Обраний з допомогою АдН прем'єр Тюрингії зволікає зі своєю відставкою

Прем'єр-міністр Тюрингії від "Вільної демократичної партії" (ВДП) Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) станом на п'ятницю, 7 лютого, не подав заяву про відставку, яку він анонсував напередодні.

Як повідомив Кеммеріх, він мав зустріч з головою ландтагу Тюрингії Бірґіт Келлер (Birgit Keller), під час якої обговорювалася можливість швидкої передачі влади, інформує агенція dpa. Келлер виступила за якнайшвидше проведення засідання ради старійшин ландтагу Тюрингії для пошуку виходу із ситуації, яка склалася, щоб обрати нового прем'єр-міністра землі у спосіб, який би відповідав конституції.

Кеммеріх також пояснив неможливість своєї негайної відставки складною ситуацією у Тюрингії після земельних виборів та необхідністю увалювати в уряді землі важливі рішення, додає агенція AFP.

Скандальне обрання Кеммеріха

Представник ВДП Томас Кеммеріх був обраний прем'єром Тюрингії 5 лютого. Утім, за його кандидатуру свої голоси віддали, окрім його однопартійців та представників Християнсько-демократичного союзу, також і правопопулісти партії "Альтернатива для Німеччини". Це стало прецедентом для німецької політики та викликало у Німеччині скандал.

На тлі критики 6 лютого Кеммеріх анонсував свою відставку, а ВДП оголосила про плани ініціювати позачергові вибори до ландтагу Тюрингії. Крім того, у партії почали закидати, що її лідер Крістіан Лінднер (Christian Lindner) не контролює ситуацію у політсилі. Попри ці закиди, у п'ятницю президія ВДП висловила довіру Лінднеру.

Вибори у Тюрингії

Вибори до місцевого парламенту Тюрингії відбулися наприкінці жовтні 2019 року. На них Ліва партія здобула історичну перемогу, отримавши 31 відсоток голосів. Друге місце посіла "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку підтримали 23,4 відсотка виборців, на третьому місці - ХДС з 21,8 відсотка голосів. До ландтагу Тюрингії також пройшли Соціал-демократична партія Німеччини (8,2 відсотка), Зелені (5,2 відсотка) та Вільна демократична партія (5 відсотків).