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Оксана Романюк – українська журналістка.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Романюк". Журналістка Оксана Романюк є виконавчою директоркою Інституту масової інформації в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.