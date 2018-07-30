ОБСЄ заперечує плани відвідати Крим

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ заперечило інформацію про те, що розглядає можливість відправлення делегації в анексований Росією Крим. Про це у понеділок, 30 липня, заявив речник організації Томас Раймер, коментуючи публікації в російських ЗМІ.

"Ми сказали, що завжди готові організувати візит для оцінки ситуації з правами людини в цьому регіоні, але тільки за умови запрошення влади в Україні. Ми не готуємо жодну місію зараз і не змінювали свою позицію", - сказав він, інформує агенція ТАСС.

Раніше російська газета "Известия" написала про те, представники ОБСЄ збиралися в Крим нібито "для оцінки ситуації з правами людини на півострові". Коментуючи цю інформацію, Раймер відзначив, що видання "вирвало фразу з контексту".

9 липня парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану українською делегацією резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України". Місія ОБСЄ зараз працює на Сході України.