Обмін обстрілами між Індією та Пакистаном: щонайменше восьмеро загиблих

Внаслідок обміну обстрілами між військовими Індії та Пакистану в районі Кашміру на кордоні між двома країнами загинули щонайменше восьмеро осіб.

Перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими розпочалася в ніч на суботу, 2 березня. Згодом Пакистан заявив про загибель двох своїх солдатів та однієї цивільної людини. Індійська сторона своєю чергою повідомила про загибель трьох цивільних у районі лінії контролю, що розділяє Кашмір на індійську та пакистанську частини.

Обмін вогнем зі стрілецької та артилерійської зброї між сторонами відновився вдень у суботу. Внаслідок нових обстрілів пакистанська сторона заявила про ще двох загиблих та двох поранених.

Крім того, в індійській армії кажуть про напади на кілька їхніх блокпостів, які здійснили пакистанські військові, інформує агенція AP.

Напруження між двома державами поглибилося після того, як Індія заявила, що провела наприкінці лютого повітряну операцію проти бойовиків ісламістського угруповання "Джаіш-е-Мохаммад" в районі Кашміру, навколо якого точиться територіальна суперечка між державами. Це був перший подібний рейд, здійснений Індією, за кілька останніх десятиліть. Він став відповіддю на кривавий теракт, скоєний угрупованням в індійському штаті Джамму і Кашмір, та який забрав життя десятків осіб.

27 лютого Пакистан заявив, що збив два літаки індійських військово-повітряних сил в повітряному просторі Пакистану над штатом Кашмір. Одного з індійських пілотів, який катапультувався, затримали пакистанські військові. 1 березня Пакистан повернув Індії захопленого військового пілота, зробивши таким чином "жест миру".