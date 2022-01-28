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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "ОАСК".

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) розглядає публічно-правові спори в межах Києва, у яких хоча б одна зі сторін є органом влади або посадовцем. Оскільки усі центральні органи влади розташовані у Києві, то саме у цьому суді розглядалися резонансні справи. Зокрема, цей суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинив перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), скасував перейменування Московського проспекту Києва на проспект Степана Бандери, забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України, розглядав справу колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Завдяки рішенням ОАСК на своїх посадах поновлювалися звільнені внаслідок переатестації міліціонери. Туди за виправданням традиційно звертаються особи, щодо яких НАБУ розслідує гучні кримінальні справи. А в часи Євромайдану цей суд виніс понад десяток рішень, спрямованих проти масових протестів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва

ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва 28.01.2022

У резолюції ПАРЄ Київ закликають не затягувати судову реформу. Процес призначення на посади керівників антикорупційних органів продемонструє волю України до боротьби з корупцією на всіх рівнях, йдеться в документі.
Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію

Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію 25.01.2022

Освітяни, держслужбовці та представники інших професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, але не бажають її робити, упродовж останніх місяців оскаржують відсторонення від роботи в судах.
Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК

Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК 14.01.2022

Експрезидент України Віктор Янукович знову подав позов до ОАСК проти Верховної Ради через позбавлення його звання президента. Суд може ухвалити рішення у будь-який момент, повідомила Ольга Совгиря.
Невиправдана затримка: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП 22.12.2021

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
Екссуддя Микола Чаус намагається через суд повернутися на посаду

Екссуддя Микола Чаус намагається через суд повернутися на посаду 21.12.2021

Екссуддя Микола Чаус, якого звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, просить ОАСК скасувати наказ про його звільнення й визнати незаконним його притягнення до дисциплінарної відповідальності.
В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП

В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП 20.12.2021

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що може відтермінувати його обрання попри обіцянки України західним партнерам.
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі Приватбанку- НБУ

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі "Приватбанку"- НБУ 14.12.2021

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про перелік пов'язаних із "Приватбанком" осіб. Про це повідомив Національний банк України.
Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря 06.12.2021

Віктор Янукович оскаржує усунення з посади президента в Окружному адміністративному суді Києва, хоча такі справи підсудні Верховному суду, заявила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Янукович вирішив оскаржити усунення з посади президента

Янукович вирішив оскаржити усунення з посади президента 28.11.2021

Віктор Янукович вирішив оскаржити постанову Верховної Ради від 2014 року про самоусунення з посади президента України. Позов він подав до Окружного адміністративного суду Києва.

Директор школи в Києві оскаржує обов'язкове щеплення освітян від коронавірусу

Директор школи в Києві оскаржує обов'язкове щеплення освітян від коронавірусу 18.10.2021

В Україні вперше в суді оскаржили відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників сфери освіти. На думку позивача, нове карантинне правило порушує трудові права педагогів.
Заґратованому брату голови ОАСК Павла Вовка знизили заставу

Заґратованому брату голови ОАСК Павла Вовка знизили заставу 12.10.2021

Юрію Зонтову, якого підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів з метою передачі їх суддям ОАСК для винесення "зручного" рішення, продовжили строк тримання під вартою, але знизили заставу на 9 мільйонів гривень.

Брату голови ОАСК Юрію Зонтову висунули нову підозру

Брату голови ОАСК Юрію Зонтову висунули нову підозру 20.09.2021

НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру в недостовірному декларуванні. За даними ЗМІ, йдеться про Юрія Зонтова - рідного брата голови ОАСК Павла Вовка.

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати 14.07.2021

Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили понад 900 тисяч гривень зарплати.
НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка

НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка 18.06.2021

ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК у "безпрецедентні" для українського правосуддя строки, вважає голова НАЗК Новіков.
Підозрюваному в хабарництві брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним

Підозрюваному в хабарництві брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним 08.06.2021

Юрію Зонтову, якого підозрюють в отриманні хабаря для винесення "зручного" рішення в Окружному адміністративному суді Києва, заборонили спілкуватися з братом - головою цього суду Павлом Вовком.
Новий український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК

Новий український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК 11.05.2021

Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про "незаконність" нового українського правопису.
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