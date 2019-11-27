ОБСЄ призначила спецпредставницею у ТКГ швейцарську дипломатку Гайді Ґрау

Спеціальною представницею голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі призначено посолку зі Швейцарії Гайді Ґрау (Heidi Grau). Про це у четвер, 5 грудня, повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

"Посолка Ґрау змінила на цій посаді посла Мартіна Зайдіка, якому голова ОБСЄ подякував за його самовідданість і важливу роботу, яка включала конкретні досягнення у напрямку повної реалізації мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Лайчак пообіцяв подальшу підтримку ролі спецпредставника ОБСЄ у заключні тижні головувавння країни в організації та в подальшому з огляду на те, що головним пріоритетом головування Словаччини була підтримка політичного процесу та вибудовування довіри в гуманітарній сфері в постраждалих від конфлікту районах.

Посолка Гайді Ґрау з 2015 року очолює відділ безпеки людини в міністерстві закордонних справ Швейцарії. Австрійський дипломат Мартін Зайдік (Martin Sajdik) працював спецпредставником голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ з червня 2015 року. До нього цю посаду з 2014 року обіймала швейцарська дипломатка Гайді Тальявіні.