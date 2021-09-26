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Одностатеві шлюби - шлюби між двома людьми однієї статі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одностатеві шлюби". Одностатевими шлюбами називають шлюби між двома людьми однієї статі.
Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. Натомість тисячі гомосексуальних пар в Україні досі позбавлені такого права. Навіщо геям та лесбійкам узаконювати свої стосунки, які можливості для цього існують вже нині та коли "шлюб для всіх" прийде в Україну - у матеріалі DW.
Одностатеві шлюби в Німеччині узаконили в жовтні 2017 року. До кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч нових таких шлюбів, ще понад 26 тисяч пар перереєстрували на шлюб дозволені раніше партнерства.