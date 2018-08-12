 Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Обмін Сенцова на Вишинського став темою Петербурзького діалогу

Учасники Петербурзького діалогу в Кенігсвінтері по-різному відреагували на пропозицію України обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова. Водночас вони вважають, що такий обмін стане позитивним сигналом.

Олег Сенцов у російському суді (фото з архіву)

Олег Сенцов у російському суді (фото з архіву)

Учасники форуму громадянських суспільств Німеччини та Росії "Петербурзький діалог", який відбувається в Кенігсвінтері неподалік Бонна у п'ятницю, 19 липня, неоднозначно відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського звільнитити колишнього головного редактора інформагенції "РИА Новости" в Україні Кирила Вишинського за умови, що Москва одночасно звільнить українського режисера Олега Сенцова.

Голова російської філії Фонду імені Фрідріха Наумана Юліус фон Фрайтаґ-Лорінґгофер (Julius von Freytag-Loringhofen) в інтерв'ю DW сказав, що якщо з'явиться можливість здійснити масштабний обмін ув'язненими між Україною та Росією, то це можна буде лише вітати.

"Це помітно розрядить ситуацію, і якщо серед осіб, які підлягають обміну, опиняться такі відомі ув'язнені, як Сенцов, то буде ще краще. Адже після президентських виборів в Україні і слів Зеленського про готовність до переговорів нам потрібні позитивні сигнали, і такий обмін став би одним з них", - зазначив він.

"Закулісні торги щодо ув'язнених неприпустимі"

Відомий німецький політик з партії "Союз 90/Зелені" Марілуізе Бек (Marieluise Beck) зазначила, що вона рада за будь-яку людину, яку випускають на свободу. Водночас вона назвала неприпустимими закулісні торги щодо ув'язнених, оскільки, за її словами, першочергово йдеться про правові норми і справедливість. "Олег Сенцов, враховуючи всі представлені докази, абсолютно невинуватий і перебуває у в'язниці за сфабрикованим звинуваченням", - нагадала Бек.

DW.COM

Міністерство закордонних справ України та посольство США повторюють вимогу звільнення ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, якому сьогодні виповнилося 43 роки. (13.07.2019)

В офісі президента України Володимира Зеленського пропонують Кремлю одночасно звільнити Олега Сенцова та Кирила Вишинського. (19.07.2019)

Марілуізе Бек вказала також на ризики, пов'язані з обміном ув'язненими. "Ставитися до людей, які потрапили до в'язниці, як до товарів на ринку, і обмінювати їх один на одного без вироку, ухваленого в рамках правової системи, завжди складно. Адже це може призвести до того, що під удар потраплятимуть нові жертви, оскільки є потенціал для здійснення обміну на цьому ринку ", - пояснила вона.

"Символ політичної розрядки"

Зі свого боку, експерт фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі з зовнішньої політики Нільс Шмід (Nils Schmid) в інтерв'ю DW висловив сподівання на те, що звільнення Олега Сенцова стане "політичним сигналом і символом якоїсь політичної розрядки". Шмід нагадав, що питання Сенцова "є темою практично будь-якого коментаря федерального уряду за останні роки", і назвав невипадковим той факт, що німецький співголова Петербурзького діалогу Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), відкриваючи зустріч в Кенігсвінтері, теж згадав про Сенцова.

При цьому Нільс Шмід не виключив, що звільнення Сенцова може статися просто тому, що "після такого тривалого часу і такої пильної політичної уваги до цієї теми" просто настане час випустити його на свободу.

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