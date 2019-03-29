 ОБСЄ: Вибори в Україні відбулись вільно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

ОБСЄ: Вибори в Україні відбулись вільно

Громадяни України мали можливість вільного волевиявлення у першому турі президентських виборів, заявив представник місії міжнародних спостерігачів за виборами від ОБСЄ.

OSZE Logo (picture-alliance/Sputnik/S. Averin)

Перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють у місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні. Такі висновки оприлюднив спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва під час спільної прес-конференції представників місії міжнародних спостерігачів за виборами в Україні у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори, й було забезпечено можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все визначатиметься в другому турі", - сказав він у понеділок, 1 квітня.

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Депутат Бундестагу від ХДС Матерн фон Маршалл був єдиним із правлячої у Німеччині коаліції, хто спостерігав за виборами президента України. DW розпитала його про очікування після оприлюднення даних екзит-полів. (31.03.2019)

Зеленський і Порошенко виходять до другого туру виборів. ЦВК опрацювала понад 80 відсотків протоколів на виборах президента України. (01.04.2019)

Присутній на брифінгу представник спостерігачів від Європарламенту додав, що попри негативний вплив, зокрема з боку РФ, вибори в Україні відбулись. 

Про те, що чергові вибори президента України були проведені чесно і вільно, 1 квітня заявили також у місії спостереження за виборами в Україні міжнародної неурядової організації CANADEM. "Вибори були проведені чесно, вільно", - заявив голова місії в Україні Ллойд Аксуорті на брифінгу за результатами спостереження за волевиявленням українських громадян. За його словами, явка виборців у понад 63 відсотки свідчить про демократію, і такої явки "на виборах хотіли б досягти багато розвинених демократій світу". Водночас Аксуорті відзначив спроби втручання ззовні до виборчого процесу, поширення дезінформації та дії української влади для запобігання цьому, а також складний процес голосування для внутрішньо переміщених осіб і надмірну концентрацію контролю над ЗМІ з боку олігархів. На президентських виборах в Україні ЦВК зареєструвала 115 офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM.

Перший тур чергових виборів президента України відбувся 31 березня. З 39-и заявлених на вибори кандидатів в президенти України до другого туру попередньо виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко, набираючи 30,37 та 16,02 відсотка голосів виборців відповідно за підсумками обробки ЦВК 83,3 відсотка протоколів дільничних виборчих комісій.

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