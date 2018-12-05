 Об′єднавчий собор українського православ′я відбудеться 15 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Об'єднавчий собор українського православ'я відбудеться 15 грудня

Захід у Софійському соборі має також обрати предстоятеля нової помісної церкви.

Молебень за автокефалію в Україні біля Софійського собору, 14 жовтня 2018 року

Молебень за автокефалію в Україні біля Софійського собору, 14 жовтня 2018 року

Об'єднавчий собор, на якому мають створити помісну Українську православну церкву, заплановано на 15 грудня. Він має відбутися у Софійському соборі в Києві, повідомив у середу, 5 грудня, президент України Петро Порошенко.

"Цей собор затвердить статут нашої нової церкви. Цей собор обере предстоятеля", - наводить слова Порошенка на Форумі місцевого самоврядування в Києві агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, Вселенський патріарх Варфоломій підписав листи із запрошенням представникам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної церкви та Української православної церкви Московського патріархату.

Порошенко ще раз запевнив, що "автокефальна православна церква не буде державною", а влада гарантуватиме конституційне право на свободу віросповідання в тому числі й тим, "хто захоче залишитися в єдності з російською церквою". Утім, наголосив він, Московський патріархат не диктуватиме умови, "не тавруватиме, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний, і люди самі обиратимуть, до якої церкви ходити".

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Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату розірвав євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом та відмовився долучатися до процесу надання автокефалії. (13.11.2018)

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Нагадаємо, з 9 по 11 жовтня в Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. На ньому було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію, формальне закріплене наприкінці листопада. Також Синод скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита.

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