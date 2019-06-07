 Обшуки на держпідприємстві ″Украерорух″ через втрачені кошти у банку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Обшуки на держпідприємстві "Украерорух" через втрачені кошти у банку

Колишнє керівництво держпідприємства "Украерорух" розмістило мільйони гривень на рахунках "Платинум Банку" перед його банкрутством. Слідчі дії у цій справі тривають з 2017 року.

НАБУ проводить обшуку в Украероруху

НАБУ проводить обшуку в "Украероруху"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у четвер, 1 серпня, проводять обшуки у приміщеннях держпідприємства "Украерорух" та за місцем проживання його службових осіб. Обшуки здійснюються в межах розслідування можливого зловживання посадовцями держпідприємства, які розмістили понад 400 мільйонів гривень на рахунках "Платинум Банк", що пізніше був визнаний неплатоспроможним. Повідомляється, що детективи НАБУ розслідували цю справу з листопада 2017 року.

В "Украерорусі" заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими. Там розповіли, що вказані кошти у "Платинум Банку" розмістило керівництво держпідприємства, яке на той момент очолював Дмитро Бабейчук. "Зі свого боку ми повністю співпрацюємо з працівниками Національного антикорупційного бюро України та готові всіляко сприяти у проведенні необхідних заходів задля можливості повернення втрачених коштів з "Платинум Банку", - зазначив нинішній керівник "Украероруху" Олександр Доценко.

DW.COM

Нацбанк визнав неплатоспроможним Платинум Банк, що залучав депозити за підвищеними ставками. При цьому фіну станова не повертала гроші вкладникам вже більше року. (11.01.2017)

За даними відомства, слідчі дії відбуваються в межах розслідування можливого вчинення злочинів головою та окремими суддями адмінсуду. (26.07.2019)

Раніше українське видання Bihus.info повідомляло, що на момент банкрутства "Платинум Банку" у 2017 році "Украерорух" тримав на його рахунках 404 мільйони гривень. При цьому останні два транші на загальну суму в 160 мільйонів гривень були перераховані в банк за 44 і 13 днів до визнання його неплатоспроможним. На цей момент громадськості вже було відомо про проблеми у банку.

Повідомляється, що службові перевірки, а також перевірка Рахункової палати України виявили порушення з боку керівництва "Украероруху". Як наслідок заступники директора підприємства Сергій Гомболевський та Ігор Касьяненко отримали догани, але змогли домогтися їхнього скасування через суд. Кабінет міністрів України погодив звільнення голови "Украероруху" Дмитра Бабейчука 5 червня 2019 року.

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