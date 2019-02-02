Однодумці Гандзюк висувають політичні вимоги

Через шість місяців після нападу та три місяці після смерті Катерини Гандзюк в українських правоохоронців немає чіткої відповіді на запитання "хто замовив Катю Гандзюк?", критикують друзі та родичі херсонської активістки. Саме тому пізно ввечері у понеділок, 4 лютого у Києві вони з запаленими фаєрами та свічками провели акцію протесту під гаслом "Партії вбивць, кандидати від катів".

Відсутність реакції і обурення активістів

На акції зібралися біля сотні громадських активістів, друзів родичів Катерини Гандзюк, журналістів. Вони вимагали від "Блоку Петра Порошенка" і "Батьківщини" дистанціюватися і дати оцінку діям їхніх однопартійців - голові Херсонської облдержадміністрації (ОДА) Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука , які входять в президентську партію, та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера - члена партії Юлії Тимошенко "Батьківщина". "Саме цих людей батько Катерини на засіданні тимчасової слідчої комісії назвав ймовірними замовниками. І досі немає адекватної реакції ні від БПП, ні від "Батьківщини" на звинувачення у тому, що члени цих партій можуть бути причетні до цього. Ці особи навіть не збираються залишати свої посади на час розслідування. Тому ми вимагаємо їхнього звільнення ",- сказав журналістам друг Катерини Гандзюк юрист Богдан Чумак.

Батько вбитої активістки Віктор Гандзюк на останньому засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив, що завдяки тиску друзів ,коллег його доньки, журналістів, вдалося з’ясувати весь ланцюг від виконавців вбивства до його замовників. Він вказує на те, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Москал, який нещодавно вийшов із тюрми, тісно співпрацює співпрацює з головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та з його заступником Євгеном Рищуком. Раніше, за свідченнями друзів активістки, у Катерини Гандзюк були конфлікти з цими представниками місцевої влади.

Після виступу Віктора Гандзюка на засіданні ТСК Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв відкинув звинувачення і заявив, що "батьківське горе використане і заполітизоване". Гордєєв закликав правоохоронців "встановити осіб, причетних до формування політизованої думки" у батька загиблої активістки.

Заклик "не мовчати"

Друзі загиблої активістки розгорнули на вулиці Банковій величезний банер з написом "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?" та два банери з прізвищами голови Херсонської ОДА та його заступником і в своїх виступах закликали суспільство не мовчати та вимагати покарання для тих, хто переслідує і калічить громадських активістів. "Не мовчіть. Якщо ви бачите несправедливість, не миріться з нею, виходьте на вулиці. Тому що сьогодні вбили Катерину, завтра будуть вбивати вас. Бо непокаране зло зростає, мовчання вбиває", - каже одеський активіст Сергій Стерненко, на якого теж кілька разів нападали через його громадянську позицію.

Масі Найєм: Нас цікавлять не лише прізвища

Громадські активісти констатували, що через відсутність результатів розслідування у справі Гандзюк та адекватної реакції політичних сил на публічні підозри та на звинувачення однопартійців у суспільстві шириться відчуття незахищеності. "Якщо генпрокурор розказує, що розслідування по Каті завершено на 90%, то в нас одне запитання хто ж таки її замовив? Нам обіцяють, що ось-ось назвуть. Але нас цікавить не тільки прізвище, а й конкретні дії щодо замовників", - сказав друг Катерини Гандзюк Масі Найєм.

Незадовільна відповідь

Згодом учасники акції перемістилися під офіс партії "Батьківщина". Від партії Юлії Тимошенко активісти вимагали виключити з її лав голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи Гандзюк. До пікетувальників вийшли депутати "Батьківщини" на чолі з Іваном Крульком і зачитали рішення політради, в якому зобов'язали Херсонську міську організацію "Батьківщини" виключити Мангера з партії та позбавити головування у міському осередку. Друзів Катерини Гандзюк така реакція не задовольнила.

За кілька годин до акції генпрокурор України Юрій Луценко пообіцяв журналістам назвати підозрюваних в замовленні нападуна радницю мера Херсона Катерину Гандзюк ще до президентських виборів."Небагато залишилося. Дайте слідчим і прокурорам зробити свою роботу", - сказав Луценко, уточнивши, що йдеться саме про замовників. Він також зазначив, що якби на засіданні парламентської комісії з розслідування нападів на активістів менше "безпідставно проголошували міфи", слідство йшло б швидше.