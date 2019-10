Один з найбільших у світі: цікаві факти про книжковий ринок Німеччини

Понад сім тисяча експонентів із близько 100 країн світу приїхали на Франкфуртський книжковий ярмарок, який цього року відзначає свій 70-річний ювілей. Вони привезли з собою понад 400 тисяч найменувань - від друкованих книжок до географічних карт та електронних видань. Видавцям, ілюстраторам, авторам та перекладачам ідеться передусім про представлення своєї продукції та підписання контрактів. Така увага до цього традиційного книжкового ярмарку, який відбувається з 16 до 20 жовтня, не є випадковою, адже Німеччина належить до найбільших та найдинамічніших книжкових ринків світу.

Стабільний багатомільярдний оборот

Німецький книжковий ринок нині вирізняється своєю стабільністю. За даними німецького інформаційного агентства KNA, оборот галузі 2018 року сягнув 9,13 мільярда євро. Такими самими ці показники були й роком раніше. Для порівняння: оборот галузі комп'ютерних ігор у Німеччині торік становив 3,51 мільярда євро, кіноіндустрії - 2,93 мільярда євро, музичної індустрії - 1,58 мільярда.

Німці знову стали частіше купувати книжки

Торік у Німеччині майже 30 мільйонів осіб придбали щонайменше одну книжку.

Це на 300 тисяч більше, ніж роком раніше, витікає з даних німецького інституту дослідження споживацької активності GfK. Цікаво, що з 2012 до 2017 років у Німеччині спостерігалось певне зменшення інтересу до купівлі нових книжок. Але тепер, як бачимо, у німців знову прокинувся читацький апетит, і вони взялися його задовольняти. Загалом 2018 року в Німеччині було куплено 358 мільйонів книжок.

Традиційні книжкові крамниці vs. онлайн-шопи

Традиційні книжкові крамниці й надалі залишаються в Німеччині найголовнішим каналом збуту книжок - принаймні поки що. Стаціонарна книжкова торгівля контролює майже 47 відсотка ринку, хоча оборот аналогових крамниць торік дещо і скоротився. Тим часом набирає обертів книжкова інтернет-торгівля, до якої, до речі, активно підключилися і звичайні книгарні. На книжкові онлайн-шопи припадає вже понад 19 відсотків ринку. До речі, німці стали також активніше купувати електронні книжки. Торік їх у Німеччині вперше було продано понад 30 мільйонів, що на 12,7 відсотка більше, ніж роком раніше.

Белетристика, белетристика, белетристика

Однозначним лідером серед книжок, які найбільше читають німці, є белетристика. На неї припадає третина від загального обороту галузі. На другом місці - книжки для дітей та юнацтва (понад 16 відсотків).

Потім ідуть книжки з порадами, підручники, наукова література. На останньому місті - путівники. На них припадає лише близько шести відсотка обороту книговидавничої галузі.

Не без ложки дьогтю

А от за кількістю виданих новинок Німеччина встановила негативний рекорд. Кількість нових найменувань торік скоротилась до приблизно 71 тисячі, що майже на тисячу менше, ніж роком раніше. Якщо ж порівнювати з 2007 роком, то картина ще більш драматичніша. Тоді в Німеччині вийшло 86 тисяч першовидань. Отже, німецьким видавцям є чим зайнятися під час Франкфуртського книжкового ярмарку, який називає себе "світовою столицею ідей".

Бестселери в Німеччині

Лідером за кількістю продажів 2018 року став роман "Ув'язнений" ("Der Insasse") німецького письменника Себастіана Фіцека (Sebastian Fitzek). Друге місце зайняв роман "Тиранія метелика" ("Die Tyrannei des Schmetterlings") німецького письменника Франка Шецінґа (Frank Schätzing), на третьому місці - книжка "Полудень" ("Mittagsstunde") німецької письменниці Дерте Ганзен (Dörte Hansen). Серед науково-популярних книжок німці найактивніше читали автобіографію Мішель Обами "Становлення" ("Becoming"), на другому місці - "Короткі відповіді на великі питання" ("Brief Answers to the Big Questions") американського фізика Стівена Хокінга та на третьому - "Компас здорового харчування" німецько-нідерландського публіциста Баса Каста.