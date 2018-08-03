Один день у Чорнобильській зоні відчуження (фотогалерея)

Поїздки до Чорнобильської зони відчуження стають дедалі популярнішими. Кореспонденти DW разом з українськими та іноземними туристами вирушили в одноденний тур. У нашій фотогалереї - основні зупинки маршруту.
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