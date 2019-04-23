 Окружний адмінсуд Києва заблокував відбір суддів до ЄСПЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Окружний адмінсуд Києва заблокував відбір суддів до ЄСПЛ

В Окружному адміністративному суді Києва заборонили проводити конкурс з відбору кандидатів у судді ЄСПЛ від України.

Будівля Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Стразбурзі

Будівля Європейського суду з прав людини (фото з архіву)

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про заборону конкурсній комісії з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України вчиняти дії для проведення цього конкурсу. Про це у п'ятницю, 26 квітня повідомляє прес-служба суду.

Так, суд заборонив комісії приймати документи від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, проводити тестування, співбесіди а також інші дії з відбору кандидатів, формувати та оприлюднювати список кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ на сайті президента України.

Також суд заборонив голові конкурсній комісії Наталії Кузнєцовій подавати список кандидатів до міністерства закордонних справ для внесення до Ради Європи. Їй також заборонено робити будь-які дії для проведення конкурсу.

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МЗС, натомість, суд заборонив тестувати рівень володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи.

"Суд, ухвалюючи рішення про задоволення заяви про забезпечення позову, виходив із того, що відповідна процедура з проведення конкурсу не відповідає міжнародним стандартам, що регламентують її проведення. Зокрема, суд взяв до уваги позицію позивача, що визначені комісією терміни для проведення конкурсу порушують рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи", - пояснили в прес-службі.

У повідомленні прес-служби немає інформації, хто є позивачем у цій справі.

Конкурсна комісія була створена президентом України Петром Порошенком у квітні цього року. За результатами проведення конкурсу конкурсною комісією формується список із трьох кандидатів, а голова конкурсної комісії представляє список кандидатів міністерству закордонних справ України.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив низку скандальних рішень. Так, 18 квітня судді задовольнили позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України (НБУ) і уряду та скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) про забезпечення позову у справі про скасування наказу міністерства культури України, згідно з яким Київська митрополія УПЦ МП має змінити свою назву.

А 23 квітня судді колегії Окружного адміністративного суду міста Києва висунули вимогу порушити кримінальну справу проти чинного президента України Петра Порошенка. Як зазначають судді, керівництво держави, коментуючи їхнє рішення про визнання незаконною націоналізації "ПриватБанку", зробило заяви, які є "прямою загрозою судовій системі України", та "посяганням на її незалежність і неупередженість".

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