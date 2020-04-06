 Одну з пожеж у зоні відчуження влаштував заради забави місцевий житель - поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

Одну з пожеж у зоні відчуження влаштував заради забави місцевий житель - поліція

Місцевий житель підпалив сміття та траву. Вогонь вітром перекинуло далі, і палій вже не зміг впоратися та загасити багаття, кажуть у поліції Київської області. Вогонь знищив п'ять гектарів лісу.

Одна з пожеж у зоні відчуження виникла з вини місцевого жителя, кажуть в поліції

Одна з пожеж у зоні відчуження виникла з вини місцевого жителя, кажуть в поліції

Поліція Київської області стверджує, що правоохоронці встановили особу зловмисника, з вини якого вогнем було знищено п'ять гектарів лісництва в Чорнобильській зоні відчуження.

"Під час проведення невідкладних заходів працівники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка", - повідомила пресслужба поліції Київської області у понеділок, 6 квітня, на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Як пояснив молодик поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі, і він вже не зміг впоратися та загасити багаття", - зазначили в поліції.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження через знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Триває слідство.

У повідомленні поліції не зазначається, про яку саме пожежу в зоні відчуження йдеться. Один з осередків вогню площею близько п'яти гектарів розташовувався саме поблизу села Рагівка.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що пожежу поблизу села Рагівка станом на 14-ту годину 6 квітня ліквідували. Гасіння інших окремих осередків в районі селища міського типу Поліське та інших населених пунктів у зоні відчуження триває.

Селище міського типу Поліське розташоване приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля.

Понад 300 пожеж за вихідні в Київській області

У ДСНС також повідомили, що протягом минулої доби в Київській області виникло понад 300 пожеж.

"Проблематика в тому, що у вихідні більшість жителів столиці поїхала на шашлики (...) до Київської області - від цього переважно і виникло понад 300 пожеж протягом доби. Те саме в Чорнобильській зоні, пожежа не виникла самостійно", - повідомила речниця головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівки Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів. Пожежу гасили із залученням спецтехніки та пожежної авіації.

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