 Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру

Кримінальне провадження щодо подій на акції протесту біля Офісу президента розслідують за підозрою у хуліганстві.

Офіс президента України, 20 березня

Офіс президента України, 20 березня

Слідчі за погодженням із процесуальними керівниками оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу президента України, що відбулася в суботу, 20 березня. Про це повідомила Національна поліція України у  Facebook у вівторок, 23 березня.

У поліції додали, що за цим фактом розслідують кримінальне провадження за четвертою частиною статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Раніше підозру вже було оголошено уродженцю Вінницької області, який під час акції розбив вікна у дверях адміністративної будівлі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:  Вирок Стерненку: за що громадського активіста  засудили до семи років увязнення

Поліція шукає інших учасників мітингу під ОП

"Дії осіб, які порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Прізвище підозрюваного у повідомленні поліції не згадується. Водочас, як зазначається у Telegram-каналі активіста Сергія Стерненка, про підозру повідомлено лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову, одному з організаторів акції протесту.

"Лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову поліція щойно вручила підозру, відмовившись дочекатись адвоката", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:  Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Акція на підтримку Сергія Стерненка

Як повідомлялося, 20 березня біля будівлі Офісу президента України відбувалася акція з вимогою  звільнити активіста Сергія Стерненка.Під час неї мітингувальники запалювали фаєри та кидали шумові гранати. Також на фасаді будівлі активісти червоною фарбою зробили образливі для президента та правоохоронців написи.

За фактом дій мітингувальників біля Офісу президента України та завдання шкоди будівлі ОП було відкрито кримінальне провадження за підозрою у хуліганстві. Санкція відповідної статті передбачає до семи років позбавлення волі. У понеділок у МВС України повідомили, що готують низку підозр щодо подій на Банковій.

Дивитись відео 02:09

Вирок Сергію Стерненку викликав хвилю протестів (24.02.2021)

 

Також за темою

Ukraine Protest

Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень 21.03.2021

За оцінкою Офісу президента України, збитки внаслідок заворушень під час акції на підтримку Сергій Стерненка на вулиці Банковій у Києві сягають двох мільйонів гривень.

Ukraine Protest

Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження 21.03.2021

У поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом заворушень біля Офісу президента України під час акції на підтримку Сергія Стерненка.

Ukraine Protest

Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського 20.03.2021

Мітингувальники під офісом Зеленського запалювали фаєри і кидали шумові гранати, а також вимастили червоною фарбою фасад будівлі ОП. У МВС цю акцію прихильників Стерненка назвали "провокацією".

Реклама

Докладно

Прапор Європейського Союзу

Відновили баланс: чому ЄС запровадив санкції щодо РФ і Ко

Хто потрапив під санкції та чому ЄС було важливо, щоб обмеження стосувалися не лише Росії?  

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

За даними Держстату, це падіння перервало чотирирічний період зростання, який тривав з 2016 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  