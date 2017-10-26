ОБСЄ закликає українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета

В ОБСЄ закликали українську владу завершити розслідування вбивства Павла Шеремета і покарати винних. Тим часом у Києві відбулася акція до третіх роковин вбивства журналіста.
У треті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу завершити розслідування злочину та покарати винних.
"Три роки поспіль вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів (...) Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство, а також всі інші напади і вбивства журналістів переслідувалися за законом, а винні і замовники цих злочинів постали перед судом. Безкарність за такі злочини неприйнятна і породжує подальше насильство", - йдеться у заяві Дезіра, опублікованій у суботу, 20 липня.
США закликають притягнути винних до відповідальності
Водночас посольство США в Україні також закликало українську владу притягнути винних у вбивстві журналіста до відповідальності. "У третю річницю вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягти до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії," - наголосили в американському посольстві.
Зеленський 23 липня очікує доповідь про хід розслідування
Цього ж дня президент України Володимир Зеленський попросив керівників силових відомств доповісти йому про хід розслідування. "23 липня прошу зібратися генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів", - написав Зеленський у Facebook.
Він нагадав, що раніше колишній президент Петро Порошенко та правоохоронні органи називали розкриття вбивства Павла Шеремета "справою честі". "Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей (…) Українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання "Хто вбив Павла?" - наголосив він.
У Києві пройшла акція до третіх роковин вбивства
Тим часом у Києві в суботу, 20 липня, пройшла акція до третіх роковин вбивства журналіста "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". Під час неї головна редакторка інтернет-видання "Українська правда", де раніше працював Шеремет, Севгіль Мусаєва зачитала заяву колег і родичів вбитого журналіста. У ній зазначається, що вони чекають від Володимира Зеленського кроків, які могли б дати новий імпульс розслідування вбивства журналіста і вважають що глава МВС Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та керівник Національної поліції Сергій Князєв мають піти у відставку.
"Ми вимагаємо від президента Володимира Зеленського сформувати робочу групу з представників правоохоронних органів, яка могла б відзвітувати: по-перше, що було зроблено слідством за три роки... Також ми дуже хочемо, щоб була створена нова робоча група, яка могла б дати новий імпульс цій справі. Від дня трагедії минуло три роки, але ми все ще сподіваємося, що розкриття вбивства Павла Шеремета є справою честі для України і для нового президента", - зачитала заяву Мусаєва, передає "Інтерфакс-Україна".
Севгіль Мусаєва нагадала, що колеги Шеремета просили перекваліфікувати справу з умисного вбивства на теракт. "Ми з колегами та рідними Павла віримо і насправді знаємо, що мета цього вбивства - не тільки позбавити нас колеги і вбити дорогу нам людини, а й залякати... Залякати журналістів, залякати людей", - пояснила Мусаєва, наголосивши, що вбивство скоєно у публічному місці. "На жаль, справа так і не була перекваліфікована на теракт", - підсумувала вона.
Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автівки
Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вести".
Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням.