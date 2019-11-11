 ОБСЄ: Розмінування поблизу Петрівського на Донбасі має розпочатися 13 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

ОБСЄ: Розмінування поблизу Петрівського на Донбасі має розпочатися 13 листопада

За словами спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Зайдіка, початок розмінування поблизу Петрівського очікується в середу, тоді як у Золотому воно вже відбувається.

Мартін Зайдік

Мартін Зайдік закликав сторони відповідально ставитися до взятих на себе зобов'язань

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) оголосив про запланований початок робіт з розмінування поблизу Петрівського. Розмінування має розпочатися в середу, 13 листопада, сказав Зайдік за підсумками зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції. На ділянці ж розведення військ у Золотому на Луганщині, за його словами, роботи з розмінування вже тривають.

Мартін Зайдік вказав на реалізацію заходів, передбачених рішенням ТКГ про розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі та закликав сторони конфлікту й надалі з повною відповідальністю ставитися до взятих на себе зобов'язань.

На тлі цього Зайдік нагадав, що "ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Спецпредставник ОБСЄ також зазначив, що на ділянці розведення в Станиці Луганській успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець. Завершення робіт планується до кінця цього місяця.

Нагадаємо, розведення сил та засобів поблизу Петрівського розпочалося 9 листопада.

Дивитись відео 05:40

Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


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