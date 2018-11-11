Об'єднані територіальні громади: хто виграв, хто програв? (відео)

У одних селах - асфальт кладуть, в інших - немає навіть туалетів у лікарнях. Реформа децентралізації триває п'ятий рік. Чому деякі села саботують реформу та як живеться тим, хто увійшов до ОТГ?
Вже не один рік сільський голова Ганнусівки, що на Івано-Франківщині, випрошує гроші в району та області на ремонт цієї амбулаторії. У медичному закладі, який обслуговує три тисячі пацієнтів, ніде ні руки помити, ні в туалет сходити. Ігор Лукашевич вважає: реформа децентралізації споконвічну проблему вирішила б. Створити об’єднану територіальну громаду тут не можуть понад чотири роки. Усе ніяк не порозуміються з найближчими селами. Поки одні селищні голови саботують децентралізацію, бо бояться втратити посаду, інші рахують - скільки їм вже коштує таке зволікання.
ОЕСР хвалить Україну за децентралізацію. Однак багато українців, чиї села увійшли в об'єднані територіальні громади, розчаровані реформою та шукають можливості вийти з цього процесу. Але вихід з ОТГ не передбачений. (19.06.2018)
Угорська нацменшина на Закарпатті непокоїть Київ сепаратистськими настроями. Натомість етнічні угорці обурюються через новий мовний закон. Схоже, що сторони далекі від порозуміння. Спеціальний репортаж DW із Закарпаття. (08.11.2018)
Віталій Дяків з Давидова був наймолодшим сільським головою. Студент-політолог є палким прихильником децентралізації і заради неї поступився власною посадою. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (02.11.2018)