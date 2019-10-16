Один з найбільших у світі: цікаві факти про книжковий ринок Німеччини
Німецький книжковий ринок належить до найбільших у світі. За оборотом він випереджає у Німеччині і кіно, і музику, і навіть індустрію комп'ютерних ігор. Недарма Франкфуртський книжковий ярмарок є найбільшим на планеті.
Понад сім тисяча експонентів із близько 100 країн світу приїхали на Франкфуртський книжковий ярмарок, який цього року відзначає свій 70-річний ювілей. Вони привезли з собою понад 400 тисяч найменувань - від друкованих книжок до географічних карт та електронних видань. Видавцям, ілюстраторам, авторам та перекладачам ідеться передусім про представлення своєї продукції та підписання контрактів. Така увага до цього традиційного книжкового ярмарку, який відбувається з 16 до 20 жовтня, не є випадковою, адже Німеччина належить до найбільших та найдинамічніших книжкових ринків світу.
Стабільний багатомільярдний оборот
Німецький книжковий ринок нині вирізняється своєю стабільністю. За даними німецького інформаційного агентства KNA, оборот галузі 2018 року сягнув 9,13 мільярда євро. Такими самими ці показники були й роком раніше. Для порівняння: оборот галузі комп'ютерних ігор у Німеччині торік становив 3,51 мільярда євро, кіноіндустрії - 2,93 мільярда євро, музичної індустрії - 1,58 мільярда.
Німці знову стали частіше купувати книжки
Торік у Німеччині майже 30 мільйонів осіб придбали щонайменше одну книжку.
Це на 300 тисяч більше, ніж роком раніше, витікає з даних німецького інституту дослідження споживацької активності GfK. Цікаво, що з 2012 до 2017 років у Німеччині спостерігалось певне зменшення інтересу до купівлі нових книжок. Але тепер, як бачимо, у німців знову прокинувся читацький апетит, і вони взялися його задовольняти. Загалом 2018 року в Німеччині було куплено 358 мільйонів книжок.
Традиційні книжкові крамниці vs. онлайн-шопи
Традиційні книжкові крамниці й надалі залишаються в Німеччині найголовнішим каналом збуту книжок - принаймні поки що. Стаціонарна книжкова торгівля контролює майже 47 відсотка ринку, хоча оборот аналогових крамниць торік дещо і скоротився. Тим часом набирає обертів книжкова інтернет-торгівля, до якої, до речі, активно підключилися і звичайні книгарні. На книжкові онлайн-шопи припадає вже понад 19 відсотків ринку. До речі, німці стали також активніше купувати електронні книжки. Торік їх у Німеччині вперше було продано понад 30 мільйонів, що на 12,7 відсотка більше, ніж роком раніше.
Белетристика, белетристика, белетристика
Однозначним лідером серед книжок, які найбільше читають німці, є белетристика. На неї припадає третина від загального обороту галузі. На другом місці - книжки для дітей та юнацтва (понад 16 відсотків).
Потім ідуть книжки з порадами, підручники, наукова література. На останньому місті - путівники. На них припадає лише близько шести відсотка обороту книговидавничої галузі.
Не без ложки дьогтю
А от за кількістю виданих новинок Німеччина встановила негативний рекорд. Кількість нових найменувань торік скоротилась до приблизно 71 тисячі, що майже на тисячу менше, ніж роком раніше. Якщо ж порівнювати з 2007 роком, то картина ще більш драматичніша. Тоді в Німеччині вийшло 86 тисяч першовидань. Отже, німецьким видавцям є чим зайнятися під час Франкфуртського книжкового ярмарку, який називає себе "світовою столицею ідей".
Бестселери в Німеччині
Лідером за кількістю продажів 2018 року став роман "Ув'язнений" ("Der Insasse") німецького письменника Себастіана Фіцека (Sebastian Fitzek). Друге місце зайняв роман "Тиранія метелика" ("Die Tyrannei des Schmetterlings") німецького письменника Франка Шецінґа (Frank Schätzing), на третьому місці - книжка "Полудень" ("Mittagsstunde") німецької письменниці Дерте Ганзен (Dörte Hansen). Серед науково-популярних книжок німці найактивніше читали автобіографію Мішель Обами "Становлення" ("Becoming"), на другому місці - "Короткі відповіді на великі питання" ("Brief Answers to the Big Questions") американського фізика Стівена Хокінга та на третьому - "Компас здорового харчування" німецько-нідерландського публіциста Баса Каста.
Найкрасивіші книжки з усього світу
У пошуку найкращого оформлення книжки
Починаючи від 1963 року, в Лейпцигу проводять щорічний конкурс "Найкрасивіші книжки з усього світу". Роботи журі вистачає: обирати цьогоріч довелося з понад 600 книжок з 30 країн на п'яти континентах, усі вони до цього вже здобули нагороди на національних конкурсах. Відвідувачі Лейпцизького книжкового ярмарку могли подивитися їх на стенді Фонду "Книжкове мистецтво". 14 з них були відзначені.
Найкрасивіші книжки з усього світу
Найвища нагорода для "Amsterdam Stuff"
Найкрасивіша книжка 2019 року впадає в око, хоча й оформлена дуже просто. Її обкладинку прикрашають три срібні хрести, половинчаста суперобкладинка з паперу розкриває лише половину назви - "Stuff". Вказівка на зміст - лише натяками: хрести вказують на герб Амстердама, "Stuff" - на численні об'єкти, які були знайдені під час будівництва нової гілки метро.
Найкрасивіші книжки з усього світу
Детальна документація на тонкому папері
Під час будівництва метро у старому руслі річки Амстел були знайдені численні речі, які затонули в різні епохи - від первісних часів до 20-го століття. Науковці супроводжували процес будівництва, реєстрували та документували 700 тисяч об'єктів. До каталогу з тонкого паперу увійшли 13 тисяч артефактів. Напівпрозорий папір нагадує шари, які архегологи розкривали один за одним.
Найкрасивіші книжки з усього світу
Відсортовані колекції
Зображення об'єктів були зроблені в результаті кропіткої роботи та ідеально відсортовані. Каталог демонструє предмети одного й того самого типу з різних століть, вражаюча колекція об'єктів повсякденного вжитку. Каталог, створений на замовлення міської влади Амстердама Віллемом ван Зутендаалем, здобув нагороду "Золота літера", найвищу, що її присуджує Фонд "Книжкове мистецтво".
Найкрасивіші книжки з усього світу
Фотоальбом про потяг з тілом Кеннеді
8 червня 1968 року тіло вбитого кандидата в президенти США Роберта Ф. Кеннеді перевозили з Нью-Йорка до Вашингтона. Фотограф Рейн Джелл Терпстра дослідив, як люди, що жили на шляху слідування потягу, його сприймали. Розміщені на чорному тлі - часто нерізкі - знімки створюють атмосферу чогось нереалістичного. Книжка "Robert F. Kennedy Funeral Train - "The People's View" здобула золоту медаль.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Я так бачу"
Українська книжка - п'ята золота медаль - розповідає про враження дівчинки від того, що вона бачить. Дівчинка вимушена носити окуляри, адже її зір - не найкращий. Сова, символ мудрості, супроводжує дитину. Книга про зір, про те, що людина бачить очима й те, для чого потрібні телескопи або мікроскопи, аби його побачити.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Сила віку" / "Die Kraft des Alters"
Австрійський виставковий каталог демонструє літню даму, відому представницю мистецького бомонду Нью-Йорка. Усередині по черзі розміщені оповідання та зображення на товстому натуральному папері. Наприкінці книжки папір стає майже непомітно жовтуватим. Це надає книжці життя, що тонко передає й саму тему. "Die Kraft des Alters" - "Сила віку" здобула срібну медаль.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Будинок Анни Франк" / "Anne Frank House"
На обкладинці написано лише слово "House" - "будинок". На увазі мається будинок в Амстердамі, в якому впродовж двох років від націонал-соціалістів переховувалася родина Франк. Суперобкладинка не загорнута всередину, а натомість загнута назовні: глухий кут. Книжкова полиця на обкладинці зображує потаємний вхід до схову.
Найкрасивіші книжки з усього світу
Заховані сторінки
Усі подвійні сторінки в книжці зроблені так, щоб їх можна було розгорнути - масштабне зібрання фотографій, документів та текстів, яке можна повністю осягнути лише враховуючи сховані внутрішні сторінки. Таким чином створюється ілюзія зазирання в схов. У цьому місці Анне Франк написала свій щоденник, який став відомим на весь світ. Каталог, виданий різними мовами, був удостоєний срібної медалі.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Bonjour, Monsieur, Gauguin" - чеські художники в Бретані
Одну з п'яти бронзових медалей здобула книжка з Чехії, оформлення якої побудовано на сильних контрастах. Матово-білі та глянцево-чорні літери плакативно розміщені на тлі чорно-білого фото бретонського пейзажу. Виставковий каталог про чеських художників у Бретані 1850-1950-х років документує культурний зв'язок між Східною та Західною Європою.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Париж" / "Paris"
Шведський фотограф Ола Ріндаль зазирає за гламурну ширму його обраної батьківщини Парижа. Його увага прикута до звичайних речей міської атмосфери - людей на лавочці в парку, слідів піни на доріжці - тверезі моменти, що збивають з пантелику, які він закарбовує на матовому папері: двосторонні вертикальні фотографії. Альбом здобув бронзову медаль.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Мігрант" / "The Migrant"
Візуальна приманка - викарбуваний на тканинній обкладинці золотий силует птаха. Птах, що став об'єктом полювання, є для фотографині Анаїс Лопес символом світової актуальності суспільної міграції: у книжці зібрані фоторепортажі, комікси, вуличні фотографії, пов'язані з історією міграції птаха. Бронзова медаль для нідерландської книжки.
Найкрасивіші книжки з усього світу
"Не бути" / "Nichtsein"
Те, що на обкладинці виглядає як гострокутне карбування, насправді вирізані з суперобкладинки смужки. Всередині цієї книги, яка власне є магістерською роботою про суїцид, можна знайти чимало сторінок, заповнених проколотими дірками. Діаграми - тексуально і графічно надзвичайно скорочені. Робота Катаріни Шварц та Еллен фон ден Дріш також отримала бронзову медаль.
Найкрасивіші книжки з усього світу
Конкурс краси
Після возз'єднання Німеччини дві різні нагороди за книжкове мистецтво були об'єднані в одну, з 1991 року цей конкурс проводиться Фондом "Книжкове мистецтво". У рамках виставки "Найкрасивіші книжки зі всього світу" демонструють не лише переможців, але й усі книжки, які були подані для участі в міжнародному конкурсі, а це загалом близько 700 назв, найкращі зразки книжкового мистецтва.