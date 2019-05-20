 Обіцянки-цяцянки: що зможе виконати Зеленський? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 20.05.2019

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Обіцянки-цяцянки: що зможе виконати Зеленський? (відео)

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.

Як швидко впадуть рейтинги Володимира Зеленського на посаді президента України?

Як швидко впадуть рейтинги Володимира Зеленського на посаді президента України?

Розпустити Верховну Раду, припинити війну на Донбасі, оновлення політичної системи, перезапуск антикорупційних органів та проведення реальної суддівської реформи - це лише деякі з амбітних планів новообраного президента України. Володимир Зеленський заявляє, що готовий до непопулярних кроків та падіння своєї популярності. Проте чи вдасться йому задумане? 

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Коментар: Хай живе політична криза в Україні?

За три дні до інавгурації Зеленського парламентська коаліція в Раді припинила існування. Україна, схоже, входить в період протистояння новообраного президента і старого парламенту, вважає Сергій Руденко. (17.05.2019)  

Лідер європейських лібералів: Якщо Зеленський підведе, Україна опиниться в депресії

Чого очікуються від новообраного президента України європейські партнери і як ЄС має реагувати на російську паспортизацію Донбасу, в інтерв'ю DW розповів президент європейських лібералів Ганс ван Баален. (08.05.2019)  

Чого очікують від Зеленського німецькі інвестори?

Фірми із ФРН позитивно оцінюють реформи, розпочаті в Україні президентом Порошенком. Але від його наступника, як з'ясував кореспондент DW, вони очікують не тільки їхнього продовження. (03.05.2019)  

Коментар: Несистемний Зеленський проти системи Путіна

Господар Кремля може повторити помилку Порошенка - втягуючись в затяжне протистояння з коміком Зеленським, Путін сам може стати смішним, вважає журналіст Сергій Руденко. (03.05.2019)  

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео)

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на поліпшення з приходом команди Володимира Зеленського? (07.05.2019)  

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Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019) 20.05.2019

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.