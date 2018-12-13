Об'єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву та обрали її голову

Церковне життя в Україні докорінно змінилося. Об'єднавчий собор українських православних конфесійза сприяння Вселенського патріархату у суботу, 15 грудня, ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), митрополита Епіфанія. На думку релігієзнавців і політичних експертів, ця історична подія покладе край церковному розколу в державі.

Новий предстоятель українських православних

39-річний митрополит Епіфаній, який очолив новостворену церкву, вважається "правою рукою" колишнього патріарха УПЦ КП Філарета. Він є доктором богослов'я, раніше був постійним членом священного синоду УПЦ КП, мав сан архієрея і митрополита Переяславського і Білоцерківського. Водночас, Епіфаній дотепер був ректором та професором кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії, а також намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва.

Присутні на об'єднавчому соборі військові капелани в бесіді з DW називали Епіфанія молодим, спроможним самостійно правити й не піддаватися стороннім впливам. "Він високоосвічена людина, яка знає грецьку мову, багато років провадить перемовини з Константинополем, крім того, є вправним організатором і адміністратором", - так охарактеризував предстоятеля релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Демократична процедура за зачиненими дверима

Собор відбувався в закритому режимі, представники преси не були допущені до спостереження за його роботою. Час початку собору двічі змінювався напередодні та безпосередньо в день його скликання. За інформацією з церковних джерел, конкурентами Епіфанія в боротьбі за посаду предстоятеля були митрополит Луцький і Волинський Михаїл і митрополит Вінницький і Барський Симеон, якого вважали фаворитом президента України Петра Порошенка. Але опитані члени оргкомітету заперечили, що Порошенко мав свого протеже і взагалі в будь-який спосіб втручався у перебіг голосування.

Як повідомив DW член оргкомітету собору, директор департаменту в справах релігій та національностей міністерства культури України Андрій Юраш, перше рейтингове голосування визначило трьох переможців, з яких під час другого туру голосування "абсолютно логічно", як представник найбільшої фракції присутніх на цьому зібранні, предстоятелем новостворенної церкви був обраний митрополит Епіфаній. "Обидва голосування були таємними і вперше в історії українського православ'я відбувалися за всіма канонами грецької системи. Голосували всі учасники собору, включно з мирянами", - сказав Юраш.

Дивитись відео 01:37 Now live 01:37 хв Поділитись Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ACFu Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)

Історична подія

Свою роботу об'єднавчій собор почав на дві години пізніше оголошеного терміну, відразу після прибуття президента України Петра Порошенка. Глава держави привітав тисячний натовп вірян, що зібралися на Софійській площі, але виступив з вуличної сцени вже після завершення роботи собору. Новостворена церква - "це церква без Путіна, це церква без Кирила (глава РПЦ. - Ред.). Що це за Церква? Це Церква без молитви за російську владу і за російське військо, оскільки російська влада, російське військо вбивають українців", - заявив президент.

Об'єднання українських православних церков і створення єдиною помісної церкви Україна чекала багато років і багато поколінь, вважає релігієзнавець Ігор Козловський. Натомість прес-секретар патріарха Московського Кирила Олександр Волков заявив, що Українська православна церква під омофором Московського патріархату продовжить свою роботу в Україні. Волков заявив, що в Софії Київській збиралися "розкольники", які "собі вибрали" главу, і "нічого ... не змінилося".

Водночас київський політолог і соціолог Віктор Небоженко вважає об'єднавчий собор історичною подією. Однак, у розмові з DW він вислови жаль, що Петро Порошенко використає цю подію, як елемент своєї президентської кампанії. "Ця подія - не заслуга Порошенка чи ієрархів, а заслуга Вселенського патріарха Варфоломія і його оточення. Вони провели блискучу операцію і тепер керування новою українською православною церквою буде тісно пов'язане з Константинополем. І це теж добре", - сказав Небоженко.