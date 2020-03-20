 Одужання після коронавірусу: які проблеми зі здоров′ям можуть залишитися | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2020

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Європа

Одужання після коронавірусу: які проблеми зі здоров'ям можуть залишитися

У декого з пацієнтів, які одужали після COVID-19, китайські науковці виявили затемнення у легенях, що може свідчити про ураження цього органу. Добра новина: ймовірність повторно заразитися дуже низька.

Новий коронавірус особливо вражає нижні дихальні шляхи - легені

Новий коронавірус особливо вражає нижні дихальні шляхи - легені

Ці цифри дають надію: понад 80 тисяч людей на даний момент одужали після коронавірусної інфекції COVID-19. Це відбулося завдяки тому, що хвороба у їхньому випадку мала легкий перебіг чи середню тяжкість,  та/або тому, що їм надавалася кваліфікована медична допомога. Така кількість тішить, але, попри це, досі є порівняно небагато інформації стосовно того, як почуваються ці люди після свого одужання.

З великим полегшенням і радістю дехто, хто одужав, описує те, як їм вдалося пережити цей важкий час - фізично і, насамперед, психічно: лікування симптомів, жахаюча невідомість, виснажлива фаза ізоляції. Вони радіють тому, що після одужання отримали імунітет проти вірусу Sars-CoV-2.

Але до цього почуття полегшення часто додаються переживання за багатьох людей, які ще не інфікувалися вірусом і не мають досвіду боротьби з хворобою.

Цілковите одужання?

Протягом наступних місяців дослідники з'ясовуватимуть, чи матимуть пацієнти, що одужали після COVID-19, окремі відкладені у часі наслідки хвороби. Насамперед у фокусі перебувають легені. Оскільки новий збудник Sars-CoV-2 насамперед вражає внутрішні дихальні шляхи, інфіковані у випадку перебігу захворювання у тяжкій або середньої тяжкості формі здебільшого страждають на сухий кашель, задуху та/або пневмонію.

Симптоми COVID-19

Утім, не виключено, що проблеми зі здоров'ям можуть бути й після одужання. Лікарі у Гонгонгу виявили знижену функцію легенів та постійну задишку у декого з пацієнтів, які одужали після COVID-19. І хоча дослідження проводилося на порівняно невеликій групі, але його результати дають перші свідчення про те, що після захворювання можуть виникнути відкладені у часі наслідки.

"У декого з пацієнтів функція легень після одужання могла знизитися приблизно на 20-30 відсотків, - стверджує доктор Оуен Цанг Так-їн, медичний директор центру інфекційних захворювань у Лікарні принцеси Маргарет у Гонгонгу. – Вони задихаються, коли починають йти дещо швидше".

У декого з пацієнтів під час комп'ютерної томографії у легенях було виявлено затемнення, яке може вказувати на ураження органу. Раніше аналогічні наслідки хвороби спостерігалися також під час досліджень у китайському Ухані на початку лютого цього року. У рамках одного з досліджень, проведених у лікарні при Уханському університеті, було проаналізовано 140 знімків легенів пацієнтів, і в усіх випадках було встановлено їх затемнення.

Підозра на легеневий фіброз

Тепер подальші дослідження людей, які вилікувалися відCOVID-19, повинні показати, чи розвивається у них легеневий фіброз, під час якого відбувається запалення сполучних тканин в легенях. Це призводить до патологічного розмноження сполучних тканин між альвеолами легень та кровоносними судинами довкола них.

Через це ускладнюється потрапляння кисню до кровоносних судин, легені стають жорсткішими, а дихання стає неглибоким і частим. Наслідками є порушення дихання, задишка та сухий рефлекторний кашель, фізична дієздатність падає і навіть щоденні справи людині стає важко виконувати.

Науковці виявили затемнення у легенях пацієнтів, які перехворіли на COVID-19

Науковці виявили затемнення у легенях пацієнтів, які перехворіли на COVID-19

Фіброз легенів не лікується, оскільки легеневі тканини, що зазнали рубцевих змін, більше не відновлюються. Але розвиток фіброзу легенів можна затримати або навіть зупинити, якщо вчасно його діагностувати.

Чи отримують імунітет пацієнти, які вилікувалися від COVID-19?

Більшість експертів переконана, що люди, які перехворіли на COVID-19 і одужали, мають після цього імунітет проти нового вірусу Sars-CoV-2. Зрештою, імунна система людини під час інфікування виробила якраз ті антитіла, які знешкодили збудник хвороби.

Це стосується також й тих людей, у яких хвороба спостерігалася у легкій формі, з легкими симптомами або навіть без них. Попри це, їхня імунна система зреагувала на вірус і виробила відповідні антитіла. Тому нове зараження коронавірусом для людей, які вже перехворіли ним, є дуже малоймовірним.

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  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (18.03.2020)  

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