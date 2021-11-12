Олаф Шольц: У боротьбі з пандемією не має бути червоних ліній

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав до більшої гнучкості у заходах боротьби з пандемією коронавірусу. "Ця пандемія нам добре показала, що не має бути жодних червоних ліній. Ми завжди маємо бути готовими до переосмислення, якщо цього вимагатимуть обставини", - заявив глава уряду ФРН в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 12 грудня. При цьому, за його словами, треба діяти швидко та рішуче.

Зокрема, Шольц не став категорично відкидати можливість запровадження в країні локдауну у різдвяні та новорічні свята. "Щойно федеральний і земельні уряди вжили дуже жорстких заходів. Ми щодня перевірятимемо, як вони виконуються, а також чи цього достатньо", - сказав він. При цьому канцлер ще раз наголосив, що заборона використання феєрверків під час новорічного свята продиктована насамперед можливістю отримання травм, що може збільшити навантаження на приймальні відділення лікарень.

Глава уряду, який є прихильником обов'язкової вакцинації від коронавірусу, впевнений, що в німецькому суспільстві немає розколу на прибічників і противників вакцинації. "Переважна більшість громадян щепилася. Багато хто прагне зробити це найближчим часом, тому що вони здолали свої сумніви", - вважає Шольц. "А з тих, хто не пройшов вакцинацію, дуже мало таких, хто вважає, що повинен демонструвати свою незгоду з вакцинацією маршами зі смолоскипами та погрожувати політикам, які цілодобово працюють на благо громадян", - зазначив він, маючи на увазі інцидент у федеральній землі Саксонія, де близько сотні противників вакцинації влаштували смолоскипну ходу біля будинку земельної міністерки охорони здоров'я Петри Кеппінґ (Petra Köpping). Наявність різних думок не означає розколу, наголосив Шольц, зазначивши, що він також є канцлером нещеплених співгромадян.

Необхідна широкомасштабна вакцинація дітей

Федеральна міністерка у справах сім'ї Анна Шпіґель (Anne Spiegel) закликала до широкомасштабної вакцинації проти коронавірусу дітей віком від п'яти до одинадцяти років. Вона має проводитися в країні повсюдно: "у педіатричних кабінетах, центрах вакцинації та з допомогою мобільних бригад", - заявила політикиня в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Вона назвала позитивним сигналом той факт, що вакцинація неповнолітніх розпочнеться в країні вже у понеділок, 13 грудня. Дуже важливо, щоб сім'ї могли отримати всі необхідні консультації, "а потім, сподіваюся, дійшли висновку про необхідність вакцинації своїх дітей", - сказала Шпіґель.

Показник поширення коронавірусу знижується

Водночас середній показник інфікування SARS-CoV-2 у Німеччині опустився нижче рівня 400 випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч населення. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) станом на неділю, 12 грудня, він склав у середньому у ФРН 390,9 випадка. Днем раніше показник дорівнював 402,9, тиждень тому - 439,2 випадка, місяцем раніше - 263,7. Зниження триває з кінця листопада. Свого пікового значення цей показник досягав 29 листопада, склавши 452,4 випадка.

Органи охорони здоров'я Німеччини протягом останньої доби зареєстрували 32 646 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2 (6 509 863 - з початку пандемії). Рівно тиждень тому було зафіксовано 42 055 випадків зараження. При цьому у вихідні дні цей показник зазвичай дещо менший, оскільки не всі місцеві органи охорони здоров'я передають свої дані до RKI.

Усього з підтвердженим COVID-19 у Німеччині з початку пандемії померли 105 638 людей. За останню добу RKI отримав інформацію про 132 смерті.