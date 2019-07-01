 Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі: двоє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі: двоє загиблих

Санітарний автомобіль ЗСУ зазнав обстрілу з боку проросійських бойовиків поблизу Водяного в Донецькій області. Загинув військовослужбовець і військовий медик, повідомили в міноборони України.

Військовослужбовець ЗСУ на Донбасі

Військовослужбовець ЗСУ на Донбасі (архівне фото)

Кількість загиблих унаслідок обстрілу збройними формуваннями самопроголошеної "ДНР" санітарного автомобіля Збройних сил України зросла до двох осіб. Про зростання кількості загиблих унаслідок вчиненого в понеділок, 1 липня, обстрілу повідомив цього ж дня пресцентр операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Серед загиблих також і військовий медик, йдеться у повідомленні. Він "помер від отриманих травм", - зазначається на Facebook-сторінці. За даними пресцентру ООС, бойовики застосували проти санітарного автомобіля ЗСУ протитанковий ракетний комплекс.

Як повідомлялося, обстріл санітарного автомобіля типу "Хаммер" було зафіксовано близько 10:50 під час евакуації пораненого в районі Водяного. Раніше повідомлялося про одного загиблого та двох поранених унаслідок обстрілу. Один із поранених - військовий медик, перебував у критичному стані.

У міноборони України наголошують, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та міжнародного гуманітарного права.

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  • Українська армія на Донбасі

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    Підготовка до зими

    Українські військові готуються вже до четвертої зими на передовій на Донбасі. Підрозділи роблять запаси дров та укріплюють бліндажі. Будівельні матеріали здебільшого дістають від волонтерів. Міноборони забезпечує контрактників у зоні бойових дій комплектами теплого одягу та взуття.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Майже по-домашньому

    "Раніше у нас були величезні проблеми з продовольством та харчуванням. Згодом виявили корупційну схему у службі тилового забезпечення нашого підрозділу", - розповідає командир роти, що вже два роки перебуває на лінії зіткнення. "Тепер у нас продуктів стільки, що вистачило ще б на цілий підрозділ", - додає він.

  • Вогонь перемир'я

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  • Матеріальне забезпечення

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Матеріальне забезпечення

    У 2014 році більшість тих, хто пішов добровольцем на службу в українській армії, мали самостійно забезпечувати себе необхідним - або за власний кошт, або за допомогою волонтерів. "У 2017 році ми повністю одягнені та взуті - жодної проблеми з таким забезпеченням у контрактників тепер нема", - пояснює військовий, що несе службу у зоні АТО.

  • До кінця особливого періоду

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Контракт до кінця особливого періоду

    Значно збільшені протягом останніх двох років зарплати контрактникам призвели до тієї ситуації, що служба в армії стала фінансово привабливою для людей без спеціалізованої освіти. За словами керівника підрозділу, у 2014-2015 роках більшість його підлеглих підписували контракти виключно з огляду на патріотичні почуття - тепер більш важливу роль відіграють грошові виплати.

    Автор: Анастасія Магазова


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