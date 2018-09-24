Олега Сенцова доправили з колонії в лікарню для обстеження

Засудженого в Росії за звинуваченням у тероризмі українського режисера Олега Сенцова у п'ятницю, 28 вересня, вивезли з колонії до лікарні місті Лабитнангі для планового обстеження. Про це повідомили інформагенції "Інтерфакс" в прес-службі Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу. "З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову проведено корекцію лікування", - зазначили у відомстві.

Стан здоров'я Сенцова, котрий голодує вже більше чотирьох місяців, залишається стабільним, повідомив прес-секретар уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової Олексій Зловедов. Він додав, що уповноважений не уточнив, в чому полягає коригування лікування.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у причетності до терористичної діяльності.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються в РФ. Прохання про помилування режисера, направлене його матір'ю, не було прийнято до розгляду.