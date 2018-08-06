 Окружний адмінсуд Києва призупинив перейменування УПЦ МП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Окружний адмінсуд Києва призупинив перейменування УПЦ МП

У суді задовольнили заяву Київської митрополії УПЦ МП, але це не означає фактичного рішення спору щодо перейменування.

Успенський собор Києво-Печерської лаври

В УПЦ МП наполягають на тому, що зв'язок із Москвою у церкви виключно "духовний"

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) про забезпечення позову у справі про скасування наказу міністерства культури України, згідно з яким Київська митрополія УПЦ МП має змінити свою назву. Про це прес-служба суду повідомила у понеділок, 22 квітня.

У повідомленні зазначається, що причиною задоволення заяви про забезпечення позову було те, що "невжиття таких заходів може суттєво ускладнити або унеможливити відновлення порушених або оспорюваних прав або інтересів позивача". Також у судді вважають, що виконання наказу до вирішення справи по суті може призвести до "невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи".

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Верховна Рада зобов'язала Українську православну церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії. Відповідний законопроект проголосував парламент. Чи з’явиться в Україні Російська православна церква? (21.12.2018)

Президент України Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП, яка тепер має чотири місяці на те, аби внести зміни до своєї офіційної назви та статуту. (22.12.2018)

Парламентарі підтримали закон, згідно з яким УПЦ МП зобов'язана в назві відображати належність до Російської православної церкви. (20.12.2018)

Також суд окремо зазначає, що це рішення не означає фактичного рішення спору і спрямоване "виключно на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті".

Провадження у цій справі суд відкрив ще 29 березня. Підставою для цього став позов Київської метрополії УПЦ МП до міністерства культури щодо скасування наказу про затвердження релігієзнавчої експертизи зі встановлення переліку релігійних організацій, які підпадають під дію норм закону "Про свободу совісті та релігійні організації".

Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ МП у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації із центром у державі, що вчинила військову агресію проти України й тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати приналежність до такого центру за межами країни.

Міністерство культури здійснило релігієзнавчу експертизу й оприлюднило перелік релігійних організацій, яким необхідно внести зміни до своєї назви і статуту, назвавши серед них і УПЦ МП. Відомство зазначало, що ці організації протягом трьох місяців мають внести до свого статуту зміни в частині перейменування і подати їх на реєстрацію в установленому порядку, а, якщо вони не виконуватимуть вимоги закону про перейменування, їхня діяльність може бути припинена рішенням суду.

В УПЦ МП стверджують, що вони не підпадають під дію цього закону. Згідно з позицією УПЦ МП, їхній адміністративний центр розташований не в Москві, а в Києві, а зв'язок із Москвою є лише духовним.

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