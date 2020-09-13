ОБСЄ створить експертну місію щодо Білорусі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) направить в Білорусь групу експертів для вивчення ситуації з правами людини на тлі масових протестів після виборів президента. Для цього 17 країн-учасниць ОБСЄ у четвер, 17 вересня, ініціювали запуск Московського механізму щодо Білорусі.

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Організація стурбована повідомленнями про порушення прав людини і фальсифікації результатів виборів, а також через обмеження доступу до інформації, насильство над мирними протестувальниками, довільними затриманнями, тортурами і повсюдною безкарністю за ці дії, йдеться в заяві постійного представника Великобританії при ОБСЄ Ніла Буша.

ОБСЄ виступає за "відкритий і конструктивний національний діалог" в республіці. Однак офіційний Мінськ досі не продемонстрував бажання брати участь в подібному діалозі, підкреслив Буш.

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Московський механізм надає країнам-учасницям можливість направляти в країну групу експертів, щоб ті надали допомогу у вирішенні конкретної проблеми, пов'язаної з дотриманням прав людини. Він уже застосовувався щодо Білорусі в 2011 році. Востаннє ОБСЄ запускала механізм в 2018 році - щодо Росії для розслідування порушення прав людини в Чечні.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей.

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