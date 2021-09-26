Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (22.01.2021)

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. Натомість тисячі гомосексуальних пар в Україні досі позбавлені такого права. Навіщо геям та лесбійкам узаконювати свої стосунки, які можливості для цього існують вже нині та коли "шлюб для всіх" прийде в Україну - у матеріалі DW.