Одеський припортовий завод (ОПЗ) - одне з найбільших підприємств хімічної галузі України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОПЗ". Одеський припортовий завод (ОПЗ) належить до найбільших підприємств хімічної галузі України. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та перевантажуванні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.