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Одеський припортовий завод (ОПЗ)

Одеський припортовий завод (ОПЗ) - одне з найбільших підприємств хімічної галузі України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОПЗ". Одеський припортовий завод (ОПЗ) належить до найбільших підприємств хімічної галузі України. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та перевантажуванні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть

Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть 13.02.2020

Україна розпочинає наймасштабніший у своїй історії розпродаж державного майна. DW проаналізувала, в чому особливість великої та малої приватизації за версією уряду Олексія Гончарука.
Апеляційний суд дозволив стягнути з ОПЗ борг на користь компанії Фірташа

Апеляційний суд дозволив стягнути з ОПЗ борг на користь компанії Фірташа 20.05.2019

Апеляційний суд у Києві визнав законним рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким Одеський припортовий завод має сплатити Ostchem Holding Limited понад 250 мільйонів доларів за постачання газу.
Приватизація під тиском. Чи МВФ змусить Україну продати великі підприємства

Приватизація під тиском. Чи МВФ змусить Україну продати великі підприємства 18.01.2019

Після минулорічного провалу в Україні великої приватизації МВФ вимагає терміново розблокувати цей процес. Але в багатьох випадках на заваді стали українські суди.
Український уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації

Український уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації 16.01.2019

Кабінет міністрів України планує продати низку великих підприємств, серед яких "Центренерго", "Вугільна шахта "Краснолиманська" та Одеський припортовий завод (ОПЗ)
Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася велика приватизація-2018

Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася "велика" приватизація-2018 17.12.2018

Жодного підприємства з переліку великої приватизації в Україні цьогоріч продати не вдалося. Сотні мільйонів у бюджет поки що приносить лише мала приватизація на електронних аукціонах.
Україна затвердила 26 великих об'єктів для приватизації

Україна затвердила 26 великих об'єктів для приватизації 10.05.2018

Кабінет міністрів України затвердив перелік державних підприємств, які мають бути продані в 2018 році. За них планують виручити понад 20 мільярдів гривень.
Приватизація на гальмах. Чому ОПЗ продають вдесятеро дешевше

Приватизація на гальмах. Чому ОПЗ продають вдесятеро дешевше 07.05.2018

У нинішньому уряді України не виключають, що ціну Одеського припортового заводу раніше штучно завищували, аби загальмувати його продаж. Експерти нагадують про проблеми підприємства, які відлякують інвесторів.
НАБУ: У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта

НАБУ: У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта 21.04.2017

У справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка затримали ще одного підозрюваного, повідомили детективи НАБУ. Затриманим виявився екс-голова спостережної ради ОПЗ Сергій Перелома.
Великий розпродаж

Великий розпродаж 30.03.2017

Новий законопроект про приватизацію в Україні у разі ухвалення може зрушити продаж державного майна з місця, вважають експерти.

Продати за будь-яку ціну: ОПЗ готується до повторної приватизації

Продати за будь-яку ціну: ОПЗ готується до повторної приватизації 31.10.2016

Одеський припортовий завод готують до повторного продажу. Новий аукціон з продажу має відбутися 14 грудня.
Фонд держмайна анонсував нову спробу продати Одеський припортовий завод

Фонд держмайна анонсував нову спробу продати Одеський припортовий завод 31.10.2016

Після невдалої спроби продати Одеський припортовий завод влітку Фонд держмайна України більш ніж двічі скинув стартову ціну та анонсував аукціон 14 грудня.
Фонд держмайна України назвав стартову ціну ОПЗ у 5,16 мільярда гривень

Фонд держмайна України назвав стартову ціну ОПЗ у 5,16 мільярда гривень 19.10.2016

Фонд державного майна України пропонує уряду провести повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу зі стартовою ціною підприємства у 5,16 мільярда гривень.
Стартову ціну на ОПЗ планують зменшити вдвічі

Стартову ціну на ОПЗ планують зменшити вдвічі 19.08.2016

Восени Фонд держмайна України здійснить другу у цьому році спробу продати Одеський припортовий завод, яким місяць тому не зацікавився жоден інвестор.
Справа ОПЗ: домашній арешт з браслетами стеження Щурикову та Переломі

Справа ОПЗ: домашній арешт з браслетами стеження Щурикову та Переломі 01.08.2016

Апеляційний суд Києва схвалив клопотання захисту заступника директора Одеського припортового заводу Миколи Щурикова та голови наглядової ради Сергію Переломі - арешт їм змінили на домашній арешт.
Іван Міклош: Інвестор не має відчуття незворотності змін в Україні

Іван Міклош: Інвестор не має відчуття незворотності змін в Україні 01.08.2016

Співголова групи стратегічних радників при Кабміні Іван Міклош в інтерв'ю DW розповів, чому процес приватизації в Україні загальмував.
Приватизація в Україні: місія неможлива?

Приватизація в Україні: місія неможлива? 29.07.2016

Після невдалої спроби продати ОПЗ виконання плану приватизації у 2016 році опинилось під загрозою зриву. DW з'ясовувала, чому так сталось, чим це загрожує і чи є ще шанс виправити ситуацію.
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