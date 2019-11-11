ОБСЄ: Розмінування поблизу Петрівського на Донбасі має розпочатися 13 листопада

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) оголосив про запланований початок робіт з розмінування поблизу Петрівського. Розмінування має розпочатися в середу, 13 листопада, сказав Зайдік за підсумками зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції. На ділянці ж розведення військ у Золотому на Луганщині, за його словами, роботи з розмінування вже тривають.

Мартін Зайдік вказав на реалізацію заходів, передбачених рішенням ТКГ про розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі та закликав сторони конфлікту й надалі з повною відповідальністю ставитися до взятих на себе зобов'язань.

На тлі цього Зайдік нагадав, що "ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Спецпредставник ОБСЄ також зазначив, що на ділянці розведення в Станиці Луганській успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець. Завершення робіт планується до кінця цього місяця.

Нагадаємо, розведення сил та засобів поблизу Петрівського розпочалося 9 листопада.

Дивитись відео 05:40 Поділитись Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3SZ4D Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)