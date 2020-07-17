Оксана Романюк

"Заборона" проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт між сайтом "Заборона" та фактчекерами зі StopFake звернули увагу і на Заході. DW розбиралось, що відомо про цей скандал.