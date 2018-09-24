 Олега Сенцова доправили з колонії в лікарню для обстеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Олега Сенцова доправили з колонії в лікарню для обстеження

Російські служби повідомляють про "корекцію лікування" Олега Сенцова, однак не уточнюють, в чому саме полягає ця корекція.

В Росії говорять про корекцію лікування Сенцова (архівне фото)

В Росії говорять про "корекцію лікування" Сенцова (архівне фото)

DW.COM

Парламент України проголосував за те, щоб номінувати утримуваного в російській в'язниці Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. (18.09.2018)

Разом з Олегом Сенцовим до списку кандидатів на премію Сахарова увійшли іще вісім осіб і неурядових організацій, які присвятили своє життя і діяльність захисту засад демократії. (27.09.2018)

Засудженого в Росії за звинуваченням у тероризмі українського режисера Олега Сенцова у п'ятницю, 28 вересня, вивезли з колонії до лікарні місті Лабитнангі для планового обстеження. Про це повідомили інформагенції "Інтерфакс" в прес-службі Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу. "З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову проведено корекцію лікування", - зазначили у відомстві.

Стан здоров'я Сенцова, котрий голодує вже більше чотирьох місяців, залишається стабільним, повідомив прес-секретар уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової Олексій Зловедов. Він додав, що уповноважений не уточнив, в чому полягає коригування лікування.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у причетності до терористичної діяльності.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються в РФ. Прохання про помилування режисера, направлене його матір'ю, не було прийнято до розгляду.

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