Одужання після коронавірусу: які проблеми зі здоров'ям можуть залишитися

Ці цифри дають надію: понад 80 тисяч людей на даний момент одужали після коронавірусної інфекції COVID-19. Це відбулося завдяки тому, що хвороба у їхньому випадку мала легкий перебіг чи середню тяжкість, та/або тому, що їм надавалася кваліфікована медична допомога. Така кількість тішить, але, попри це, досі є порівняно небагато інформації стосовно того, як почуваються ці люди після свого одужання.

З великим полегшенням і радістю дехто, хто одужав, описує те, як їм вдалося пережити цей важкий час - фізично і, насамперед, психічно: лікування симптомів, жахаюча невідомість, виснажлива фаза ізоляції. Вони радіють тому, що після одужання отримали імунітет проти вірусу Sars-CoV-2.

Але до цього почуття полегшення часто додаються переживання за багатьох людей, які ще не інфікувалися вірусом і не мають досвіду боротьби з хворобою.

Цілковите одужання?

Протягом наступних місяців дослідники з'ясовуватимуть, чи матимуть пацієнти, що одужали після COVID-19, окремі відкладені у часі наслідки хвороби. Насамперед у фокусі перебувають легені. Оскільки новий збудник Sars-CoV-2 насамперед вражає внутрішні дихальні шляхи, інфіковані у випадку перебігу захворювання у тяжкій або середньої тяжкості формі здебільшого страждають на сухий кашель, задуху та/або пневмонію.

Утім, не виключено, що проблеми зі здоров'ям можуть бути й після одужання. Лікарі у Гонгонгу виявили знижену функцію легенів та постійну задишку у декого з пацієнтів, які одужали після COVID-19. І хоча дослідження проводилося на порівняно невеликій групі, але його результати дають перші свідчення про те, що після захворювання можуть виникнути відкладені у часі наслідки.

"У декого з пацієнтів функція легень після одужання могла знизитися приблизно на 20-30 відсотків, - стверджує доктор Оуен Цанг Так-їн, медичний директор центру інфекційних захворювань у Лікарні принцеси Маргарет у Гонгонгу. – Вони задихаються, коли починають йти дещо швидше".

У декого з пацієнтів під час комп'ютерної томографії у легенях було виявлено затемнення, яке може вказувати на ураження органу. Раніше аналогічні наслідки хвороби спостерігалися також під час досліджень у китайському Ухані на початку лютого цього року. У рамках одного з досліджень, проведених у лікарні при Уханському університеті, було проаналізовано 140 знімків легенів пацієнтів, і в усіх випадках було встановлено їх затемнення.

Підозра на легеневий фіброз

Тепер подальші дослідження людей, які вилікувалися відCOVID-19, повинні показати, чи розвивається у них легеневий фіброз, під час якого відбувається запалення сполучних тканин в легенях. Це призводить до патологічного розмноження сполучних тканин між альвеолами легень та кровоносними судинами довкола них.

Через це ускладнюється потрапляння кисню до кровоносних судин, легені стають жорсткішими, а дихання стає неглибоким і частим. Наслідками є порушення дихання, задишка та сухий рефлекторний кашель, фізична дієздатність падає і навіть щоденні справи людині стає важко виконувати.

Науковці виявили затемнення у легенях пацієнтів, які перехворіли на COVID-19

Фіброз легенів не лікується, оскільки легеневі тканини, що зазнали рубцевих змін, більше не відновлюються. Але розвиток фіброзу легенів можна затримати або навіть зупинити, якщо вчасно його діагностувати.

Чи отримують імунітет пацієнти, які вилікувалися від COVID-19?

Більшість експертів переконана, що люди, які перехворіли на COVID-19 і одужали, мають після цього імунітет проти нового вірусу Sars-CoV-2. Зрештою, імунна система людини під час інфікування виробила якраз ті антитіла, які знешкодили збудник хвороби.

Це стосується також й тих людей, у яких хвороба спостерігалася у легкій формі, з легкими симптомами або навіть без них. Попри це, їхня імунна система зреагувала на вірус і виробила відповідні антитіла. Тому нове зараження коронавірусом для людей, які вже перехворіли ним, є дуже малоймовірним.

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