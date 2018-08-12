Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу

Учасники Петербурзького діалогу в Кенігсвінтері по-різному відреагували на пропозицію України обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова. Водночас вони вважають, що такий обмін стане позитивним сигналом.
Учасники форуму громадянських суспільств Німеччини та Росії "Петербурзький діалог", який відбувається в Кенігсвінтері неподалік Бонна у п'ятницю, 19 липня, неоднозначно відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського звільнитити колишнього головного редактора інформагенції "РИА Новости" в Україні Кирила Вишинського за умови, що Москва одночасно звільнить українського режисера Олега Сенцова.
Голова російської філії Фонду імені Фрідріха Наумана Юліус фон Фрайтаґ-Лорінґгофер (Julius von Freytag-Loringhofen) в інтерв'ю DW сказав, що якщо з'явиться можливість здійснити масштабний обмін ув'язненими між Україною та Росією, то це можна буде лише вітати.
"Це помітно розрядить ситуацію, і якщо серед осіб, які підлягають обміну, опиняться такі відомі ув'язнені, як Сенцов, то буде ще краще. Адже після президентських виборів в Україні і слів Зеленського про готовність до переговорів нам потрібні позитивні сигнали, і такий обмін став би одним з них", - зазначив він.
"Закулісні торги щодо ув'язнених неприпустимі"
Відомий німецький політик з партії "Союз 90/Зелені" Марілуізе Бек (Marieluise Beck) зазначила, що вона рада за будь-яку людину, яку випускають на свободу. Водночас вона назвала неприпустимими закулісні торги щодо ув'язнених, оскільки, за її словами, першочергово йдеться про правові норми і справедливість. "Олег Сенцов, враховуючи всі представлені докази, абсолютно невинуватий і перебуває у в'язниці за сфабрикованим звинуваченням", - нагадала Бек.
Марілуізе Бек вказала також на ризики, пов'язані з обміном ув'язненими. "Ставитися до людей, які потрапили до в'язниці, як до товарів на ринку, і обмінювати їх один на одного без вироку, ухваленого в рамках правової системи, завжди складно. Адже це може призвести до того, що під удар потраплятимуть нові жертви, оскільки є потенціал для здійснення обміну на цьому ринку ", - пояснила вона.
"Символ політичної розрядки"
Зі свого боку, експерт фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі з зовнішньої політики Нільс Шмід (Nils Schmid) в інтерв'ю DW висловив сподівання на те, що звільнення Олега Сенцова стане "політичним сигналом і символом якоїсь політичної розрядки". Шмід нагадав, що питання Сенцова "є темою практично будь-якого коментаря федерального уряду за останні роки", і назвав невипадковим той факт, що німецький співголова Петербурзького діалогу Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), відкриваючи зустріч в Кенігсвінтері, теж згадав про Сенцова.
При цьому Нільс Шмід не виключив, що звільнення Сенцова може статися просто тому, що "після такого тривалого часу і такої пильної політичної уваги до цієї теми" просто настане час випустити його на свободу.