ОБСЄ: Вибори в Україні відбулись вільно

Перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють у місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні. Такі висновки оприлюднив спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва під час спільної прес-конференції представників місії міжнародних спостерігачів за виборами в Україні у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори, й було забезпечено можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все визначатиметься в другому турі", - сказав він у понеділок, 1 квітня.

Присутній на брифінгу представник спостерігачів від Європарламенту додав, що попри негативний вплив, зокрема з боку РФ, вибори в Україні відбулись.

Про те, що чергові вибори президента України були проведені чесно і вільно, 1 квітня заявили також у місії спостереження за виборами в Україні міжнародної неурядової організації CANADEM. "Вибори були проведені чесно, вільно", - заявив голова місії в Україні Ллойд Аксуорті на брифінгу за результатами спостереження за волевиявленням українських громадян. За його словами, явка виборців у понад 63 відсотки свідчить про демократію, і такої явки "на виборах хотіли б досягти багато розвинених демократій світу". Водночас Аксуорті відзначив спроби втручання ззовні до виборчого процесу, поширення дезінформації та дії української влади для запобігання цьому, а також складний процес голосування для внутрішньо переміщених осіб і надмірну концентрацію контролю над ЗМІ з боку олігархів. На президентських виборах в Україні ЦВК зареєструвала 115 офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM.

Перший тур чергових виборів президента України відбувся 31 березня. З 39-и заявлених на вибори кандидатів в президенти України до другого туру попередньо виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко, набираючи 30,37 та 16,02 відсотка голосів виборців відповідно за підсумками обробки ЦВК 83,3 відсотка протоколів дільничних виборчих комісій.