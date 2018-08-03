 Один день у Чорнобильській зоні відчуження (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Один день у Чорнобильській зоні відчуження (фотогалерея)

Поїздки до Чорнобильської зони відчуження стають дедалі популярнішими. Кореспонденти DW разом з українськими та іноземними туристами вирушили в одноденний тур. У нашій фотогалереї - основні зупинки маршруту.

  • Магазин у селі Залісся

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Магазин у селі Залісся

    Після проходження паспортного контролю на КПП Дитятки, перша зупинка маршруту у 30-кілометровій Зоні відчуження - село Залісся. Колишні садові дерева виросли у справжній ліс, яким поросли центральні вулиці. До аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року тут проживало близько трьох тисяч мешканців. Їх евакуювали у Бородянський район Київщини. Згодом сюди повернулось кілька самоселів.

  • Дім Культури у Заліссі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Дім Культури у Заліссі

    Залісся було не останнім у районі селом. Тут, у 15 хвилинах від міста Чорнобиля, розташовувалась середня школа, бібліотека, пологовий будинок та Дім Культури (на фото), збудований у 1959 році. Приміщення непогано зберіглося - усередині все ще висить пропагандистський транспарант. У хорошому стані ліпнина, що оздоблювала сцену. Але долівка майже геть згнила, тож пересуватися слід обережно.

  • Музей техніки у Чорнобилі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Техніка ліквідаторів у Чорнобилі

    Наступна зупинка - Чорнобиль. Біля пожежної частини просто неба розташований музей техніки, задіяної у ліквідації наслідків аварії. У перші дні спеціалісти сподівалися з її допомогою розчистити особливо небезпечні завали. Але навіть техніка не витримувала високий рівень радіації, а виходячи з ладу, створювала для ліквідаторів зайві труднощі.

  • Алея Пам'яті меморіального комплексу Зірка Полинь

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Алея Пам'яті

    Алея Пам’яті меморіального комплексу "Зірка Полинь" в Чорнобилі - це символічне кладовище з назвами 162 населених пунктів, які зрівняли із землею після Чорнобильської катастрофи. Зі спогадів ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Валерія Стародумова: "Метод захоронення називався "під себе". Інженерна машина розгородження (ІМР) мала викопати траншею поруч, зіштовхнути будинок і засипати землею".

  • Вимірювання рівня радіації

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Мікрозіверт? Бер? Мікрорентген? Кюрі?

    Наступна зупинка - село Копачі. Воно розташоване в 10-кілометровій зоні. Село зазнала найбільш інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами. Саме тут туристи жваво вимірюють рівень радіації за допомогою дозиметрів, доступних за додаткову плату (150-300 гривень). Супровідники мають допомогти зорієнтуватися в одиницях вимірювання. Подекуди "фонить" і "зашкалює", пристрій гучно пищить.

  • Дитячий садок у селі Копачі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Дитячий садок у селі Копачі

    Село розташовувалося лише у чотирьох кілометрах від ЧАЕС. Через сильне забруднення його ліквідували і заспиали землею. Одна з небагатьох будівель, що залишилась стояти - дитячий садок. Тут ще чимало дитячих іграшок, меблів, посібників із дошкільного виховання, є і батьківський куток. Лише дітей немає...

  • Майданчик перед 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Майданчик перед 4-м енергоблоком ЧАЕС

    Пам'ятник ліквідаторам аварії встановили на майданчику перед 4-м енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні цей енергоблок уже вкритий новим захисним конфайнментом і виглядає цілком мирно. А в квітні 1986 року, після аварії, показники радіації тут перевищували норму у тисячі разів. У ліквідації наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф взяли участь близько 600 тисяч осіб.

  • Радіологічний контроль на ЧАЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Радіологічний контроль на ЧАЕС

    Перед входом до ЧАЕС обов’язково пройти контроль на предмет наявності радіологічного забруднення одягу. Як правило прилади звітують "чисто". В іншому разі дозиметристи спробують відчистити одяг. Якщо не вдасться - доведеться його залишити. Організатори обіцяють, що за день перебування у Чорнобильській зоні рівень радіаційного опромінення дорівнюватиме дозі, отриманій за годину польоту літаком.

  • Обід на ЧАЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Обід на станції

    Після проходження радіологічного контролю, у станційній їдальні ЧАЕС пропонують повноцінний обід: борщ або суп, м'ясо з гарніром і салат, компот, сік та хліб. Тут можуть харчуватися і вегетаріанці: замість м'ясного можна взяти, наприклад, кавун та персик. Усі продукти - лише з-за межі зони відчуження. Ціна обіду - 100 гривень. Каву можна взяти окремо, в автоматі. Увага: автомат решту не дає.

  • Прип'ять, білий дім на розі проспекта Леніна та вул. Ак. Курчатова

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Прип'ять - місто атомників

    Ось ми і в центрі Прип’яті - гордості соціалістичного містобудування. Рік заснування - 1970. До аварії в місті, розташованому в двох кілометрах від ЧАЕС, проживало близько 50 тисяч мешканців. На фото - "білий дім", де жила міська еліта та директор ЧАЕС Віктор Брюханов, засуджений згодом до 10 років ув’язнення. На першому поверсі - магазин "Веселка", після аварії слугував меблевим складом.

  • Автомати з газировкою

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Автомати з газировкою

    Ці автомати, встановлені біля кафе "Прип'ять", у радянські часи були невід'ємною частиною міського ландшафту. На них можна було натрапити на вулиці та у парках відпочинку. Цю модель АТ-101СК випускало виробниче об’єднання "Київторгмаш". Вода зі сиропом коштувала 3 копійки, без - 1 копійку. У другому автоматі (на фото) так і залишився стояти гранований стакан.

  • Вітраж у кафе Прип'ять

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Унікальний вітраж у кафе "Прип'ять"

    Кафе "Прип'ять" - улюблене місце відпочинку молоді, розташоване біля річкового вокзалу, куди з Києва припливали теплоходи "Ракета". Особливість інтер'єру - вітраж, найвірогідніше, авторства команди знаменитого художника-монументаліста Івана Литовченка. Виконаний за трудомісткою і витратною технологією: творцем зібрані фрагменти кольорового скла. Митці називають результат "гобеленом у склі".

  • Універмаг у Прип'яті

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Залишки універмагу

    Прип'ять вважався зразково-елітним містом. Рівень забезпечення енергетиків порівнювали з московським, звичний для СРСР дефіцит тут був рідкістю. У Прип'яті діяло 25 магазинів, у тому числі універмаг, що відкрився на початку 1986 року. На першому поверсі був продуктовий відділ, на другому - меблевий. Тут ще збереглися холодильні вітрини, хоча мародери давно зняли усе "начиння" на металобрухт.

  • Розграбоване мародерами

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Розграбоване мародерами

    Та найбільше сліди мародерів помітні у залишених приватних помешканнях прип’ятчан. Деякі речі, незабруднені радіацією, городяни змогли згодом забрати та вивезти, частково майно утилізували. Решту розікрали мародери. Знімали навіть батареї. Більшість квартир нині майже цілком порожні. Подекуди, як тут, у квартирі в домі на вулиці Лесі Українки, ще можна знайти шпалери, старі меблі та дещо з кухні.

  • Усередині Палацу Культури Енергетик у Прип'яті

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    "Вірним курсом завжди. Та весь час не туди"

    …ці слова з пісні Тараса Петриненка згадуються при виді транспарантів до Першотравня у будинку культури "Енергетик". Аварію на ЧАЕС від розпаду СРСР відділяють лише 5 років. Історики упевнені, що Чорнобиль став початком кінця Радянського Союзу. Лише на першому етапі збитки від аварії становили 18 мільярдів рублів. Похитнулася не лише неповоротка економіка, але й сліпа віра в курс КПРС.

  • ЗГРЛС Дуга

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Секретний об'єкт - загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга"

    ...вона ж - "Чорнобиль-2", вона ж - "російський дятел" (Russian woodpecker), вона ж "випалювач мізків". Остання зупинка маршруту - секретний об'єкт, збудований неподалік ЧАЕС. Він був частиною системи протиповітряної оборони СРСР для виявлення запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Починаючи від 1976 року, "Дуга" наводила страх шумом в ефірі, за що радіолюбителі й охрестили її "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Знайомтеся: лис Семен

    На околицях Прип'яті часто можна зустріти лиса на прізвисько Семен. Він став своєрідною місцевою знаменитістю. Туристів Семен любить, адже вони його часто підгодовують. Однак гладити його не рекомендується. Не лише через те, що у нього на хутрі теоретично можуть бути радіоактивні частинки. Цей симпатяга - дика тварина і кусатися не розучився.

    Автор: Дмитро Каневський, Юрій Шейко


  • Магазин у селі Залісся

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Магазин у селі Залісся

    Після проходження паспортного контролю на КПП Дитятки, перша зупинка маршруту у 30-кілометровій Зоні відчуження - село Залісся. Колишні садові дерева виросли у справжній ліс, яким поросли центральні вулиці. До аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року тут проживало близько трьох тисяч мешканців. Їх евакуювали у Бородянський район Київщини. Згодом сюди повернулось кілька самоселів.

  • Дім Культури у Заліссі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Дім Культури у Заліссі

    Залісся було не останнім у районі селом. Тут, у 15 хвилинах від міста Чорнобиля, розташовувалась середня школа, бібліотека, пологовий будинок та Дім Культури (на фото), збудований у 1959 році. Приміщення непогано зберіглося - усередині все ще висить пропагандистський транспарант. У хорошому стані ліпнина, що оздоблювала сцену. Але долівка майже геть згнила, тож пересуватися слід обережно.

  • Музей техніки у Чорнобилі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Техніка ліквідаторів у Чорнобилі

    Наступна зупинка - Чорнобиль. Біля пожежної частини просто неба розташований музей техніки, задіяної у ліквідації наслідків аварії. У перші дні спеціалісти сподівалися з її допомогою розчистити особливо небезпечні завали. Але навіть техніка не витримувала високий рівень радіації, а виходячи з ладу, створювала для ліквідаторів зайві труднощі.

  • Алея Пам'яті меморіального комплексу Зірка Полинь

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Алея Пам'яті

    Алея Пам’яті меморіального комплексу "Зірка Полинь" в Чорнобилі - це символічне кладовище з назвами 162 населених пунктів, які зрівняли із землею після Чорнобильської катастрофи. Зі спогадів ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Валерія Стародумова: "Метод захоронення називався "під себе". Інженерна машина розгородження (ІМР) мала викопати траншею поруч, зіштовхнути будинок і засипати землею".

  • Вимірювання рівня радіації

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Мікрозіверт? Бер? Мікрорентген? Кюрі?

    Наступна зупинка - село Копачі. Воно розташоване в 10-кілометровій зоні. Село зазнала найбільш інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами. Саме тут туристи жваво вимірюють рівень радіації за допомогою дозиметрів, доступних за додаткову плату (150-300 гривень). Супровідники мають допомогти зорієнтуватися в одиницях вимірювання. Подекуди "фонить" і "зашкалює", пристрій гучно пищить.

  • Дитячий садок у селі Копачі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Дитячий садок у селі Копачі

    Село розташовувалося лише у чотирьох кілометрах від ЧАЕС. Через сильне забруднення його ліквідували і заспиали землею. Одна з небагатьох будівель, що залишилась стояти - дитячий садок. Тут ще чимало дитячих іграшок, меблів, посібників із дошкільного виховання, є і батьківський куток. Лише дітей немає...

  • Майданчик перед 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Майданчик перед 4-м енергоблоком ЧАЕС

    Пам'ятник ліквідаторам аварії встановили на майданчику перед 4-м енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні цей енергоблок уже вкритий новим захисним конфайнментом і виглядає цілком мирно. А в квітні 1986 року, після аварії, показники радіації тут перевищували норму у тисячі разів. У ліквідації наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф взяли участь близько 600 тисяч осіб.

  • Радіологічний контроль на ЧАЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Радіологічний контроль на ЧАЕС

    Перед входом до ЧАЕС обов’язково пройти контроль на предмет наявності радіологічного забруднення одягу. Як правило прилади звітують "чисто". В іншому разі дозиметристи спробують відчистити одяг. Якщо не вдасться - доведеться його залишити. Організатори обіцяють, що за день перебування у Чорнобильській зоні рівень радіаційного опромінення дорівнюватиме дозі, отриманій за годину польоту літаком.

  • Обід на ЧАЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Обід на станції

    Після проходження радіологічного контролю, у станційній їдальні ЧАЕС пропонують повноцінний обід: борщ або суп, м'ясо з гарніром і салат, компот, сік та хліб. Тут можуть харчуватися і вегетаріанці: замість м'ясного можна взяти, наприклад, кавун та персик. Усі продукти - лише з-за межі зони відчуження. Ціна обіду - 100 гривень. Каву можна взяти окремо, в автоматі. Увага: автомат решту не дає.

  • Прип'ять, білий дім на розі проспекта Леніна та вул. Ак. Курчатова

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Прип'ять - місто атомників

    Ось ми і в центрі Прип’яті - гордості соціалістичного містобудування. Рік заснування - 1970. До аварії в місті, розташованому в двох кілометрах від ЧАЕС, проживало близько 50 тисяч мешканців. На фото - "білий дім", де жила міська еліта та директор ЧАЕС Віктор Брюханов, засуджений згодом до 10 років ув’язнення. На першому поверсі - магазин "Веселка", після аварії слугував меблевим складом.

  • Автомати з газировкою

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Автомати з газировкою

    Ці автомати, встановлені біля кафе "Прип'ять", у радянські часи були невід'ємною частиною міського ландшафту. На них можна було натрапити на вулиці та у парках відпочинку. Цю модель АТ-101СК випускало виробниче об’єднання "Київторгмаш". Вода зі сиропом коштувала 3 копійки, без - 1 копійку. У другому автоматі (на фото) так і залишився стояти гранований стакан.

  • Вітраж у кафе Прип'ять

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Унікальний вітраж у кафе "Прип'ять"

    Кафе "Прип'ять" - улюблене місце відпочинку молоді, розташоване біля річкового вокзалу, куди з Києва припливали теплоходи "Ракета". Особливість інтер'єру - вітраж, найвірогідніше, авторства команди знаменитого художника-монументаліста Івана Литовченка. Виконаний за трудомісткою і витратною технологією: творцем зібрані фрагменти кольорового скла. Митці називають результат "гобеленом у склі".

  • Універмаг у Прип'яті

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Залишки універмагу

    Прип'ять вважався зразково-елітним містом. Рівень забезпечення енергетиків порівнювали з московським, звичний для СРСР дефіцит тут був рідкістю. У Прип'яті діяло 25 магазинів, у тому числі універмаг, що відкрився на початку 1986 року. На першому поверсі був продуктовий відділ, на другому - меблевий. Тут ще збереглися холодильні вітрини, хоча мародери давно зняли усе "начиння" на металобрухт.

  • Розграбоване мародерами

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Розграбоване мародерами

    Та найбільше сліди мародерів помітні у залишених приватних помешканнях прип’ятчан. Деякі речі, незабруднені радіацією, городяни змогли згодом забрати та вивезти, частково майно утилізували. Решту розікрали мародери. Знімали навіть батареї. Більшість квартир нині майже цілком порожні. Подекуди, як тут, у квартирі в домі на вулиці Лесі Українки, ще можна знайти шпалери, старі меблі та дещо з кухні.

  • Усередині Палацу Культури Енергетик у Прип'яті

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    "Вірним курсом завжди. Та весь час не туди"

    …ці слова з пісні Тараса Петриненка згадуються при виді транспарантів до Першотравня у будинку культури "Енергетик". Аварію на ЧАЕС від розпаду СРСР відділяють лише 5 років. Історики упевнені, що Чорнобиль став початком кінця Радянського Союзу. Лише на першому етапі збитки від аварії становили 18 мільярдів рублів. Похитнулася не лише неповоротка економіка, але й сліпа віра в курс КПРС.

  • ЗГРЛС Дуга

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Секретний об'єкт - загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга"

    ...вона ж - "Чорнобиль-2", вона ж - "російський дятел" (Russian woodpecker), вона ж "випалювач мізків". Остання зупинка маршруту - секретний об'єкт, збудований неподалік ЧАЕС. Він був частиною системи протиповітряної оборони СРСР для виявлення запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Починаючи від 1976 року, "Дуга" наводила страх шумом в ефірі, за що радіолюбителі й охрестили її "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Знайомтеся: лис Семен

    На околицях Прип'яті часто можна зустріти лиса на прізвисько Семен. Він став своєрідною місцевою знаменитістю. Туристів Семен любить, адже вони його часто підгодовують. Однак гладити його не рекомендується. Не лише через те, що у нього на хутрі теоретично можуть бути радіоактивні частинки. Цей симпатяга - дика тварина і кусатися не розучився.

    Автор: Дмитро Каневський, Юрій Шейко


 

Дивіться також:

  • Заразливий оптимізм баби Гані

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Заразливий оптимізм баби Гані

    Бабі Гані (ліворуч на фото) 86 років. Вона на понад 10 років пережила свого чоловіка. Останні 25 років старенька ще й доглядає за своєю сестрою Сонею (праворуч на фото), яка страждає на психічні розлади. "Радіації не боюся. Варю гриби, доки вся радіація з них не вийде", - гордо каже баба Ганя. Аліна Рудя вже кілька разів відвідувала бабусю і називає її найдобрішою людиною.

  • Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні

    Ганя з сестрою живуть у Купуватому - селі у 30-кілометровій зоні відчуження. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року сотні тисяч тутешніх мешканців із зони поспішно евакуювали. Більшість будинків у селі так і залишились безхазяйними. У цій хаті баба Ганя зберігає труни для себе і сестри.

  • Повернення у труні

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Повернення у труні

    Місцеве кладовище зовні нічим не відрізняється від усіх інших сільських кладовищ в Україні. Але чимало могил належать людям, які були евакуйовані після аварії, але воліли бути похованими тут, розповідає Аліна Рудя.

  • Остання воля баби Марусі

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Остання воля баби Марусі

    Дехто повертається сюди ще за життя. Як от баба Маруся, яка доглядає за могилою матері. Її дочка живе з чоловіком та двома дітьми в однокімнатній квартирі у Києві. А баба Маруся каже, що тішиться тому, що живе тут: "Це моя батьківщина. Хочу, щоб тут мене поховали. Але біля матері, а не чоловіка".

  • Галина Іванівна

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Історії самоселів

    Галина Іванівна належить до тих, кого називають "самоселами". "Моє життя проминуло так хутко, що й оком не встигла моргнути. Зараз мені 82 роки, а відчуття таке, ніби ще й не починала жити. У молодості дуже хотілося подорожувати. Мріяла про квиток, з яким можна було б об'їхати цілий світ. Але далі Києва так нікуди і не вибралася".

  • Іван Іванович

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    У власному світі

    Іван Іванович з дружиною ще у 1980-х вирішили повернутися до забруднених радіацією, але рідних місць. Таких, як вони, кілька сотень. Іван став серед туристів справжньою знаменитістю. Чоловік овдовів ще кілька років тому, але щороку розповідає, що дружина померла "торік". Він полюбляє розповідати безліч історій, деякі з яких, однак, межують із вигадкою.

  • Свідки подій

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Свідки подій

    За тиждень до 32 роковин аварії на ЧАЕС Аліна Рудя відвідала селище Опачичі. Тут залишалася жити одна-єдина бабуся. Решта самоселів вже відійшли в інший світ. Їхні хати стоять із прочиненими дверима, на столах старі фотографії, листи, рушники та меблі - мовчазні свідки трагічної долі.

  • Баба Маруся і Іван

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    "А душа дотліва у горнилі буття"

    Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.

  • Подбали завчасно

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Подбали завчасно

    До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.

  • Останні самосели

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Останні самосели

    У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна.

    Автор: Крістоф Штрак, Дмитро Каневський


  • Орлан-білохвіст

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Коли люди пішли

    Через 30 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС величезні площі довколо електростанції на території України та Білорусі досі залишаються знелюдненими. Причина цього - страх перед довготривалими наслідками ядерного викиду. Натомість тут відроджуються популяції вовків, оленів, птахів та інших тварин.

  • Лис

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    "Люди ніколи не зможуть там жити"

    Багато різних тварин, як ось цей лис, були зняті мінським фотографом агенції Reuters Василем Федосенком. Reuters процитувала тодішню виконувачку обов'язків міністра екології та природних ресурсів України Ганну Вронську, яка зазначила , що "люди ніколи не зможуть там жити, це неможливо - навіть через 24 тисячі років".

  • Евакуйовані та переселені

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Евакуйовані та переселені

    Аварія сталася 26 квітня 1986 року, коли невдалий експеримент на атомній станції біля Прип'яті призвів до вибуху на четвертому енергоблоці. Його запустили лише за три роки до катастрофи. Величезна кількість радіоактивних речовин потрапила в атмосферу. Радіоактивна хмара простягнулася через усю Європу. Понад 100 тисяч людей евакуювали із зони відчуження та переселили.

  • Стадо зубрів

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Дискусії щодо наслідків

    Дослідники досі сперечаються відносно наслідків катастрофи для флори та фауни у регіоні. Зокрема, у світлі протиріччя між негативними ефектами від радіації та позитивними - від людської відсутності. Втім, схоже, що природу ніщо не може зупинити. Це демонструє стадо зубрів біля села Дронкі у Білорусі.

  • Покинуті села

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Покинуті села

    У 2014 році у програмі "60 Хвилин" на американському телеканалі CBS показали майже недоторкані руїни Прип'яті - покинутого українського міста, що неподалік кордону з Білоруссю, яке було домівкою для близько 50 тисяч людей. На фото - зруйновані фермерські будівлі біля білоруського села Погонне, яке розташоване у 30-кілометровій зоні відчуження.

  • Довготривалі наслідки

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Довготривалі наслідки

    Багато людей бояться тривалого радіоактивного впливу у такому середовищі на своє здоров'я. У березні білоруська нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич розповіла DW: "Всі мої друзі, які померли за останні 10 років, хворіли на рак. Жоден день не проходить без того, щоб я почула від одного чи іншого знайомого про те, що хтось захворів на рак або помер від нього".

  • Село Оревичі

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Ніхто не застрахований

    Вовк дивиться у камеру в покинутому селі Оревичі у Білорусі. Дані показують, що хоча різні види рослин та тварин продовжують населяти території довкола зупиненої атомної електростанції, рівень смертності серед них вищий за середній. Також вони частіше за інших мають пухлини та інші ускладнення. Видається, що вплив радіації різниться в залежності від виду.

  • Лосі неподалік від білоруського села Дронкі

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    "Небезпечні на століття"

    "Це цілком очевидно, що спотворені зразки куди частіше зустрічаються у районах високого забруднення", - розповів DW біолог Тімоті Муссо. Він витратив роки, досліджуючи мутації у комах, птахів та мишей на територіях довкола Чорнобиля та Фукусіми, що в Японії. "Багато районів залишатимуться небезпечними століттями, навіть тисячоліттями", - додав він. На фото - лосі біля села Дронкі.

  • Школа у покинутому селі Тульговичі

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Вплив на Білорусь

    Орел сидить на даху школи у покинутому селі Тульговичі, що у близько 370 кілометрах на південний схід від Мінська. Після аварії території тодішньої Білоруської РСР отримали до 70 відсотків радіоактивних викидів. Понад 20 процентів сільськогосподарських угідь республіки були забруднені.

  • Остаточні дані відсутні

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Остаточні дані відсутні

    Через 30 років після трагедії досі нема точних даних про захворювання на рак, які спричинила Чорнобильська катастрофа, а також про опосередковано викликані нею смерті. Згідно з офіційними радянськими даними, безпосередньо від аварії загинула 31 особа. Проте повної картини немає і до сьогодні. Не існує навіть загальноприйнятої методики обліку впливу катастрофи на здоров’я людини.

  • Дятел

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Від одного покоління до наступного

    Вивчення тварин, таких як цей дятел біля села Бабчин, привело вчених до висновку, що наслідки випромінювання передаються як по ланцюгу живлення, так і від одного покоління до наступного. У тварин, яких вивчали довкола Чорнобиля, частіше зустрічаються пухлини, катаракта та неврологічні дефекти, наприклад, зменшений розмір мозку.

  • Ukraine Tiere in Tschernobyl

    Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

    Суперечливе питання

    Деякі вчені вважають, що певні види, які нині можна зустріти у зоні відчуження, не траплялися у цих районах до катастрофи. Проте ці заяви не були підтверджені, і більшість учених насторожено ставляться до них.

    Автор: Дана Регев


  • default
    ще до теми

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Будівництво століття

    За обсягами будівництва "Новий безпечний конфайнмент" можна порівняти зі звичайною спортивною ареною. Але за рівнем інженерних викликів рівних цьому об´єкту немає. Над проектом працювали провідні експерти світу з десятків галузей.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Масштаби арки

    Висота арки після завершення будівництва сягне 108 метрів. Це вдвічі більше, ніж на фото. Конфайнмент можна було би зробити значно меншим і дешевшим. Але експерти перестрахувалися: якщо всередині впадуть фрагменти старого "Укриття", вони не мають пошкодити новий саркофаг.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Дві секції

    Восени цього року буде добудовано першу секцію конфайнменту. Рейками, на яких стоїть конструкція, її посунуть ближче до зруйнованого реактора. Восени 2015 року другу секцію приєднають до першої та перемістять у проектну позицію над старим "Укриттям".

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Підкранові балки

    Під верхівкою арки вже змонтовані підкранові балки. На них у майбутньому буде встановлено систему кранів, за допомогою яких розберуть конструкції старого "Укриття". А у далекій перспективі зі зруйнованого реактора за допомогою цих кранів вилучатимуть рештки ядерного палива і високоактивні уламки.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Особливий режим експлуатації

    Арка розрахована на сто років. Але навіть найкращі антикорозійні покриття не діють довше 15 років. Аби не мати проблем з корозією металевих конструкцій, необхідно буде підтримувати у середовищі між арками вологість нижче 40 відсотків. Повітря між двома шарами обшивки конфайнменту перебуватиме під тиском, аби радіоактивний пил не потрапляв назовні.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Труба заважає

    Стара вентиляційна труба (ліворуч) перебуває в аварійному стані. Крім того, після добудови конфайнменту вона заважала би насуванню арки у проектне положення. Тому стару трубу наприкінці цього року демонтують. Поряд вже встановлена нижча.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    "Вавилонське" будівництво

    У будівельних роботах, включно з суміжним виробництвом, задіяні майже дві тисячі людей. Тут працюють експерти і будівельні бригади з кількох десятків країн світу.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Мозковий центр

    У непримітному будівельному вагончику працюють фахівці з Нідерландів. На них покладено найвідповідальнішу роботу - підняття арки. Загалом кожну секцію відповідно до готовності зводять у чотири етапи. Конструкції масою у тисячі тонн піднімають за допомогою 40 тросових гідравлічних домкратів. Вони розміщені на десяти підйомних 45-метрових баштах.

  • default
    ще до теми

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Обшивка з Німеччини

    Надміцну обшивку з нержавіючої сталі для арки виробляють за технологією і на обладнанні німецької фірми Kalzip. Фахівці з Німеччини зазвичай розробляють покрівлі для масштабних нестандартних споруд, насамперед спортивних арен. Проект для ЧАЕС інженери з Кобленца називають найцікавішим у своєму послужному списку.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Бетонний завод

    Безпосередньо біля зруйнованого четвертого енергоблоку здійснюються виключно монтажні роботи. Виробництво сталевих конструкцій, алюмінієвої обшивки і бетону винесли за межі зони підвищеного радіаційного забруднення.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Особливий будмайданчик

    Для безпечної роботи поблизу зруйнованого реактора ЧАЕС довелося видалити 55 тисяч кубічних метрів забруднених ґрунтів і відходів. Але від викидів радіації не застрахований ніхто. Тому кожен має респіратор.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Небезпечний пил

    Особливу небезпеку влітку становить пил. У ньому можуть міститися радіоактивні частинки. Аби зменшити ризики, монтажний майданчик у суху погоду регулярно поливають.

  • default

    Новий саркофаг на ЧАЕС

    Опромінення в нормі?

    На виході з території ЧАЕС всі робітники мусять пройти радіаційний контроль. Максимальна доза опромінення для будівельників, які працюють у найбільш забрудненій зоні біля об´єкту "Укриття" становить 100 мікрозіверт на день (або 14 тисяч на рік). Для порівняння: припустиме опромінення для населення, що живе поблизу АЕС - 40 мікрозіверт на рік.

    Автор: Євген Тейзе


Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Чорнобильських цуценят відправляють до США (19.07.2018)
Дивитись відео 03:44
Now live
03:44 хв

Як природа відвойовує Чорнобиль (26.04.2018)
Дивитись відео 02:57
Now live
02:57 хв

Як живе у ФРН 87-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС (14.12.2017)
Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Насування чорнобильської арки: два тижні в одній хвилині (29.11.2016)

DW.COM

Чорнобильська молитва: фільм за книгою Світлани Алексієвич

"Голоси Чорнобиля" - фільм режисера Пола Крухтена за твором лауреатки Нобелівської премії з літератури 2015 року. Про зйомки фільму режисер з Люксембургу розповів в інтерв’ю DW. (07.04.2016)  

Звуки Чорнобиля від Елішки Цілкової

Молода чеська композиторка Елішка Цілкова в розмові з DW про свій альбом "Прип’ять. Піаніно", на якому оживають покинуті в Чорнобильській зоні інструменти. (17.01.2014)  

"Червона кулька 86": сумні і фантастичні прогулянки Прип'яттю

"Red Balloon 86" - арт-проект молодої чеської мисткині Гани Воячкової, який днями відкрився у Лондоні. Він розповідає історію хлопчика-привида, який самотньо блукає вулицями покинутої Прип'яті. (29.05.2013)  

Один день у Чорнобильській зоні відчуження

Чорнобильська зона відчуження перетворюється на справжній магніт для туристів. Кореспонденти DW також вирушили в одноденний тур, який пропонують туристичні агентства. У нашій фотогалереї - основні зупинки. (14.08.2018)  

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

30-кілометрова зона відчуження, що оточує Чорнобиль, досі вважається непридатною для життя. Однак деякі її мешканці нікуди і не виїжджали, а дехто туди навіть переселився. Фотографка Аліна Рудя побувала у зоні. (25.04.2018)  

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні

"Декомунізація: українська радянська мозаїка", - так називається чудовий альбом Євгена Нікіфорова, випущений спільно берлінським видавництвом DOM publishers і київським Osnovy Publishing. Погортаємо його разом. (28.06.2017)  

Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

Понад два десятиліття тому радянська армія залишила Вюнсдорф. Відтоді найбільше військове містечко на сході Німеччини спорожніло та занепало. Фоторепортаж про місто-привид в 40 кілометрах від Берліна. (08.02.2017)  

Тварини у Чорнобильській зоні через 30 років після катастрофи

Тварин, які живуть у зоні довкола Чорнобильської АЕС, протягом 30 років з цієї місцевості не витіснило радіоактивне забруднення. Білоруський фотограф задокументував життя у цій пустці. (19.04.2016)  

Новий саркофаг на ЧАЕС

Будівництво нового безпечного конфайнменту набирає обертів. (11.06.2013)  

Аудіо й відео до теми

Чорнобильських цуценят відправляють до США (19.07.2018)  

Як природа відвойовує Чорнобиль (26.04.2018)  

Як живе у ФРН 87-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС (14.12.2017)  

Насування чорнобильської арки: два тижні в одній хвилині (29.11.2016)  

Також за темою

Tschernobyl Sperrzone und die Stadt Pripyat

Один день у Чорнобильській зоні відчуження 14.08.2018

Чорнобильська зона відчуження перетворюється на справжній магніт для туристів. Кореспонденти DW також вирушили в одноденний тур, який пропонують туристичні агентства. У нашій фотогалереї - основні зупинки.

Відео

Ні автівок, ні мобілок: екологічно чисте село під Берліном (14.08.2018)

Утеплені соломою будинки, туалети без змиву та веганська їжа - мешканці екологічного селища Сім Лип у Німеччині прагнуть жити в гармонії з природою. Як їм це вдається? 

Дрес-код для успішних чоловіків: національний костюм на діловій зустрічі (13.08.2018)

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку чи шкіряні штани, на ділові зустрічі та з офіційного приводу? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс називає важливу передумову.  

Фотогалерея

Берлінські ведмеді у сувенірному магазині

Що привезти на пам'ять з Німеччини?

З чим повернутися з відпустки у Німеччині? До вашої уваги 20 типово німецьких сувенірів на будь-який смак.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  