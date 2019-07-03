Обрано кандидатку від Євросоюзу на пост глави МВФ

У Європейському Союзі обрали болгарську політикиню та економістку Крісталіну Георгієву кандидаткою від ЄС на пост очільниці Міжнародного валютного фонду.
Болгарська політикиня та економістка Крісталіна Георгієва стала кандидаткою від Євросоюзу на пост глави Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє агенція Reuters у п'ятницю, 2 серпня.
Зазначається, що за неї проголосувала більшість представників урядів країн-членів ЄС. Основним суперником Георгієвої був нідерландець Єрун Дейсселблум. Він уже привітав Георгієву з перемогою та побажав їй "максимальних успіхів".
Нагадаємо, 9 липня міністри фінансів 19 країн ЄС, що входять до Єврозони, номінували нинішню очільницю МВФ Крістін Лагард на посаду голови Європейського Центробанку (ЄЦБ). Утім, ще мають відбутися консультації в Європарламенті щодо кандидатури Лагард. Остаточне рішення про її призначення на посаду очікується в жовтні цього року на саміті лідерів країн-членів ЄС.
Сама 63-річна француженка Лагард, яка обіймає посаду директорки-розпорядниці МВФ, оголосила, що тимчасово складе із себе повноваження керівниці Фонду, поки триватиме процедура її висунення на голову ЄЦБ.
Міжнародний валютний фонд вдруге поспіль за останні три місяці погіршив прогноз економічного зростання в світі на 2019 та 2020 роки. (21.01.2019)