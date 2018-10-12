 ОБСЄ: Цього року жертвами конфлікту на Донбасі вже стали 28 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ОБСЄ: Цього року жертвами конфлікту на Донбасі вже стали 28 дітей

Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню.

Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала загибель чи поранення 28 дітей у зоні конфлікту з початку року

Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала загибель чи поранення 28 дітей у зоні конфлікту з початку року

Від початку року 28 дітей загинули або отримали поранення у зоні конфлікту на Донбасі, повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). "Діти, загалом 28 цього року, загинули або дістали поранення тому, що озброєння не були відведені, сторони не відвели сили і засоби, а міни і досі у землі, а зі зброї стріляли дорослі. Це - не нещасний випадок або помилка", - зазначив у п'ятницю, 12 жовтня, на брифінгу в Києві перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ (Alexander Hug), цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, від бойових дій на Донбасі з початку року постраждали майже 200 цивільних дорослих, які були вбиті або поранені, повідомили в СММ ОБСЄ. Лише минулого тижня в зоні конфлікту загинули троє дітей і ще одна дитина була поранена.

DW.COM

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ. (07.09.2018)

ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. (02.10.2018)

Також упродовж минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 6,6 тисячі порушень режиму припинення вогню. "З початку року, за спостереженнями місії, сторони порушували режим припинення вогню понад 218 тисяч разів", - повідомив Гуґ.

Також було зафіксовано розміщення танка Т-64 у непідконтрольному українському уряду Верхньоширокинському та гаубиці D-20 у підконтрольній Києву Деліївці.

"Обидві одиниці, як і інші понад три тисячі одиниць, що були зафіксовані СММ в цьому році, є порушенням підписаних урядом домовленостей", - зазначив Александр Гуґ.

Дивитись відео 03:20
Now live
03:20 хв

До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)

Аудіо й відео до теми

До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)  

Також за темою

Ukraine Zaitsevo Alexander Hug bei Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs

СММ ОБСЄ: За 7 місяців на Донбасі загинули 29 цивільних, 132 - поранені 03.08.2018

Александер Гуґ повідомив, що у липні зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком, однак на лінії розмежування досі розміщується багато одиниць забороненої техніки.

Ostukraine OSZE

Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує зменшення порушень режиму припинення вогню 07.09.2018

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ.

Ukraine Zaitsevo Alexander Hug bei Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs

ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект 23.08.2018

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту.

Реклама

Докладно

Внаслідок масових убивств в Одесі в 1941-му Михайло Заславський втратив трьох сестер, брата та матір

Голокост в Одесі: що пам'ятає очевидець

12 жовтня в Одесі відбудеться акція пам'яті жертв масових вбивств восени 1941-го. DW поговорила зі свідком тих подій. 

Українці можуть менше платити за молоко?

Чому в Україні дороге молоко - фактчек DW (відео)

Ціни на молочні продукти в Україні могли б бути значно меншими, якби не найвищий у Європі ПДВ. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  