ОБСЄ: Цього року жертвами конфлікту на Донбасі вже стали 28 дітей

Від початку року 28 дітей загинули або отримали поранення у зоні конфлікту на Донбасі, повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). "Діти, загалом 28 цього року, загинули або дістали поранення тому, що озброєння не були відведені, сторони не відвели сили і засоби, а міни і досі у землі, а зі зброї стріляли дорослі. Це - не нещасний випадок або помилка", - зазначив у п'ятницю, 12 жовтня, на брифінгу в Києві перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ (Alexander Hug), цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, від бойових дій на Донбасі з початку року постраждали майже 200 цивільних дорослих, які були вбиті або поранені, повідомили в СММ ОБСЄ. Лише минулого тижня в зоні конфлікту загинули троє дітей і ще одна дитина була поранена.

Також упродовж минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 6,6 тисячі порушень режиму припинення вогню. "З початку року, за спостереженнями місії, сторони порушували режим припинення вогню понад 218 тисяч разів", - повідомив Гуґ.

Також було зафіксовано розміщення танка Т-64 у непідконтрольному українському уряду Верхньоширокинському та гаубиці D-20 у підконтрольній Києву Деліївці.

"Обидві одиниці, як і інші понад три тисячі одиниць, що були зафіксовані СММ в цьому році, є порушенням підписаних урядом домовленостей", - зазначив Александр Гуґ.