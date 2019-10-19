 Олег Гладковський вийшов із Лук′янівського СІЗО під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під заставу, яку внесла його родина. Він стверджує, що його затримання було незаконним, а обвинувачення - безпідставні.

Лук'янівське СІЗО Києва, архівне фото

Лук'янівське СІЗО Києва, архівне фото

Президент корпорації "Богдан", колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський у понеділок, 21 жовтня, вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Раніше цього дня родина Гладковського внесла за нього встановлену судом заставу в розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Гладковський після виходу із СІЗО наголосив, що його затримання є незаконним, а висунуті обвинувачення - безпідставні. "Те, що відбулося 17 жовтня цього року, ніяк інакше, окрім як викраденням людини працівниками НАБУ, назвати я не можу. Жодних законних підстав обмежувати мені виїзд за кордон для участі у міжнародній автобусній виставці, а тим більше затримувати мене, у "ручних" правоохоронців не було", - зазначив Гладковський.

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Колишнього першого заступника секретаря РНБО України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди внаслідок закупівлі автомобілів. Йому також закидають незадекларовані 160 тисяч доларів доходів дружини. (18.10.2019)

Судді ВАКС ухвалили колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 10,6 мільйона гривень. (19.10.2019)

У корпорації "Богдан" відкинули обвинувачення проти свого президента Олега Гладковського, якого підозрюють у продажі ЗСУ автомобілів за завищеними цінами. (21.10.2019)

Адвокат Гладковського Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний продовжує голодування та що на його клієнта, за рішенням суду, наділи електронний браслет.

Нагадаємо, 17 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Гладковського в аеропорту "Бориспіль". Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків.

Слідство вважає, що експосадовець використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", кінцевим власником якої він був. Зокрема, слідство вважає, що Гладковскьий забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 10,62 мільйона гривень, йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

У корпорації "Богдан" відкинули ці обвинувачення. Там наголосили, що вихід "Богдан Моторс" на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. "Конкурентна ціна від "Богдану", яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів", - стверджується у повідомленні підприємства.

21 жовтня корпорація поінформувала послів країн Великої сімки щодо "продовження політично вмотивованих дій та безпідставних звинувачень на адресу Гладковського та підприємств, які входять до корпорації". 

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