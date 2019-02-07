ОБСЄ пропонує Україні переглянути рішення щодо російських спостерігачів на виборах

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак запропонував українській стороні переглянути рішення про те, що вибори президента України будуть закриті для російських спостерігачів. Про це повідомила прес-служба МЗС Словаччини у п'ятницю, 8 лютого.

Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним він "висловив жаль", що український парламент 7 лютого ухвалив закон, який забороняє акредитацію як спостерігачів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) осіб, які є громадянами Російської Федерації. Лайчак закликав керівництво України до "пошуку всіх можливих шляхів", які забезпечать акредитацію всіх спостерігачів від БДІПЛ.

Між тим Клімкін заявив, що Україна готова прийняти будь-яку кількість міжнародних спостерігачів на виборах від будь-яких країн, але не від Росії, і запропонував "поставити крапку в усіх дискусіях". 8 лютого у Facebook він повідомив, що на початку січня листом поінформував директорку БДІПЛ ОБСЄ, що МЗС не прийматиме документи від російських офіційних спостерігачів. "Це було б не просто політично неправильно, це суперечило б моральним принципам та законодавству", - зазначив глава українського МЗС. "Отже, пропоную поставити крапку в усіх дискусіях навколо суверенного рішення суверенної держави і рухатися далі", - додав Клімкін.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер також вважає доцільною присутність спостерігачів з РФ на виборах президента України, що відбудуться 31 березня.