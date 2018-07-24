Оксана Шачко - одна із засновниць руху Femen. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Шачко".

Оксана Шачко разом з Анною Гуцол і Олександрою Шевченко заснували рух Femen у 2008 році. Спочатку вони протестували проти сексуальної експлуатації жінок та сексуального туризму в Україні, а потім проводили акції і в інших країнах. У 2013 році Франція надала Оксані Шачко статус політичного біженця. У 2014 році вийшов документальний фільм про Шачко "Je suis Femen". 24 липня 2018 року у Femen повідомили про смерть співзасновниці руху та художниці Оксани Шачко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.