 Обшуки у посадовців міноборони не пов′язані з політикою - ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Обшуки у посадовців міноборони не пов'язані з політикою - ДБР

Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура України провели близько 40 обшуків. Йдеться про розслідування закупівель військової форми за завищеними цінами і бронежилетів, що прострілюються, пояснили у ДБР.

Розслідування ДБР стосується закупівлі військової форми та бронежилетів

Розслідування ДБР стосується закупівлі військової форми та бронежилетів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Генеральної прокуратури України проводять у середу, 26 червня, близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб міністерства оборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях. Як пояснив директор ДБР Роман Труба, йдеться про розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил України майна за завищеними цінами.

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Обшук, зокрема, був проведений у колишнього позаштатного радника експрезидента України Петра Порошенка та експомічника міністра оборони Юрія Бірюкова. Труба запевняє, що політичних мотивів у проведенні слідчих дій немає. "Жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає", - цитує директора ДБР агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Труби, до злочинної групи входили посадові особи міноборони та приватних структур, однак поки що підозру нікому не висували.

За оприлюдненими даними, розслідування стосується закупівлі на початку 2019 року 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, більшість з яких не відповідає заявленим характеристикам. Попередня сума збитків, яких зазнало міноборони внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень.

Утім, Труба додав, що "йдеться не лише про збитки, а про можливу загрозу життю громадян України". "Три з п'яти бронежилетів прострілюються", - розповів директор ДБР про результати слідчих експериментів.

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