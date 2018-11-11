Огляд преси: Через 100 років після Першої світової світ знову котиться до прірви

Журналісти німецького видання Süddeutsche Zeitung вбачають у застереженнях президента Франції Еммануеля Макрона під час його виступу в Парижі 11 листопада важливий сигнал для світу: "Занепокоєність щодо нового націоналізму та міждержавної ворожнечі затьмарила урочисті заходи з нагоди завершення Першої світової війни. Президент Франції Еммануель Макрон скористався цим проведеним у неділю заходом, для того, щоб напоумити більш ніж 60 глав держав та урядів, серед яких були й президенти США та Росії, та застерегти їх від відродження політики образу ворога.

"Знову підводяться старі демони, готові до того, щоб завершити свою справу хаосу та смерті", - зазначив Макрон. Перед Дональдом Трампом та Володимиром Путіним президент Франції застеріг, що ізоляціонізм, насильство та намагання досягти домінування - не рішення.

Говорячи про Першу світову війну, він наголосив: "За ці чотири роки Європа ледь не знищила сама себе". (…) Сьогодні завершення війни, у якій свої голови поклали 10 мільйонів людей та яка зробила сиротами шість мільйонів дітей, не відзначають як тріумф країн-переможців. (…)

Натомість у неділю Макрон застеріг, що історія може знову трагічно повторитися, а мир може опинитися під загрозою. Потім він різко засудив нові націоналістичні тенденції, котрі можна спостерігати скрізь у світі: "Патріотизм - цілковита протилежність націоналізмові". На думку Макрона, націоналізм є "зрадою патріотизмові, коли кажуть, що наші інтереси передусім, а до інших нам байдуже". Багато спостерігачів убачають у цих словах недвозначний докір Трампові, котрий уже впродовж двох років тримає у напрузі ввесь світ свою політикою America first ("Америка перш за все". - Ред.) та який слухав ці слова зі скам'янілим виразом обличчя", - пишуть автори видання Süddeutsche Zeitung.

Не оминули увагою цей аспект й журналісти видання Frankfurter Allgemeine Zeitung: "На питання про те, чи варто поколінню правнуків згадувати Першу світову війну, Макрон дав багато різноманітних відповідей. Перед канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), президентом США Дональдом Трампом, російським президентом Володимиром Путіним, а також главами держав та урядів більш ніж 60 країн, що так чи інакше були причетні до тої війни, він закликав "ставити мир понад усе". (…)

Місцями промова Макрона лунала як заклик до американського президента, не виходити з успішної системи багатосторонніх домовленостей - те, що Сполучені Штати зробили після Першої світової війни, чим доклали руку до краху попередниці нинішньої Організації Об'єднаних Націй - Ліги Націй. Президент (Франції. - Ред.) недвозначно згадав тут і Паризьку кліматичну угоду. Водночас, здавалося, що промова Макрона, а саме те її місце, де він застерігає від відродження імперіалізму, звернена й до російського президента Путіна", - зазначили дописувачі Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На небезпеку повторення кривавого сценарію сторічної давності вказали й коментатори французької регіональної газети Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA): "Тривожних сигналів стає дедалі більше (…). Так само, як і в період між двома (світовими. - Ред.) війнами. У неділю Еммануель Макрон хотів донести попередження саме про це. Сильне, продумане та потрібне попередження. Адже серед близько 70 глав держав та урядів, що стояли під дощем перед ним, були й представники цих сил, що стають дедалі потужнішими. Вони дотримуються чистого та грубого націоналізму, налаштовані вороже й агресивно. Для них єдина мова спілкування зі світом - мова сили", - застерігають журналісти DNA.

На загрозах націоналізму для сьогодення сфокусувалися й автори статті мадридського видання El Mundo: "Ми гадали, що маємо щеплення проти такої ненависті. І що ми, як цивілізація, винесли потрібні уроки, щоб історія не повторилася (…). Але тепер бачимо, як світом розноситься кнесофобія, а націоналізм, котрий знекровив Європу, знову починає зростати на силі (…) Так само на наших очах невпинно посувається вперед екстремістський популізм, аж поки ми не докотимося до тієї самої прірви, а мир, безпека та соціальна система, котрі досягалися та вибудовувалися впродовж стількох років та з такими зусиллями, знову опиняться під загрозою".

Коментатори австрійського видання Der Standard відійшли натомість від застережень та песимізму, зосередившись на позитивних відмінностях між минулим 100-літньої давності та сьогоденням: "На щастя, сьогодні на горизонті вже немає жахливого сценарію нової світової війни. Сьогодні багато політичних, суспільних та культурних чинників, котрі в ХХ столітті двічі призводили до світових воєн, зникли. Хоч тепер є більше значно кращої зброї, ніж тоді, але застосуванню військових засобів з політичною метою бракує легітимності й воно вже не є чимось само собою зрозумілим. Це стосується й нинішніх криз, у тому числі й конфлікту в Україні", - зазначають автори статті в Der Standard.

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