 Об′єднані територіальні громади: хто виграв, хто програв? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.11.2018

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Політика й суспільство

Об'єднані територіальні громади: хто виграв, хто програв? (відео)

У одних селах - асфальт кладуть, в інших - немає навіть туалетів у лікарнях. Реформа децентралізації триває п'ятий рік. Чому деякі села саботують реформу та як живеться тим, хто увійшов до ОТГ?

Ukraine Dorf Novovasylivka Straße (DW/L. Rzheutska)

Децентралізація: як живеться селам, об'єднаним в ОТГ?

Вже не один рік сільський голова Ганнусівки, що на Івано-Франківщині, випрошує гроші в району та області на ремонт цієї амбулаторії. У медичному закладі, який обслуговує три тисячі пацієнтів, ніде ні руки помити, ні в туалет сходити. Ігор Лукашевич вважає: реформа децентралізації споконвічну проблему вирішила б. Створити об’єднану територіальну громаду тут не можуть понад чотири роки. Усе ніяк не порозуміються з найближчими селами. Поки одні селищні голови саботують децентралізацію, бо бояться втратити посаду, інші рахують - скільки їм вже коштує таке зволікання. 

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Децентралізація в Україні: об'єднання громад без контролю та права на помилку

ОЕСР хвалить Україну за децентралізацію. Однак багато українців, чиї села увійшли в об'єднані територіальні громади, розчаровані реформою та шукають можливості вийти з цього процесу. Але вихід з ОТГ не передбачений. (19.06.2018)  

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Наймолодший сільський голова - що студент встиг зробити на цій посаді (відео)

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Symbolbild EU Ukraine

Наймолодший сільський голова - що студент встиг зробити на цій посаді (відео) 02.11.2018

Віталій Дяків з Давидова був наймолодшим сільським головою. Студент-політолог є палким прихильником децентралізації і заради неї поступився власною посадою. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

#LocalHeroes: поступився посадою заради розвитку села (31.10.2018) 31.10.2018

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