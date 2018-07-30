 ОБСЄ заперечує плани відвідати Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

ОБСЄ заперечує плани відвідати Крим

ОБСЄ спростувала інформацію російських ЗМІ про намір відвідати Крим. В організації повідомили, що відправлять делегацію на півострів лише за умови запрошення з боку влади України.

ОБСЄ заперечує, що хоче поїхати до Криму

ОБСЄ заперечує, що хоче поїхати до Криму

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Минулого тижня було зафіксовано на 94 відсотки менше фактів застосування заборонених озброєнь, ніж тижнем раніше, зазначив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ . (12.07.2018)

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) вважає "важким ударом" оприлюднені німецькими журналістами дані про витік інформації та "з'ясує, що сталося і як". (19.07.2018)

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ заперечило інформацію про те, що розглядає можливість відправлення делегації в анексований Росією Крим. Про це у понеділок, 30 липня, заявив речник організації Томас Раймер, коментуючи публікації в російських ЗМІ.

"Ми сказали, що завжди готові організувати візит для оцінки ситуації з правами людини в цьому регіоні, але тільки за умови запрошення влади в Україні. Ми не готуємо жодну місію зараз і не змінювали свою позицію", - сказав він, інформує агенція ТАСС. 

Раніше російська газета "Известия" написала про те, представники ОБСЄ збиралися в Крим нібито "для оцінки ситуації з правами людини на півострові". Коментуючи цю інформацію, Раймер відзначив, що видання "вирвало фразу з контексту".

9 липня парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану українською делегацією резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України". Місія ОБСЄ зараз працює на Сході України.

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