 ОБСЄ вимагає покарати винних у смерті Комарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

ОБСЄ вимагає покарати винних у смерті Комарова

В ОБСЄ шоковані загибеллю черкаського журналіста Вадима Комарова та вимагають від влади України притягнути винних до відповідальності.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав покарати винних у вбивстві журналіста Вадима Комарова

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав покарати винних у вбивстві журналіста Вадима Комарова

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликає владу України притягнути до відповідальності винних у смерті черкаського журналіста Вадима Комарова.

Загиблий черкаський журналіст Вадим Комаров

Загиблий черкаський журналіст Вадим Комаров

"Вадим Комаров був відомим журналістом-професіоналом, який протягом багатьох років повідомляв про проблеми, що мають суспільне значення, і викривав корупцію та зловживання влади", - йдеться у заяві Дезіра, опублікованій у четвер, 20 червня. 

Він засудив напад на Комарова та закликав українських урядовців виявити усіх причетних до нападу, швидко закінчити розслідування та зробити усе можливе, щоб усі підозрювані постали перед судом.

"На жаль, правоохоронні органи досі не ідентифікували злочинців і не повідомили про прогрес у розслідуванні. Насильство та напади на журналістів є неприйнятними і повинні припинитися. Безкарність стала б перемогою для тих, хто хотів закрити рота Комарову і залякати ЗМІ", - наголосив представник ОБСЄ.

Нагадаємо, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у лікарні в ніч на четвер, 20 червня. Раніше, 4 червня невідомий чоловік побив журналіста на вулиці у Черкасах. Комарова госпіталізували у важкому стані. Його прооперували і з того часу він перебував у комі. Тим часом зловмисник втік і поліція його досі не ідентифікувала і не знайшла.

За фактом скоєння нападу правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження. Пізніше поліція перекваліфікувала напад на журналіста з умисного тяжкого тілесного ушкодження на умисне вбивство.

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