 Огляд європейської преси: Трамп хоче за допомогою України зберегти посаду | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.09.2019

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Європа

Огляд європейської преси: Трамп хоче за допомогою України зберегти посаду

Скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, а також можливі наслідки цього для Трампа та його головного конкурента Байдена стали предметом аналізу багатьох видань.

Європейська преса

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung називає новий скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа та його українського колеги Володимира Зеленського "цілком Трампівським". "Президент, який серед іншого отримав свою посаду за допомогою Росії, тепер розраховує за допомогою України втриматися на цій посаді. Тож не дивно, що демократи лютують та дедалі гучніше лунають заклики щодо імпічменту. Адже опозиції не вдалося позбавити Трампа влади за допомогою "російської справи". А тепер "українська справа", котра з правової точки зору, можливо, є значно прозорішою, має призвести до падіння Трампа", - розмірковує коментатор Süddeutsche Zeitung, хоч і визнає складність цього завдання через більшість республіканців у Сенаті США.

Про вкрай примарні шанси демократів позбавити Трампа влади пише й берлінська газета taz. "Після сексистських випадів Трампа під час виборчої кампанії 2016 року, після сумнівних контактів його тодішніх співробітників з російськими представниками, після спроб Трампа перешкодити розслідуванням цих контактів слідчими на чолі з Робетром Мюллером, то тепер, на думку противників Трампа, чашу переповнено. Трамп просто мусить піти з займаної ним посади, вважають вони. Але тут ще є одна майже нездоланна перепона, - це зробити можна лише за наявності двох третин голосів у Сенаті США", - переконаний коментатор taz.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп наголосив, що в розмові з іноезмним лідером не було сказано нічого "неправильного". Американські ЗМІ припускають, що Трамп міг шантажувати Володимира Зеленського військовою допомогою. (20.09.2019)

На тлі гучної критики через заморожування Білим домом виділених для України 250 мільйонів доларів військової допомоги, адміністрація президента США розблокувала ці кошти. (12.09.2019)

Дональд Трамп не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчів у Конгресі щодо історії про розслідування в Україні стосовно компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена. (22.09.2019)

Джо Байден закликав Дональда Трампа опублікувати розшифровку телефонної розмови з Володимиром Зеленським, під час якої глава Білого дому, за повідомленнями ЗМІ, нібито вимагав надати компромат на сина Байдена. (21.09.2019)

Дональд Трамп заявив, що ЗМІ та демократи сфабрикували проти нього історію, обвинувативши його в спробі тиску на Володимира Зеленського для отримання компромату на свого суперника в президентських перегонах. (21.09.2019)

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що Трамп у розмові з Зеленським зловживав владою та вдався до шантажу. "Білий дім і не заперечував, що Трамп не раз прохав українського лідера переслідувати слід Байдена і тісно "співпрацювати" з його адвокатом Руді Джуліані. Єдине, що заперечує Трамп, так це те, що він сказав тоді щось недоречне - адже він не волів би, щоб у використанні ним авторитету його посади з метою заподіяння шкоди політичним опонентам простежувалося щось незграбне.

Така вимога американського лідера до українського президента стає своєрідним шантажем не тільки тоді, коли чітко формулюються погрози за принципом "якщо ні, то…". Зеленському добре відомо, що в розпал конфлікту з Росією йому не слід дражнити Америку. Тож поїздки Джуліані в Україну - вже самі по собі скандал. Якщо "приватні" адвокати американських президентів просять аудієнції в представників закордонних урядів, то це вже далеко не приватна справа", - констатує оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Трамп у виграші від скандалу

Дехто з коментаторів дотримується думки, що сам Трамп лише виграє від цього скандалу. На це вказує зокрема оглядач швейцарської газети Tagesanzeiger. "Трамп не заперечує, що говорив з українським президентом про Байдена. На свій захист Трамп стверджує, що Байден заслуговує на те, щоб проти нього велося розслідування. Трамп виграє від того, що ця історія кидає тінь на демократів. Це недобре, що син Байдена заробляв грубі гроші на посаді одного з керівників енергетичної компанії в Україні в той час, як його батько був віцепрезидентом Сполучених Штатів. І постійно маніпулюючи цим, Трамп досягає того, що йому вдавалося й раніше: він применшує масштаби своєї власної хибної поведінки, котрі значно більші за прорахунки Байдена", - зазначає коментатор газети Tagesanzeiger.

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Трамп і "невеличка допомога" від батька (05.10.2018)

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Трамп і "невеличка допомога" від батька (05.10.2018)  

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Трамп хоче зберегти посаду за допомогою України

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