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Одностатеві шлюби

Одностатеві шлюби - шлюби між двома людьми однієї статі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одностатеві шлюби". Одностатевими шлюбами називають шлюби між двома людьми однієї статі.

Швейцарці на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів

Швейцарці на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів 26.09.2021

Понад 60 відсотків швейцарців на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів, свідчать попередні дані. Уряд країни має визначити, коли зміни до закону наберуть чинності.
Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео) 19.07.2021

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.
У Вільнюсі протестували проти легалізації прав одностатевих партнерств

У Вільнюсі протестували проти легалізації прав одностатевих партнерств 16.05.2021

У столиці Литви відбувся марш проти намірів легалізувати в країні одностатеві партнерства. Відповідний законопроєкт Сейм має розглядати у червні.

Католицькі церкви в Німеччині благословили одностатеві пари (12.05.2021) 12.05.2021

Понад 100 католицьких храмів у Німеччині провели обряд благословення для одностатевих пар. Це частина кампанії "Любов перемає".
Католицькі громади у ФРН святкують благословення гомосексуальних пар

Католицькі громади у ФРН святкують благословення гомосексуальних пар 11.05.2021

Понад 100 католицьких священників Німеччини благословляють одностатеві пари. Це офіційно заборонено Ватиканом. Та священики все одно благословляють - усупереч усьому.
Ватикан не благословлятиме грішні одностатеві союзи

Ватикан не благословлятиме "грішні" одностатеві союзи 15.03.2021

Католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, тож церква не може їх благословити, заявив Ватикан.
Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео)

Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео) 24.01.2021

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?

Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (22.01.2021) 22.01.2021

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. Натомість тисячі гомосексуальних пар в Україні досі позбавлені такого права. Навіщо геям та лесбійкам узаконювати свої стосунки, які можливості для цього існують вже нині та коли "шлюб для всіх" прийде в Україну - у матеріалі DW.
У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки

У Німеччині понад 73 тисячі одностатевих шлюбів за дещо більш ніж два роки 02.01.2021

Одностатеві шлюби в Німеччині узаконили в жовтні 2017 року. До кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч нових таких шлюбів, ще понад 26 тисяч пар перереєстрували на шлюб дозволені раніше партнерства.
Боротьба за права ЛГБТІ у Німеччині: 20 років одностатевих партнерств

Боротьба за права ЛГБТІ у Німеччині: 20 років одностатевих партнерств 11.11.2020

Через 20 років після ухвалення Бундестагом закону, що дозволив у Німеччині одностатеві партнерства, DW поговорила з гейподружжям про їхню боротьбу за права ЛГБТІ, яка триває досі.
Дві мами і один тато: історія гомосексуальних батьків у Німеччині

Дві мами і один тато: історія гомосексуальних батьків у Німеччині 17.06.2020

Лера, Катя і Міша народилися в Росії. Тепер вони живуть в Німеччині. Утрьох вони виховують п'ятирічну дочку. DW поспілкувалася з нетрадиційною сім'єю.
Коста-Рика легалізувала одностатеві шлюби

Коста-Рика легалізувала одностатеві шлюби 26.05.2020

Коста-Рика стала першою країною в Центральній Америці, де легалізовані одностатеві шлюби.

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ 23.03.2020

"Виявляється, коронавірус виник через дозволені шлюби ЛГБТ-меншин! Алілуя і еврика в одному! Покаймося-но, поцілуємо всі до одної ікони, і замироточать вони вакциною животворною!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Понад 170 тисяч людей вийшли на ЛГБТ-парад в Тайбеї

Понад 170 тисяч людей вийшли на ЛГБТ-парад в Тайбеї 26.10.2019

На вулиці Тайбея вийшло більше 170 тисяч учасників, щоб приєднатися до найбільшого ЛГБТ-параду в Азії. У травні цього року влада Тайваню легалізувала одностатеві шлюби.
Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти

Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти 22.10.2019

Північна Ірландія стала останнім регіоном Великобританії, який узаконив гей-шлюби і аборти. Місцеві депутати не стали блокувати ухвалене в Лондоні рішення.
Гейбі-бум. Як живеться одностатевим родинам з дітьми у Німеччині

Гейбі-бум. Як живеться одностатевим родинам з дітьми у Німеччині 13.08.2019

Два роки тому одностатеві батьки в Німеччині отримали право спільно всиновлювати дітей. Бажаючих це зробити - дедалі більше. З якими проблемами стикаються "веселкові родини" у ФРН?
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