 Огляд преси: З відходом Меркель завершується ціла епоха | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.10.2018

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Європа

Огляд преси: З відходом Меркель завершується ціла епоха

Коментарі німецьких та європейських ЗМІ про рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель поступово піти з політики.

Огляд преси

Німецьке видання  Frankfurter Allgemeine Zeitung  вважає, що рішення Меркель піти з посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а також відійти від політики з 2021 року дозволило уникнути непередбачуваного політичного розвитку ФРН. "Анґела Меркель (Angela Merkel) дійшла єдино правильного висновку з нещодавньої поразки на виборах (у федеральній землі Гессен - Ред.). "Далі так" з нею означало би подальше поступове падіння - для її партії та її канцлерства. Відмовою балатовуватись ще раз на посаду голови партії, що в будь-якому разі було б востаннє, Меркель знизла тиск у котлі, що насамперед утворився в самій ХДС. Наслідки вибуху були б непередбачувані. А так навіть найзапекліші внутрішньопартійні критики схвалили її самостійне рішення, яке стало початком обраного нею самою відходу.

Своїм кроком Меркель привнесла рух у політичний ландшафт, який у випадку двох національних партій загрожував поринути у розгубленість та розчарування. І саме зараз ХДС відроджується. Не встигла новина про Меркель потрапити у заголовки, як з висуненням кандидатур на посаду голови ХДС сталось щось на кшталт кембрійського вибуху", - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung  не певна натомість, що Меркель протримається на посаді канцлерки наступні три роки. "Цим для ХДС завершується ціла епоха. 18 років Меркель очолювала партію. Коли у 2000 році вона обійняла посаду голови ХДС, президентом США ще був Білл Клінтон, німецьку збірну з футболу тренував Еріх Ріббек (Erich Ribbeck), а Маркові Цукербергу було лише 15 років. Федеральною канцлеркою вона стала п'ятьма роками пізніше.

Але хто стане наступним головою партії - питання абсолютно відкрите. Щойно оголосили наміри балотуватися троє серйозних християнських демократів: генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), колишній очільник фракції у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), а також міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). І виокремити серед них фаворита чи фаворитку поки що неможливо. Так само годі передбачити, чи вдасться майбутній екс-очільниці ХДС утриматись у кріслі канцлерки наступні три роки".

"Кривенька качка" чи "твереза та гідна"?

Видання Stuttgarter Zeitung вбачає у рішенні Меркель початок кінця її влади: "У понеділок близько обідньої пори наймогутніша жінка Європи перетворилися буквально на кривеньку качечку. Заява Анґели Меркель більше не висувати свою кандидатуру на пост голови ХДС та не прагнути наступного канцлерства, означає не лише початок кінця її влади, а набагато більше - вона обмежує свій простір для маневру".

Газета додає: "Як можна керувати країною, якщо не можеш очолити навіть членів власної партії?" - таке провокативне питання наздогнало Меркель за 14 років. Саме так вона висміювала свого попередника Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), котрий у березні 2004 року залишив пост голови СДПН після серії провальних результатів виборів, (…) щоб сконцентруватися на роботі канцлера ФРН. Згодом Меркель критикувала цей крок Шредера як його найбільш фатальну помилку. Вже тоді вона застерігала, що відмова від головування в партії означатиме "цілковиту втрату авторитету". Але тепер те саме чекатиме й на неї", - доходить висновку видання Stuttgarter Zeitung.

Натомість Hannoversche Allgemeine Zeitung звертає увагу на те, як саме Меркель озвучила своє рішення: "Також безпрецедентним виявився й стиль, з яким вона оголосила свій вихід з політики в два етапи: з тверезим аналізом та гідним тоном. І водночас трохи зухвало. "Так, цим я значною мірою відходжу від свого глибокого переконання, що головування в партії та посада канцлера мають перебувати в одних руках", - визнала Меркель цілком невимушено наприкінці своєї заяви. Така ця канцлерка. Такою була ця канцлерка, казатимуть незабаром: завжди зосереджена тільки на тому, що можна досягти, та на стабільній організації експериментів. Зацікавлена у тому, щоб служити цій країні в світі, де на політичній сцені дедалі більше домінують сповнені жадобою влади чоловіки, безжальні диктатори та самозакохані президенти", - констатує ганноверське видання.

"Добігає кінця епоха"

Австрійське видання Der Standard запевняє, що відхід Меркель з політики назрів уже давно: "Неймовірно тривалий час - цілих 25 років - Гельмут Коль (Helmut Kohl) очолював ХДС. У випадку з Меркель це - 18 років, що теж неабияк довго, але ця епоха тепер добігає кінця й це добре. Адже вже близько року в урядовій коаліції спостерігаються серйозні проблеми. Спочатку ХДС/ХСС та СДПН зазнали значних втрат на виборах до Бундестагу, потім завершилися провалом переговори щодо створення так званої коаліції "Ямайка". Вже після цього нескінченно довго тривали переговори про формування такої непопулярної великої коаліції.

Але останньою краплею став розпал суперечки між ХДС та ХСС. Звісно, Меркель не в усьому винна. Однак вона має рацію, коли визнає, що багато-що залежить від неї як від голови ХДС. І останнім часом дедалі частіше можна було почути думку, що без Меркель біля керма все було б значно краще", - пишуть журналісти Der Standard.

Іспанське видання El Mundo вбачає негатив для ЄС у відході Меркель від політики: "Відхід Анґели Меркель позначиться негативно не лише на німецькій політиці, над котрою нависли загрози втрати ролі традиційних партій ХДС та СДПН, а також тривожного злету популярності ультраправих. (…)

Меркель - не лише Німеччина. Вже багато років поспіль вона спільно з Францією вперто захищає ті цінності, котрі зробили Європу місцем демократичного світу з найвищими добробутом та поступом. І все це без відмови від принципів, на яких засновувався ЄС, як-от захист прав людини, рівність громадян та вільний ринок. Тож її відхід - це погана новина для Європейського Союзу, котрий у наступні роки опиниться перед серйозними випробуваннями в вигляді консолідації банків та створення фіскального союзу, а ще успішного завершення перемовин щодо Brexit, а також пожвавлення спільних інституцій", - застерігає видання El Mundo.

  • Перша присяга федеральної канцлерки Анґели Меркель, 22 листопада 2005 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Початок ери Меркель

    Доба Меркель почалася 2005 року. "Хочу служити Німеччині", - зачитала вона текст присяги, заступаючи на посаду федеральної канцлерки 22 листопада 2005 року. Вона стала не тільки першою канцлеркою ФРН, а й першою главою уряду зі Східної Німеччини - федеральних земель, які раніше були територією комуністичної Німецької демократичної республіки (НДР).

  • Меркель та Далай-лама

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Меркель та гість із Тибету

    Початок канцлерської кар'єри Меркель був позначений стриманістю характеру та радше президентським стилем керівництва. З першою кризовою ситуацією вона зіштовхнулася вже на другому році правління: її зустріч з Далай-ламою викликала невдоволення в Пекіні й помітно затьмарила німецько-китайські відносини.

  • Меркель, Путін і лабрадор Коні у Сочі

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Хто боїться собаку Путіна?

    Кажуть, що Меркель завжди раціональна та зберігає спокій. А ось Володимир Путін, очевидно, хотів випробувати канцлерку на міцність, приймаючи її 2007 року у своїй резиденції в Сочі. Російському президентові вдалося знайти слабке місце Меркель: вона боїться собак. Попри це Путін дозволив лабрадорці Коні безперешкодно обнюхати канцлерку.

  • Меркель на саміті у Парижі, 2008 рік

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Порятунок від кризи

    Зазвичай Меркель залишається холоднокровною, що часто стає в пригоді у кризових ситуаціях, як-от під час краху фінансових ринків 2008 року, що завдав удару й по німецькій економіці. Канцлерка взяла активну участь у порятунку євро та позиціонувала себе як кризову менеджерку. Німеччина вийшла з кризи практично неушкодженою, на відміну від решти європейців - особливо греків, італійців та іспанців.

  • Анґела Меркель та Ґідо Вестервелле

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    На другий термін - у новій коаліції

    Попри те, що ХДС/ХСС отримують на виборах 27 вересня 2009 року другий найгірший результат у своїй історії, Анґела Меркель тріумфує. Після великої коаліції із Соціал-демократичною партією Німеччини вона тепер може сформувати уряд разом з бажаним партнером - Вільною демократичною партією, яку тоді очолював нині покійний Ґідо Вестервелле.

  • Меркель відвідує Windpark Baltic 1

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Геть атомну енергетику

    Анґела Меркель, яка має освіту фізика, не змогла передбачити атомної катастрофи у такій високотехнологічній країні, як Японія. Під впливом аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році переконана прихильниця атомної енергетики блискавично перетворилася на її супротивницю. Попри те, що саме перед цим термін експлуатації німецьких реакторів подовжили, вирок канцлерки був невблаганний: геть від атому!

  • Коаліційні переговори ХДС/ХСС з СДПН у Берліні, 23 жовтня 2013 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Уже втретє у крісло канцлера - в коаліції з соціал-демократами

    За підсумками виборів до Бундестагу 2013 року ВДП вперше з 1949 року не змогла подужати п'ятивідсотковий бар'єр. ХДС/ХСС сформував на правах старшого партнера урядову коаліцію із соціал-демократами. Посада канцлерки знову перейшла до Меркель.

  • Анґела Меркель та смартфон, який прослуховували

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Криза дружби

    Пікантна справа. Як виявилося, німецьких політиків прослуховує найкращий друг - США. Агентство національної безпеки США дісталось і телефону канцлерки. Утім, у підслуханих телефонних розмовах від Меркель не почули жодних одкровень. Однак для неї це була дуже небезпечна внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація. Реакція Меркель: "Прослуховування серед друзів неприпустиме!"

  • Анґела Меркель на грецькому плакаті

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Ворожий образ у Греції

    Анґела Меркель має багато прихильників в усьому світі, але тільки не в Греції. Ніде їй не доводилося наражатися на таку ворожість, як 2014 року в Афінах - у розпал грецької фінансової та боргової кризи. На вулицях з'явилися образливі плакати, але канцлерка ФРН була незламна: заощаджувати, урізати, реформувати - саме так звучали її вимоги до уряду в Афінах.

  • Меркаль та Ґаук та фіналі Чемпіонату світу з футболу 2014 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Дати волю емоціям

    Спостерігаючи за фіналом Чемпіонату світу з футболу 2014 року в Ріо-де-Жанейро, зазвичай скупа на жести та міміку Меркель відкинула всі протокольні обмеження. Вона - як і німецька національна збірна, яка зрештою перемогла - в зеніті популярності.

  • Біженець з фото Меркель

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Ми впораємося, чи не так?!

    Право на притулок не може бути обмежене, заявила канцлерка 2015 року - саме тоді, коли сотні тисяч сирійців, іракців, а також вихідців з Балкан прибували до Німеччини. Оптимістичне кредо Меркель "Ми впораємося!" наразилось у країні на скептичне "Чи впораємося ми?". Саме тодішня політика Меркель щодо біженців призвела до електоральних втрат на виборах 2017 року.

  • Анґела Меркель на саміті G20

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Загроза тероризму на тлі масової міграції з близькосхідних країн

    13 листопада 2015 року. Теракти в Парижі. Надзвичайний стан у Франції. Меркель запевняє сусідів у всебічній підтримці. Страх перед тероризмом з боку ісламістів зростає. І це тоді, коли Німеччина й надалі приймає величезну кількість біженців переважно з близькосхідних країн. 2015 рік був для Меркель украй непростим.

  • Меркель та Трамп під час зустрічі G20 у Гамбурзі

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    2016-й рік: Дональд Трамп - президент США

    У листопаді 2016 року Америка обрала Дональда Трампа своїм президентом. Трамп як під час передвиборної кампанії, так і після свого обрання на пост глави держави різко критикував Німеччину. Рознос Трампа викликав, зокрема, значний дисбаланс у двосторонній торгівлі зі США на користь ФРН. Це стало справжнім випробуванням для Меркель. Попри це Меркель проводить з Трампом переговори.

  • Меркель вітають з результатом виборів 2017 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Гіркий смак меду

    На виборах до Бундестагу 2017 року ХДС і ХСС разом здобули близько 33 відсотків голосів. Цього було досить для того, щоб її партія на правах старшого партнера розпочала переговори щодо формування нового уряду, який би знову очолила Меркель. Але результат засвідчив і значні електоральні втрати ХДС - не в останню чергу через політику Меркель щодо біженців.

  • Поразка попри перемогу

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Поразка попри перемогу

    Християнсько-демократичний союз на чолі з Анґелою Меркель та його партія-сестра - Християнсько-соціальний союз у Баварії - як і до цього, формують найбільшу фракцію в Бундестазі після виборів-2017. Однак їхній результат після виборів виявився гіршим за попередній, а консультації з двома потенційними коаліційними партнерами - Зеленими та ліберальною ВДП - провалилися через вихід з них останніх.

  • Праві популісти АдН виступають проти Меркель

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Новий виклик - праві популісти

    Результатом голосування 2017 року стало й перше з часу заснування ФРН проходження до Бундестагу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідер списку правопопулістів, які взяли третє місце, Александер Ґауланд пообіцяв чинити сильний тиск на канцлерку. "Ми будемо переслідувати пані Меркель", - запевнив політик після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу.

    Автор: Дмитро Губенко, Валерій Сааков, Фолькер Ваґенер


DW.COM

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Докладно

Огляд преси

Огляд преси: З відходом Меркель завершується ціла епоха

Коментарі німецьких та європейських ЗМІ про рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель поступово піти з політики.  

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