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Оксана Романюк

Оксана Романюк – українська журналістка.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Романюк". Журналістка Оксана Романюк є виконавчою директоркою Інституту масової інформації в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заборона проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову

"Заборона" проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову 17.07.2020

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт між сайтом "Заборона" та фактчекерами зі StopFake звернули увагу і на Заході. DW розбиралось, що відомо про цей скандал.
Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься з журналістами

Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься з журналістами 20.08.2019

Директорка ІМІ Оксана Романюк вважає, що образами на адресу журналістки новообраний депутат від СН Максим Бужанський перейшов всі межі. Про загрози, які стоять перед журналістами, вона розповіла в інтерв'ю DW.

Справа про вбивство журналіста Веремія: покарання без покарання

Справа про вбивство журналіста Веремія: покарання без покарання 22.12.2017

Суд у Києві засудив "тітушку" Юрія Крисіна до умовного терміну покарання за причетність до вбивства на Майдані у 2014 році журналіста В'ячеслава Веремія. Адвокати родини загиблого та журналістські організації шоковані.
Урізане фінансування - реформа суспільного мовлення в Україні під загрозою

Урізане фінансування - реформа суспільного мовлення в Україні під загрозою 22.09.2017

Кабінет міністрів пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік. Експерти розцінюють це як наступ на свободу слова в країні.
Заговорили по-новому: як українські ЗМІ висвітлюють блокаду Донбасу

Заговорили по-новому: як українські ЗМІ висвітлюють блокаду Донбасу 17.03.2017

Як змінилась риторика українських ЗМІ після офіційного запровадження блокади Донбасу, в інтерв’ю DW розповіла виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

В Україні зменшилася кількість порушень свободи слова - звіт

В Україні зменшилася кількість порушень свободи слова - звіт 28.12.2016

У 2016 році в Україні зафіксовано зменшення кількості порушень свободи слова та застосування фізичної агресії до журналістів. Про це свідчать дані щорічного дослідження київського Інституту масової інформації.
Репортери без кордонів про затримання Сущенка: Арешт був спланований (відео)

"Репортери без кордонів" про затримання Сущенка: Арешт був спланований (відео) 03.10.2016

Ситуація зі свободою слова в Росії, за оцінкою "Репортерів без кордонів", дуже складна. Тому в організації не очікують на правосуддя щодо арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Український Euronews - майбутнє в тумані

Український Euronews - майбутнє в тумані 07.07.2016

Майбутня доля української редакції телеканалу Euronews залишається невизначеною. У штаб-квартирі телекомпанії в Ліоні кажуть: за інформацією звертайтесь наприкінці року.
У Бонні нагородили переможців конкурсу онлайн-активістів The Bobs

У Бонні нагородили переможців конкурсу онлайн-активістів The Bobs 15.06.2016

Приз журі в міжнародних номінаціях отримали онлайн-ініціативи з Індії, Ірану, Німеччини та Бангладеш. Найкращим проектом українською за результатами онлайн-голосування став сайт "Ціна держави".
Оксана Романюк: Сайт Миротворець завдав удару по іміджу України

Оксана Романюк: Сайт "Миротворець" завдав удару по іміджу України 11.05.2016

Потрібно бути вдячними українським журналістам, які намагались висвітлювати події на Донбасі, а не цькувати їх, переконана директорка ІМІ після публікації сумнівним ресурсом приватних даних майже 5 тисяч журналістів.
Оксана Романюк: Найбільша проблема українських медіа - вплив олігархів

Оксана Романюк: "Найбільша проблема українських медіа - вплив олігархів" 02.05.2016

Чому українські проекти не переконали журі міжнародного конкурсу сайтів і блогів The Bobs? Чого бракує українським ЗМІ та як варто розцінювати скандал навколо Савіка Шустера? Інтерв’ю з Оксаною Романюк.
DW оголосила переможців конкурсу сайтів і блогів The Bobs

DW оголосила переможців конкурсу сайтів і блогів The Bobs 02.05.2016

У Берліні оголошено переможців конкурсу найкращих сайтів і блогів The Bobs. Конкурс проводиться 14-ма мовами світу, аналогів йому не існує. Окрім міжнародного журі, переможців обирають інтернет-користувачі.
Інші фіналісти The Bobs: на замітку активістам з усього світу

Інші фіналісти The Bobs: на замітку активістам з усього світу 29.04.2016

Конкурс The Bobs має намір створити майданчик для обміну досвідом між активістами з усього світу. Про найцікавіші проекти іншими мовами, які могли б стати в нагоді зокрема й українцям, в добірці DW.
Справа Шустера: окремий інцидент чи цензура?

Справа Шустера: окремий інцидент чи цензура? 28.04.2016

Випадок із дозволом Савіку Шустеру працювати в Україні більшість оглядачів називають таким, що викликаний журналістською діяльністю ведучого. Втім, не всі погоджуються, що тиск на ЗМІ набув системного характеру.
Deutsche Welle оголосила фіналістів конкурсу #thebobs16

Deutsche Welle оголосила фіналістів конкурсу #thebobs16 31.03.2016

Від України до фіналу увійшли проекти "Без броні", "Декларації", дует Interesni Kazki, кампанія #LetMyPeopleGo, фонд "Таблеточки", Komubook, "Ціна держави" і Facebook-блог журналістки Тетяни Даниленко.
Шукаємо найкращі інтернет-проекти: розпочався конкурс #thebobs16

Шукаємо найкращі інтернет-проекти: розпочався конкурс #thebobs16 04.02.2016

Реєструйтеся для участі в конкурсі до 3 березня. DW шукає найкращі соціальні ініціативи, культурно-мистецькі проекти, інновації та проекти громадянської журналістики.
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