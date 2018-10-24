Огляд преси: З відходом Меркель завершується ціла епоха

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що рішення Меркель піти з посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а також відійти від політики з 2021 року дозволило уникнути непередбачуваного політичного розвитку ФРН. "Анґела Меркель (Angela Merkel) дійшла єдино правильного висновку з нещодавньої поразки на виборах (у федеральній землі Гессен - Ред.). "Далі так" з нею означало би подальше поступове падіння - для її партії та її канцлерства. Відмовою балатовуватись ще раз на посаду голови партії, що в будь-якому разі було б востаннє, Меркель знизла тиск у котлі, що насамперед утворився в самій ХДС. Наслідки вибуху були б непередбачувані. А так навіть найзапекліші внутрішньопартійні критики схвалили її самостійне рішення, яке стало початком обраного нею самою відходу.

Своїм кроком Меркель привнесла рух у політичний ландшафт, який у випадку двох національних партій загрожував поринути у розгубленість та розчарування. І саме зараз ХДС відроджується. Не встигла новина про Меркель потрапити у заголовки, як з висуненням кандидатур на посаду голови ХДС сталось щось на кшталт кембрійського вибуху", - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung не певна натомість, що Меркель протримається на посаді канцлерки наступні три роки. "Цим для ХДС завершується ціла епоха. 18 років Меркель очолювала партію. Коли у 2000 році вона обійняла посаду голови ХДС, президентом США ще був Білл Клінтон, німецьку збірну з футболу тренував Еріх Ріббек (Erich Ribbeck), а Маркові Цукербергу було лише 15 років. Федеральною канцлеркою вона стала п'ятьма роками пізніше.

Але хто стане наступним головою партії - питання абсолютно відкрите. Щойно оголосили наміри балотуватися троє серйозних християнських демократів: генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), колишній очільник фракції у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), а також міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). І виокремити серед них фаворита чи фаворитку поки що неможливо. Так само годі передбачити, чи вдасться майбутній екс-очільниці ХДС утриматись у кріслі канцлерки наступні три роки".

"Кривенька качка" чи "твереза та гідна"?

Видання Stuttgarter Zeitung вбачає у рішенні Меркель початок кінця її влади: "У понеділок близько обідньої пори наймогутніша жінка Європи перетворилися буквально на кривеньку качечку. Заява Анґели Меркель більше не висувати свою кандидатуру на пост голови ХДС та не прагнути наступного канцлерства, означає не лише початок кінця її влади, а набагато більше - вона обмежує свій простір для маневру".

Газета додає: "Як можна керувати країною, якщо не можеш очолити навіть членів власної партії?" - таке провокативне питання наздогнало Меркель за 14 років. Саме так вона висміювала свого попередника Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), котрий у березні 2004 року залишив пост голови СДПН після серії провальних результатів виборів, (…) щоб сконцентруватися на роботі канцлера ФРН. Згодом Меркель критикувала цей крок Шредера як його найбільш фатальну помилку. Вже тоді вона застерігала, що відмова від головування в партії означатиме "цілковиту втрату авторитету". Але тепер те саме чекатиме й на неї", - доходить висновку видання Stuttgarter Zeitung.

Натомість Hannoversche Allgemeine Zeitung звертає увагу на те, як саме Меркель озвучила своє рішення: "Також безпрецедентним виявився й стиль, з яким вона оголосила свій вихід з політики в два етапи: з тверезим аналізом та гідним тоном. І водночас трохи зухвало. "Так, цим я значною мірою відходжу від свого глибокого переконання, що головування в партії та посада канцлера мають перебувати в одних руках", - визнала Меркель цілком невимушено наприкінці своєї заяви. Така ця канцлерка. Такою була ця канцлерка, казатимуть незабаром: завжди зосереджена тільки на тому, що можна досягти, та на стабільній організації експериментів. Зацікавлена у тому, щоб служити цій країні в світі, де на політичній сцені дедалі більше домінують сповнені жадобою влади чоловіки, безжальні диктатори та самозакохані президенти", - констатує ганноверське видання.

"Добігає кінця епоха"

Австрійське видання Der Standard запевняє, що відхід Меркель з політики назрів уже давно: "Неймовірно тривалий час - цілих 25 років - Гельмут Коль (Helmut Kohl) очолював ХДС. У випадку з Меркель це - 18 років, що теж неабияк довго, але ця епоха тепер добігає кінця й це добре. Адже вже близько року в урядовій коаліції спостерігаються серйозні проблеми. Спочатку ХДС/ХСС та СДПН зазнали значних втрат на виборах до Бундестагу, потім завершилися провалом переговори щодо створення так званої коаліції "Ямайка". Вже після цього нескінченно довго тривали переговори про формування такої непопулярної великої коаліції.

Але останньою краплею став розпал суперечки між ХДС та ХСС. Звісно, Меркель не в усьому винна. Однак вона має рацію, коли визнає, що багато-що залежить від неї як від голови ХДС. І останнім часом дедалі частіше можна було почути думку, що без Меркель біля керма все було б значно краще", - пишуть журналісти Der Standard.

Іспанське видання El Mundo вбачає негатив для ЄС у відході Меркель від політики: "Відхід Анґели Меркель позначиться негативно не лише на німецькій політиці, над котрою нависли загрози втрати ролі традиційних партій ХДС та СДПН, а також тривожного злету популярності ультраправих. (…)

Меркель - не лише Німеччина. Вже багато років поспіль вона спільно з Францією вперто захищає ті цінності, котрі зробили Європу місцем демократичного світу з найвищими добробутом та поступом. І все це без відмови від принципів, на яких засновувався ЄС, як-от захист прав людини, рівність громадян та вільний ринок. Тож її відхід - це погана новина для Європейського Союзу, котрий у наступні роки опиниться перед серйозними випробуваннями в вигляді консолідації банків та створення фіскального союзу, а ще успішного завершення перемовин щодо Brexit, а також пожвавлення спільних інституцій", - застерігає видання El Mundo.