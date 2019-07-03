Обрано кандидатку від Євросоюзу на пост глави МВФ

Болгарська політикиня та економістка Крісталіна Георгієва стала кандидаткою від Євросоюзу на пост глави Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє агенція Reuters у п'ятницю, 2 серпня.

Зазначається, що за неї проголосувала більшість представників урядів країн-членів ЄС. Основним суперником Георгієвої був нідерландець Єрун Дейсселблум. Він уже привітав Георгієву з перемогою та побажав їй "максимальних успіхів".

Нагадаємо, 9 липня міністри фінансів 19 країн ЄС, що входять до Єврозони, номінували нинішню очільницю МВФ Крістін Лагард на посаду голови Європейського Центробанку (ЄЦБ). Утім, ще мають відбутися консультації в Європарламенті щодо кандидатури Лагард. Остаточне рішення про її призначення на посаду очікується в жовтні цього року на саміті лідерів країн-членів ЄС.

Сама 63-річна француженка Лагард, яка обіймає посаду директорки-розпорядниці МВФ, оголосила, що тимчасово складе із себе повноваження керівниці Фонду, поки триватиме процедура її висунення на голову ЄЦБ.