Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі: двоє загиблих

Кількість загиблих унаслідок обстрілу збройними формуваннями самопроголошеної "ДНР" санітарного автомобіля Збройних сил України зросла до двох осіб. Про зростання кількості загиблих унаслідок вчиненого в понеділок, 1 липня, обстрілу повідомив цього ж дня пресцентр операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Серед загиблих також і військовий медик, йдеться у повідомленні. Він "помер від отриманих травм", - зазначається на Facebook-сторінці. За даними пресцентру ООС, бойовики застосували проти санітарного автомобіля ЗСУ протитанковий ракетний комплекс.

Як повідомлялося, обстріл санітарного автомобіля типу "Хаммер" було зафіксовано близько 10:50 під час евакуації пораненого в районі Водяного. Раніше повідомлялося про одного загиблого та двох поранених унаслідок обстрілу. Один із поранених - військовий медик, перебував у критичному стані.

У міноборони України наголошують, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та міжнародного гуманітарного права.