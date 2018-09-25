Октоберфест-2020 у Мюнхені скасовано через коронавірус

Відомий у всьому світі баварський фестиваль пива Октоберфест цього року не відбудеться через пандемію хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус. Про скасування Октоберфесту офіційно повідомили в вівторок, 21 квітня, баварський прем'єр-міністр Маркус Зедер ( Markus Söder) і мюнхенський міський голова Дітер Райтер (Dieter Reiter).

"Це нам робить боляче, цього неймовірно шкода", - цитує очільника баварського уряду інформагенція dpa. Проводити таке масштабне свято за умов пандемії COVID-19 надто ризиковано, пояснив Зедер.

Традиційний Октоберфест планували провести з 19 вересня до 4 жовтня. Найвідоміший німецький фестиваль пива щороку відвідують мільйони туристів зі всього світу.

Наслідки пандемії COVID-19 вже негативно позначилися на німецьких броварнях: вони втрачають прибуток через те, що в країні зачинені пивниці, ресторани та інші заклади громадського харчування.

Масові заходи в Німеччині заборонені щонайменше до 31 серпня, але країна покроково починає послаблювати карантинні обмеження. Із 20 квітня знову можуть працювати невеликі крамниці.

Дивитись відео 00:59 Поділитись Зворотний бік Октоберфесту (25.09.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/35THg Зворотний бік Октоберфесту (25.09.2018)