михайлика скоєно напад - поліція розслідує замах на вбивство

На одеського активіста Михайлика скоєно напад - поліція розслідує замах на вбивство 23.09.2018

В одеського активіста Олега Михайлика ввечері у суботу стріляли. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.