ОБСЄ закликає негайно розмінувати зону конфлікту на Донбасі
ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
На Донбасі слід негайно розмінувати населені пункти, вважають у ОБСЄ (архівне фото)
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) та глава Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Ектурул Апакан закликали розпочати негайне розмінування в зоні конфлікту на Донбасі. Спільна заява Зайдіка та Апакана пролунала в вівторок, 2 жовтня, після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.
"Ми наполегливо закликаємо сторони приступити до невідкладного та повного гуманітарного розмінування населених пунктів і пунктів пропуску", - йдеться в спільній заяві, яку цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Як зазначив Зайдік, заява про необхідність невідкладного гуманітарного розмінування в зоні конфлікту обумовлена загибеллю і пораненнями трьох дітей поблизу Горлівки, що підірвалися на міні. Він також з жалем констатував, що таких трагічних випадків трапляється дедалі більше.
"Всі ділянки, на яких є міни та саморобні вибухові пристрої, що становлять загрозу для життя цивільного населення, особливо для дітей і підлітків, мають бути невідкладно розміновані з гуманітарних міркувань", - наголосив Зайдік. На тлі цього спецпредставник ОБСЄ вказав на те, що згідно з мінськими домовленостями, всі сторони конфлікту зобов'язалися проводити протимінну діяльність.
Україна вимагає розслідування випадку в Горлівці
Водночас українська сторона в ТКГ у Мінську виступила з вимогою провести розслідування нещодавнього трагічного інциденту в Горлівці, жертвами якого стали троє підлітків. Про це повідомила прес-секретарка екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у соціальній мережі Facebook. "Українська сторона наполягає на проведенні розслідування трагічної загибелі дітей, які підірвалися на міні в Горлівці", - написала Оліфер.
Вона також повідомила, що Леонід Кучма завершує роботу в ТГК. "Леонід Кучма подякував колегам у Тристоронній контактній групі за спільну роботу. Таким чином підбито підсумок його роботи представника України в Тристоронній контактній групі", - зазначила Оліфер.
Поблизу Маріуполя український військовий стежить за позиціями сепаратистів крізь пролом від артилерійського снаряду. Позиції підрозділу розташовані у колишній будівлі санаторію, який опинився на лінії зіткнення і був ущент зруйнований. Попри офіційний режим припинення вогню, обстріли трапляються щодня.
Рани конфлікту на Донбасі
Втрачений рай
Військовослужбовець патрулює територію зруйнованого дощенту села Широкиного - передмістя Маріуполя. Курортне село на узбережжі Азовського моря найбільших руйнувань зазнало у серпні. До війни у ньому щоліта відпочивали тисячі туристів. Нині тут - передові позиції українських військ. За 600 метрів узбережжям знаходяться позиції бойовиків.
Рани конфлікту на Донбасі
В окопах
Окопи неподалік від Маріуполя нагадують радше картини Першої світової війни. Безугавні обстріли та снайперський вогонь на цій ділянці фронту тримають військовослужбовців у постійній бойовій готовності, поки вони посилюють свої позиції для тривалого конфлікту. Земляні окопи та особливо підсилені деревом бліндажі - це не лише укріплення, а й помешкання для військовослужбовців на час війни.
Рани конфлікту на Донбасі
На фронті
Ця позиція на Донецькому фронті знаходиться лише за 500 метрів від позиції проросійських сепаратистів. Під час мобілізації до українського війська призвали тисячі громадян. Чисельність Збройних сил зросла з 130 тисяч до 280 тисяч осіб. Тепер мобілізовані з різних прошарків суспільства несуть службу на 200-кілометровому фронті, що простягнувся степами і впирається в узбережжя Азовського моря.
Рани конфлікту на Донбасі
З телебачення - в окопи
31-річна акторка Алла нині співпрацює з одним з волонтерських загонів. Волонтери допомагають мирному населенню, яке досі проживає у зоні конфлікту, а також забезпечують військових медикаментами й необхідними речами. Жінок мобілізація не торкнулася, тож вони на війні добровільно. "Мій друг був офіцером і сказав мені, що я маю послужити своїй країні під час війни. Я погодилася", - каже Алла.
Рани конфлікту на Донбасі
Перерва від війни
З протитанковим гранатометом РПГ біля ліжка Алла читає Facebook після дня на лінії фронту та душу з води у пляшках. Алла проживає поряд із 20 військовослужбовцями-чоловіками у приміщенні санаторію. Товариші спорудили для неї імпровізовану особисту кімнату, яку обгородили книжковими шафами та душовими фіранками. "Вони хороші хлопці, мої друзі. Я їм довіряю", - каже Алла.
Рани конфлікту на Донбасі
Міжнародна підтримка
Лікарі-волонтери з Канади проводять операції поранених військових у Київському військовому госпіталі. З Канади прибула група із 40 фахівців для проведення складних операцій, які не під силу їхнім українським колегам. Громадяни Канади та інших країн з чисельною українською діаспорою відіграли вирішальну роль у фінансовому й технічному забезпеченні, якого Україні бракувало в умовах війни.
Рани конфлікту на Донбасі
Шрами війни
28-річний киянин Андрій отримав поранення від вибуху міни на Донеччині. Його мають прооперувати хірурги з Канади, аби зменшити площу шрамів та видалити шрапнель з обличчя. Осколки настільки великі, що на щоках та лобі можуть триматися магнітики. До війни Андрій мав бізнес у сфері комунікаційних технологій. Перш ніж повернутися до роботи, він має відбути річний термін служби в армії.
Рани конфлікту на Донбасі
Домашній фронт
Катя у своїй київській квартирі, де вона живе із двома доньками, дворічною Дашею та дев'ятирічною Анною. Її чоловіка мобілізували - він служить біля Маріуполя. "Мені тут просто жахливо без нього, - каже Катя. - Мені не потрібен великий будинок чи багато грошей, а лише щоб тут був мій чоловік та ростив своїх доньок".
Рани конфлікту на Донбасі
Дім далеко від дому
Чоловік Каті - 29-річний Максим - сидить на своєму ліжку в дерев'яному бліндажі поблизу Маріуполя. Вже три останніх місяці це - його дім. До мобілізації він займався імпортом одягу з Німеччини, який реалізовував у трьох власних магазинах одягу. Нині вони простоюють зачинені, адже немає кому керувати бізнесом. Після служби в армії йому доведеться переобладнати магазини та поновити контракти.
Рани конфлікту на Донбасі
Примарний мир
Український військовослужбовець на КПП неподалік від Донецька. Попри режим припинення вогню, перемир'я щодня порушується обстрілами та снайперським вогнем. Така окопна позиційна війна на виснаження з вогнем без розбору змусила населення Донбасу залишити свої домівки або ж зробила його життя нестерпним. Стан псевдовійни паралізував регіон економічно та політично.
Автор: Крістофер Бобин, Євген Тейзе, Валерій Сааков