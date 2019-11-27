 ОБСЄ призначила спецпредставницею у ТКГ швейцарську дипломатку Гайді Ґрау | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

ОБСЄ призначила спецпредставницею у ТКГ швейцарську дипломатку Гайді Ґрау

Посолка зі Швейцарії Гайді Ґрау призначена спецпредставницею голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі замість Мартіна Зайдіка.

ОБСЄ призначила нового спецпредставника в Україні

ОБСЄ призначила нового спецпредставника в Україні

Спеціальною представницею голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі призначено посолку зі Швейцарії Гайді Ґрау (Heidi Grau). Про це у четвер, 5 грудня, повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

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"Посолка Ґрау змінила на цій посаді посла Мартіна Зайдіка, якому голова ОБСЄ подякував за його самовідданість і важливу роботу, яка включала конкретні досягнення у напрямку повної реалізації мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ. 

Лайчак пообіцяв подальшу підтримку ролі спецпредставника ОБСЄ у заключні тижні головувавння країни в організації та в подальшому з огляду на те, що головним пріоритетом головування Словаччини була підтримка політичного процесу та вибудовування довіри в гуманітарній сфері в постраждалих від конфлікту районах. 

Посолка Гайді Ґрау з 2015 року очолює відділ безпеки людини в міністерстві закордонних справ Швейцарії. Австрійський дипломат Мартін Зайдік (Martin Sajdik) працював спецпредставником голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ з червня 2015 року. До нього цю посаду з 2014 року обіймала швейцарська дипломатка Гайді Тальявіні.

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