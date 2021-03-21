Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру

Слідчі за погодженням із процесуальними керівниками оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу президента України, що відбулася в суботу, 20 березня. Про це повідомила Національна поліція України у Facebook у вівторок, 23 березня.

У поліції додали, що за цим фактом розслідують кримінальне провадження за четвертою частиною статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Раніше підозру вже було оголошено уродженцю Вінницької області, який під час акції розбив вікна у дверях адміністративної будівлі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Поліція шукає інших учасників мітингу під ОП

"Дії осіб, які порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Прізвище підозрюваного у повідомленні поліції не згадується. Водочас, як зазначається у Telegram-каналі активіста Сергія Стерненка, про підозру повідомлено лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову, одному з організаторів акції протесту.

"Лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову поліція щойно вручила підозру, відмовившись дочекатись адвоката", - йдеться у повідомленні.

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Акція на підтримку Сергія Стерненка

Як повідомлялося, 20 березня біля будівлі Офісу президента України відбувалася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка.Під час неї мітингувальники запалювали фаєри та кидали шумові гранати. Також на фасаді будівлі активісти червоною фарбою зробили образливі для президента та правоохоронців написи.

За фактом дій мітингувальників біля Офісу президента України та завдання шкоди будівлі ОП було відкрито кримінальне провадження за підозрою у хуліганстві. Санкція відповідної статті передбачає до семи років позбавлення волі. У понеділок у МВС України повідомили, що готують низку підозр щодо подій на Банковій.