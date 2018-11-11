Об'єднані територіальні громади: хто виграв, хто програв? (відео)

Вже не один рік сільський голова Ганнусівки, що на Івано-Франківщині, випрошує гроші в району та області на ремонт цієї амбулаторії. У медичному закладі, який обслуговує три тисячі пацієнтів, ніде ні руки помити, ні в туалет сходити. Ігор Лукашевич вважає: реформа децентралізації споконвічну проблему вирішила б. Створити об’єднану територіальну громаду тут не можуть понад чотири роки. Усе ніяк не порозуміються з найближчими селами. Поки одні селищні голови саботують децентралізацію, бо бояться втратити посаду, інші рахують - скільки їм вже коштує таке зволікання.