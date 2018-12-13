 Об′єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву та обрали її голову | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.12.2018

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Україна

Об'єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву та обрали її голову

Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній.

Об'єднавчий собор у Києві

Натовп вірян під час об'єднавчого собору в Києві

Церковне життя в Україні докорінно змінилося. Об'єднавчий собор українських православних конфесійза сприяння Вселенського патріархату у суботу, 15 грудня, ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), митрополита Епіфанія. На думку релігієзнавців і політичних експертів, ця історична подія покладе край церковному розколу в державі.

Новий предстоятель українських православних

39-річний митрополит Епіфаній, який очолив новостворену церкву, вважається "правою рукою" колишнього патріарха УПЦ КП Філарета. Він є доктором богослов'я, раніше був постійним членом священного синоду УПЦ КП, мав сан архієрея і митрополита Переяславського і Білоцерківського. Водночас, Епіфаній дотепер був ректором та професором кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії, а також намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва.

Присутні на об'єднавчому соборі військові капелани в бесіді з DW називали Епіфанія молодим, спроможним самостійно правити й не піддаватися стороннім впливам. "Він високоосвічена людина, яка знає грецьку мову, багато років провадить перемовини з Константинополем, крім того, є вправним організатором і адміністратором", - так охарактеризував предстоятеля релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Демократична процедура за зачиненими дверима

Собор відбувався в закритому режимі, представники преси не були допущені до спостереження за його роботою. Час початку собору двічі змінювався напередодні та безпосередньо в день його скликання. За інформацією з церковних джерел, конкурентами Епіфанія в боротьбі за посаду предстоятеля були митрополит Луцький і Волинський Михаїл і митрополит Вінницький і Барський Симеон, якого вважали фаворитом президента України Петра Порошенка. Але опитані члени оргкомітету заперечили, що Порошенко мав свого протеже і взагалі в будь-який спосіб втручався у перебіг голосування.

Як повідомив DW член оргкомітету собору, директор департаменту в справах релігій та національностей міністерства культури України Андрій Юраш, перше рейтингове голосування визначило трьох переможців, з яких під час другого туру голосування "абсолютно логічно", як представник найбільшої фракції присутніх на цьому зібранні, предстоятелем новостворенної церкви був обраний митрополит Епіфаній. "Обидва голосування були таємними і вперше в історії українського православ'я відбувалися за всіма канонами грецької системи. Голосували всі учасники собору, включно з мирянами", - сказав Юраш.

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Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)

Історична подія

Свою роботу об'єднавчій собор почав на дві години пізніше оголошеного терміну, відразу після прибуття президента України Петра Порошенка. Глава держави привітав тисячний натовп вірян, що зібралися на Софійській площі, але виступив з вуличної сцени вже після завершення роботи собору. Новостворена церква - "це церква без Путіна, це церква без Кирила (глава РПЦ. - Ред.). Що це за Церква? Це Церква без молитви за російську владу і за російське військо, оскільки російська влада, російське військо вбивають українців", - заявив президент.

Об'єднання українських православних церков і створення єдиною помісної церкви Україна чекала багато років і багато поколінь, вважає релігієзнавець Ігор Козловський. Натомість прес-секретар патріарха Московського Кирила Олександр Волков заявив, що Українська православна церква під омофором Московського патріархату продовжить свою роботу в Україні. Волков заявив, що в Софії Київській збиралися "розкольники", які "собі вибрали" главу, і "нічого ... не змінилося".

Водночас київський політолог і соціолог Віктор Небоженко вважає об'єднавчий собор історичною подією. Однак, у розмові з DW він вислови жаль, що Петро Порошенко використає цю подію, як елемент своєї президентської кампанії. "Ця подія - не заслуга Порошенка чи ієрархів, а заслуга Вселенського патріарха Варфоломія і його оточення. Вони провели блискучу операцію і тепер керування новою українською православною церквою буде тісно пов'язане з Константинополем. І це теж добре", - сказав Небоженко.

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

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    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Нова православна церква в Україні

    15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.

  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

    Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


DW.COM

У Києві розпочався об'єднавчий собор православних церков

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Предстоятелем помісної православної церкви в Україні став митрополит Епіфаній

Новостворену помісну православну церкву в Україні очолить представник УПЦ КП, митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. (15.12.2018)  

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Аудіо й відео до теми

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)  

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Докладно

Об'єднавчий собор у Києві

Об'єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву

Результатом об'єднавчого собору в Києві стало створення автокефальної помісної церкви. 

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